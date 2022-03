Wuxi stad pakt uit met het kersenbloesemfestival

WUXI, China, 25 maart 2022 /PRNewswire/ -- Wuxi city, gelegen in de provincie Jiangsu in Oost-China, stapt in de internationale schijnwerpers als gastheer van het jaarlijkse kersenbloesem festival van maart tot april, waar duizenden prachtige kersenbomen in volle bloei zullen staan op de schilderachtige plek Yuantouzhu (Schildpad Kop Eiland).

Het festival heeft op 24 maart zijn openingsceremonie gehouden, zowel fysiek als online, vanwege de recente COVID-19-uitbraak.

Naast het festival is ook de 2022 Wuxi International-maand van start gegaan, die de mogelijkheid biedt om zowel de kersenbloesems te vieren als vriendschap en communicatie tussen Wuxi en andere landen te stimuleren. Tijdens het evenement, dat een maand duurt, zal een reeks internationale uitwisselings- en samenwerkingsactiviteiten, tentoonstellingen en interactieve ervaringen worden georganiseerd.

Samenwerking op het gebied van innovatie is ook een van de hoogtepunten. Het RCEP friendship cities cooperation forum werd bijvoorbeeld op 24 maart gehouden om overeenstemming te bereiken over het uitdiepen van de samenwerking tussen lokale overheden na de ondertekening van het RCEP of regionale uitgebreide economische partnerschapsovereenkomst. RCEP is een immens handelsakkoord in het gebied tussen Azië en de Stille Oceaan, dat op 1 januari van dit jaar van kracht is geworden.

Er zal ook een Chinees-Europese samenkomst voor duurzame ontwikkelingsindustrie en financiële samenwerking worden georganiseerd om meer Europese durfkapitaalfondsen, geavanceerde wetenschaps- en technologieprojecten en hoogwaardige wetenschappelijke en technologische innovatietoppen naar Wuxi te halen.

Er zullen andere activiteiten worden ondernomen om de handel en het bedrijfsleven te bevorderen, zoals een conferentie over het versterken van de zaken die Wuxi doet met multinationals en een conferentie over de levens- en gezondheidsindustrie.

Daarnaast zal tijdens het evenement een internationale innovatie- en ondernemerschapswedstrijd worden gelanceerd, naast een korte videowedstrijd en ondertekeningsceremonies voor zo'n 40 handels- en handelsprojecten, bovendien wordt er een internationaal servicecentrum opgezet voor het komen en gaan van talent, om de internationalisering van de stad te bevorderen.

Op de openingsceremonie zijn ook een aantal non-gouvernementele internationale vriendschapsactiviteiten gehouden, waaronder de openingsceremonie van een vriendschapspark en de benoemingsceremonie van de Friendship Envoy van Wuxi.

