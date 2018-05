Xiamen Airlines réceptionne son premier Boeing 737 MAX, étendant ainsi sa flotte à 200 avions

Le 737 MAX, l'appareil d'aviation civile le plus vendu de l'histoire de Boeing, affiche des performances, une flexibilité et une efficience excellentes. Il peut offrir aux passagers une expérience de vol plus spacieuse et confortable. Doté de différents éléments de technologie dernier cri, entre autres les winglets et un tout nouveau moteur, l'appareil est supérieur au modèle précédent en termes de performance de vol, de protection de l'environnement et de fiabilité.

Avec ce nouvel appareil, Xiamen Airlines dispose désormais d'une flotte de 200 avions, et franchit ainsi une étape clé. La compagnie a passé le premier jalon de 100 avions en 2013, avant de continuer à s'élargir en acquérant environ 20 appareils par an, doublant ainsi la taille de sa flotte en cinq ans. Durant cette période, les bénéfices d'exploitation de la compagnie ont également augmenté chaque année, générant des bénéfices bruts de plus de 10 millions de yuans (environ 1,5 million USD). Rentable depuis 31 années consécutives, l'entreprise reflète la croissance rapide du secteur de l'aviation civile en Chine.

Che Shanglun, président de Xiamen Airlines, a indiqué que l'essor rapide de la compagnie était principalement dû à la relance économique engendrée par la réforme et l'ouverture de la Chine ainsi que par l'amélioration permanente du niveau de vie dans tout le pays, ce qui a par ailleurs entraîné une forte augmentation de la demande de transports aériens. Ces cinq dernières années, les États-Unis, l'Europe et la Chine ont respectivement enregistré un taux de croissance annuel moyen d'environ 4%, 6% et 10% en ce qui concerne le nombre de passagers dans l'aviation civile, tandis que Xiamen Airlines a connu un taux de croissance moyen de 15%.

Après avoir élargi sa flotte à 100 avions en 2013, Xiamen Airlines a accéléré son déploiement vers les marchés internationaux. La compagnie a acheté un premier Boeing 787 Dreamliner en août 2014 pour lancer ensuite son premier vol intercontinental, entre Xiamen et Amsterdam, en juillet 2015. Durant les deux années suivantes, elle a mis en place 10 vols intercontinentaux vers l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Océanie, notamment à destination de Los Angeles, Melbourne, New York, Seattle, Sydney et Vancouver. L'ensemble des vols intercontinentaux sont désormais opérés au moyen d'un appareil Boeing 787.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/694129/Xiamen_Airlines_Boeing.jpg

SOURCE Xiamen Airlines