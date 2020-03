WorkBoard voegt Chief Customer Officer en Chief People Officer toe aan het managementteam om impact te vergroten

Ginsburg heeft leiding gegeven aan en gezorgd voor de opschaling van optimale klantsucces- en strategische serviceteams bij Box, MixPanel, eBay en UserTesting. Net als WorkBoard groeiden UserTesting en Box snel, vooral omdat hun klanten snel het gebruik van hun producten uitbreidden. Zijn expertise om klanten te helpen snel waarde te realiseren en te verdiepen in de loop van de tijd is vooral relevant voor WorkBoard omdat de helft van zijn omzet afkomstig is van klanten die voor extra bedrijfseenheden aankopen doen.

De ervaring van Ginsburg als strategieconsultant bij Accenture en andere bedrijven eerder in zijn carrière draagt bij aan het reeds uitgebreide adviesteam op het gebied van strategiediensten van WorkBoard en helpt de impact ervan te vergroten.

"WorkBoard heeft een unieke en strategische band met zijn klanten omdat het hen helpt hun uitlijning te verdiepen, hun resultaten te versnellen en hun op output gerichte mentaliteit te verschuiven naar een resultaatgerichte mentaliteit," aldus Ginsburg. "Ik ben enthousiast om voort te bouwen op de sterke basis en het team dat we hebben nu we op steeds grotere schaal met grote ondernemingen werken."

Chief People Officer Stuart Crabb sluit zich aan bij WorkBoard met een even indrukwekkend CV op het gebied van de opschaling van technologiebedrijven. Hij sloot zich aan bij Facebook als mondiaal kennisdirecteur toen het bedrijf amper 400 werknemers had en hij hielp bij de uitbreiding naar 17.000 werknemers. In het midden van de jaren 2000 was hij mondiaal directeur van talentontwikkeling bij Yahoo, waar hij de wereldwijde ontwikkelingsstrategie en het curriculum van het bedrijf voor medewerkers ontwikkelde en verschillende leer- en ontwikkelingsprogramma's opstelde. Ook richtte hij Oxegen Consulting op en beheerde hij dit bedrijf dat private en publieke ondernemingen helpt met leiderschaps- en teamontwikkeling, coaching voor leidinggevenden en organisatorische doeltreffendheid. Hij zal elementen van deze leiderschapsprogramma's delen met zowel de klanten als de medewerkers van WorkBoard.

"Ik heb geholpen bij het opbouwen van fenomenale tech teams en het ontwikkelen van programma's bij Facebook, Yahoo en elders die mensen en teams in staat stellen om optimaal te werken, en ik ben blij dat ik die expertise naar WorkBoard kan brengen," aldus Crabb. "Wat ik bijzonder opwindend vind, is de kans om ons personeelsteam te laten groeien en een strategische bijdrage te leveren aan de missie van WorkBoard om bedrijven en de mensen die er werken te helpen hun beste resultaten te behalen."

WorkBoard verdrievoudigde zijn jaarlijks terugkerende omzet in 2018 en 2019 en wierf in 2019 $ 53 miljoen aan risicofinanciering. In 2020 zal het waarschijnlijk zijn omzet verdrievoudigen aangezien ondernemingen bedrijfswaarde en groei moeten blijven leveren naarmate hun arbeidskrachten meer verdeeld worden en de economische tegenwind harder gaat waaien. WorkBoard is de ondernemingsnorm geworden voor OKR-software en -services waarop bedrijven als Comcast, Workday, Microsoft, Cision, Cisco en Juniper Networks en anderen vertrouwen om hun bedrijfsresultaten te verbeteren en te versnellen.

"Ik ben verheugd om samen te werken met Dave en Stu, die beide deskundige leiders zijn in hun werkdomeinen," zei Deidre Paknad, algemeen directeur en medeoprichter van WorkBoard. "Als doorgewinterde leidinggevenden zijn ze zich ook diep bewust van de uitdagingen van het afstemmen van mensen op de klant- en bedrijfsresultaten die we voor onze klanten oplossen. Deze persoonlijke context en betrokkenheid zijn essentieel voor het verzekeren van een uitzonderlijke werknemers- en klantervaring."

Over WorkBoard:

