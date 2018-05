Xiamen Airlines neemt de eerste Boeing 737 MAX in ontvangst, breidt vloot uit tot 200 vliegtuigen

De 737 MAX is het best verkochte civiele vliegtuig in de geschiedenis van Boeing, en is bekend om zijn uitstekende prestaties, flexibiliteit en efficiëntie. De 737 MAX kan passagiers een ruimere en meer comfortabele vliegervaring bieden. Uitgerust met enkele van de nieuwste technologieën, inclusief de winglet en een gloednieuwe motor, overtreft het vliegtuig het model van de vorige generatie qua vliegprestaties, milieubescherming en betrouwbaarheid.

Met de toevoeging van het vliegtuig, bereikt Xiamen Airlines een belangrijke mijlpaal, waarbij het aantal vliegtuigen in de vloot nu op 200 staat. De luchtvaartmaatschappij bereikte de eerste mijlpaal van 100 vliegtuigen in 2013, en bleef groeien door ongeveer 20 vliegtuigen per jaar toe te voegen en in vijf jaar tijd de omvang van de vloot te verdubbelen. Tijdens deze periode steeg ook de bedrijfswinst van de luchtvaartmaatschappij elk jaar, waarbij het bedrijf een brutowinst van meer dan 10 miljard yuan (ongeveer US$ 1,5 miljard) boekte. De luchtvaartmaatschappij is 31 opeenvolgende jaren winstgevend geweest, als gevolg van de snelle groei in de Chinese burgerluchtvaartsector.

Che Shanglun, voorzitter van Xiamen Airlines, onthulde dat de snelle groei van de luchtvaartmaatschappij voornamelijk te wijten is aan de economische stimulus als gevolg van de hervorming en openstelling van China alsmede de constante verbetering van de levensstandaard in China, dat, op zijn beurt geleid heeft tot de enorme toename van de vraag naar vliegreizen. In de afgelopen vijf jaar, registreerden de VS, Europa en China, respectievelijk een gemiddelde jaarlijkse groei van ongeveer 4 procent, 6 procent en 10 procent in het aantal passagiers in de burgerluchtvaart, terwijl Xiamen Airlines een gemiddelde groei van 15 procent doormaakte.

Na de uitbreiding van de vloot tot 100 vliegtuigen in 2013, versnelde Xiamen Airlines de overgang naar de internationale markten. De luchtvaartmaatschappij kocht de eerste Boeing 787 Dreamliner in augustus 2014 en introduceerde de eerste intercontinentale vlucht, tussen Xiamen en Amsterdam, in juli 2015. Gedurende de volgende twee jaar, introduceerde de maatschappij 10 intercontinentale vluchten naar steden in Europa, Noord-Amerika en Oceanië, waaronder naar Los Angeles, Melbourne, New York, Seattle, Sydney en Vancouver. Alle intercontinentale vluchten worden nu uitgevoerd met een Boeing 787.

