WEKA voor het derde jaar op rij benoemd tot visionair in 2023 Gartner® Magic Quadrant™ for Distributed File Systems and Object Storage

CAMPBELL, Calif., 6 november 2023 /PRNewswire/ -- WekaIO ( WEKA ), leverancier van dataplatforms voor prestatie-intensieve workloads, heeft vandaag aangekondigd dat het voor het derde jaar op rij is uitgeroepen tot visionair in het Gartner® Magic Quadrant™ 2023 voor gedistribueerde bestandssystemen en objectopslag. Het bedrijf werd beoordeeld voor zijn WEKA® Data Platform -softwareoplossing en werd erkend voor zijn complete visie en vermogen om uit te voeren.

WEKA, the data platform provider for performance-intensive workloads, has been named a Visionary in the 2023 Gartner® Magic Quadrant™ for Distributed File Systems and Object Storage for a third consecutive year

Volgens Gartner zal tegen 2027 60% van de infrastructuur- en operationele leiders hybride cloud file deployments implementeren, tegenover 20% begin 2023. In 2028 zal 70% van de bestands- en objectgegevens worden opgeslagen op een geconsolideerd platform voor ongestructureerde gegevensopslag, tegenover 35% begin 2023.1

WEKA helpt veel van 's werelds toonaangevende bedrijven en onderzoeksorganisaties om de prestatiebeperkingen, latentieknelpunten en inefficiënties van hun oude data-infrastructuursystemen te overwinnen om ongestructureerde data en prestatie-intensieve workloads optimaler te beheren en maximale waarde uit hun data te halen.

Het WEKA Data Platform is speciaal gebouwd om enterprise data stacks te moderniseren in het tijdperk van hybride cloud en generatieve AI. De geavanceerde, softwaregebaseerde architectuur transformeert stagnerende dataopslagsilo's in dynamische datapijplijnen die helpen om GPU's die veel data nodig hebben efficiënter van energie te voorzien en om prestatie-intensieve werklasten zoals kunstmatige intelligentie (AI), machine learning (ML) en high-performance computing naadloos en duurzaam te voeden. Het WEKA-platform levert betaalbare hoge prestaties op schaal en draait op locatie, in de cloud, aan de rand en in hybride en multicloud-omgevingen.

"We zijn vereerd om opnieuw erkend te worden als visionair in het Gartner Magic Quadrant voor gedistribueerde bestandssystemen en objectopslag," zegt Liran Zvibel, medeoprichter en chief executive officer bij WEKA. "De opkomst van generatieve AI en de proliferatie van prestatie-intensieve werklasten versnellen het innovatietempo tot onbegrijpelijke hoogten. Het is een spannende tijd, maar bedrijven staan onder toenemende druk om prestatieproblemen aan te pakken, de operationele efficiëntie te verbeteren, de kosten te beheersen en hun koolstof- en energievoetafdruk te beperken. WEKA is toegewijd om hen te helpen deze uitdagingen te overwinnen, zodat ze kunnen innoveren en creëren zonder grenzen en profiteren van de immense kansen die AI, ML en GPU-aangedreven computing bieden."

Een gratis exemplaar van het 2023 Magic Quadrant for Distributed File Systems and Object Storage kan worden aangevraagd bij WEKA (registratie vereist). Bezoek https://www.weka.io/lp/gartner-magic-quadrant-2023-visionary/ om het volledige rapport te lezen.

Disclaimer: Gartner onderschrijft geen enkele leverancier, product of dienst die in zijn onderzoekspublicaties wordt beschreven en adviseert technologiegebruikers niet om alleen die leveranciers te selecteren met de hoogste beoordelingen of een andere aanduiding. Onderzoekspublicaties van Gartner bestaan uit de meningen van de onderzoeksorganisatie van Gartner en mogen niet worden opgevat als feitelijke verklaringen. Gartner wijst alle garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot dit onderzoek af, inclusief garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.

GARTNER is een gedeponeerd handelsmerk en servicemerk van Gartner, Inc. en/of zijn dochterondernemingen in de VS en internationaal, en MAGIC Quadrant is een gedeponeerd handelsmerk van Gartner, Inc. en/of zijn dochterondernemingen. Beide worden hierbij met toestemming gebruikt. Alle rechten voorbehouden.

Over WEKA

WEKA leidt een paradigmaverschuiving in de manier waarop gegevens worden opgeslagen, beheerd en verwerkt in het tijdperk dat in het teken staat van de cloud en kunstmatige intelligentie. Het WEKA®-dataplatform is een softwareoplossing die stagnerende datasilo's transformeert in dynamische datapijplijnen die op efficiënte wijze grafische computers aansturen en op naadloze en duurzame wijze prestatie-intensieve werklasten voeden. Zijn geavanceerde, cloud-native architectuur is geoptimaliseerd om complexe data-uitdagingen op grote schaal op te lossen en biedt 10-100x verbetering van de prestaties in edge-, core-, cloud-, hybride en multicloud-omgevingen. WEKA helpt 's werelds toonaangevende datagestuurde organisaties om doorbraken in onderzoek en ontdekking en bedrijfsresultaten te versnellen - waaronder elf Fortune 50-bedrijven. Het bedrijf is actief in meer dan 20 landen wereldwijd en wordt gesteund door tientallen investeerders van wereldklasse. Ga voor meer informatie naar www.weka.io of volg ons op LinkedIn , Twitter of Facebook .

WEKA en het WEKA-logo zijn geregistreerde handelsmerken van WekaIO, Inc. Andere hierin gebruikte handelsnamen kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaars.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2265422/WekaIO_pr_gmq23_btbtb_1200x675.jpg