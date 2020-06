WorkBoard werft nieuwe CMO & GM om de stijgende vraag af te handelen als gevolg van de toename van bedrijven die nieuwe werkmodellen mogelijk willen maken

Terwijl bedrijven hun bedrijfsplannen voor dit nieuwe klimaat herzien, moderniseren ze de manier waarop ze strategische prioriteiten herhalen, afstemmen en aansturen. De focus ligt op het organiseren en mobiliseren van een verspreid personeelsbestand rondom de belangrijkste bedrijfsdoelen. In de afgelopen 120 dagen heeft een groot aantal klanten van het merk hun WorkBoard-implementatie versneld, waardoor bedrijven zoals Microsoft, Cisco, Reliance, Comcast, Zuora en veel jonge startups hun strategische prioriteiten konden verleggen en hun teams in staat konden stellen om hun richting vast te stellen en om productief te zijn tijdens hun transitie naar het thuiswerken. Bedrijven in verschillende sectoren adopteren nu het WorkBoard Enterprise Results Platform en de OKR-aanpak om hun flexibiliteit, veerkracht en resultaten te vergroten.

"Het was van essentieel belang dat we een marketing- en gemeenschapsleider konden vinden die net zo gepassioneerd is als ik met betrekking tot het creëren van doelgericht en waardegedreven werk, en die leiding kan geven op basis van echte ervaringen, schaal en snelheid," aldus WorkBoard CEO en medeoprichter Deidre Paknad. "Joelle's vermogen om het volledige potentieel van haar team te benutten en voor snelle resultaten te zorgen, alsmede haar authentieke passie voor resultaatgericht leiderschap, zorgt ervoor dat ze perfect bij onze missie en ons team past."

Kaufman zal bij WorkBoard leidinggeven aan onze marketing-, groei- en omzetactiviteiten en de inspanning wat betreft de WorkBoard-gemeenschap. Met het grootste zakelijke klantenbestand en de implementaties op schaal, heeft WorkBoard zijn oplossing als de bedrijfsstandaard voor resultatenbeheer gevestigd. Kaufman zal op deze grondslag verder bouwen en samen met de WorkBoard-gemeenschap inzichten en expertise van WorkBoard en haar klanten verstrekken aan personen en bedrijven die meer te weten willen komen over en gebruik willen maken van de OKR-methode, het resultatenbeheer en de digitale benaderingen, zodat afstemming en verantwoording gerealiseerd kunnen worden. Het OKR Coach-certificeringsprogramma van WorkBoard is het vlaggenschip van de inspanningen van de gemeenschap en heeft meer dan 2,200 OKR-coaches gecertificeerd. Deze coaches helpen hun organisaties om de afstemming van de resultaten en de meetcompetenties te vergroten. De vraag naar het programma is dit jaar sterk toegenomen, met bijna 600 nieuw afgestudeerde coaches in de afgelopen 5 maanden. Om dit momentum voort te zetten zal Kaufman de beschikbaarheid en diversiteit van OKR-cursussen vergroten, het netwerk van post-certificeringscoaches en het opbouwen van vaardigheden uitbreiden, en de tools en toolkits uitbouwen zodat coaches, personeelsleiders en OKR-procesleiders geholpen kunnen worden om de resultaten voor hun organisatie te maximaliseren.

Voordat zij bij WorkBoard in dienst trad was Kaufman de Chief Marketing en Revenue Officer bij Dynamic Signal. Kaufman is een Baker-academicus van Harvard Business School en heeft een bachelor van het College of Literature, Science & the Arts van de University of Michigan, waar ze de eerste student was die aan het Honors College afstudeerde met een diploma in organisatiestudies. Hoewel het verkennen van nieuwe kansen tijdens de pandemie een unieke ervaring was, was het ook een goed filter om bedrijven te identificeren die op de lange termijn goed zullen gedijen. Ze woonde in april de bijeenkomst van de WorkBoard-gebruikersgroep bij met meer dan 600 klanten. Tijdens deze bijeenkomst deelden leiders van Microsoft, IBM, Workday, Comcast, Zuora, GHX, BAL Global en anderen hun ervaringen met betrekking tot OKS op WorkBoard. Ze was onder de indruk van het niveau van belangenbehartiging in de groep en hoe snel de klanten van WorkBoard in staat waren om aan het begin van Covid-19 strategische prioriteiten te herhalen en hun WorkBoard-ingeschakelde digitale bedrijfsritme te vinden.

Kaufman voegde toe: "Het verbeteren van de manier waarop mensen samenwerken om geweldige resultaten te definiëren, prioriteren en uiteindelijk te realiseren is een levenslange passie van mij. Te vaak wordt het bezig zijn met lange takenlijsten verward met het effectief zijn, en de grote hoeveelheden managementrapporten met waarde. Mensen accepteren de afwezigheid van een doel, alsmede duidelijkheid en transparantie als norm op het werk — maar dit ondermijnt het potentieel van de organisatie en haar mensen. WorkBoard ontsluit dat potentieel door essentiële afstemming en verantwoordelijkheid opmerkelijk eenvoudig te maken en duidelijkheid en transparantie de nieuwe norm te maken."

Eerder dit jaar verdiepte WorkBoard haar uitvoerend team met de toevoegingen van David Ginsburg als Chief Customer Officer en Stuart Crabb als Chief People Officer. WorkBoard kondigde in januari 2020 een $ 30 Series C-ronde aan, onder leiding van Andreessen Horowitz. Bestaande investeerders zoals Workday Ventures, Microsofts M12 Venture Fund en GGV Capital namen ook aan de ronde deel.

Over WorkBoard

WorkBoard stelt grote ondernemingen in staat om teams met behulp van het Enterprise Results Platform gefocust te houden op resultaten en hun belangrijkste prioriteiten. Met het Enterprise Results Platform kunnen zij een samenhangend bedrijf runnen in een verspreide wereld. Comcast, Cisco, Cision, Microsoft, Samsung, Workday, Zuora en andere bedrijven gebruiken WorkBoards OKR-platform en expertise om teams met een gedeelde focus af te stemmen, te verbinden en te coördineren. WorkBoard is de pionier op het gebied van OKR-coachcertificering waarmee bedrijven geholpen worden om sneller succesvol te zijn. Het bedrijf heeft met behulp van zijn bewezen methodologie 1.500 coaches gecertificeerd. WorkBoard wordt ondersteund door Andreessen Horowitz, GGV Capital, Workday Ventures en Microsofts M12, is gevestigd in Redwood City, Californië en is de bedrijfsstandaard voor resultatenbeheer. Ga voor meer informatie naar www.workboard.com of volg het bedrijf op Twitter @WorkboardInc.

