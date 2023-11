Xinhua Silk Road: Groene industrie komt op in kleine provincie in het oosten van China

BEIJING, 15 november 2023 /PRNewswire/ -- Qingyun County in het Oost-Chinese Shandong maakt een periode door van snelle ontwikkeling van de groene industriële keten.Bijna 30 lithiumbatterij-gerelateerde projecten waarmee vijf miljard yuan aan investeringen is gemoeid, vestigen zich in deze kleine provincie.

Deze projecten hebben onder andere betrekking op batterijmaterialen, batterijcellen, -pakketten en -toepassingen, cascadegebruik en recyclage van batterijen.

Wat betreft de aantrekkingskracht voor bedrijven die actief zijn in lithiumbatterijen, kan de intensieve vestiging ervan in Qingyun County worden toegeschreven aan het gunstige ondernemingsklimaat voor groene en nieuwe energie-industrieën.

Met zeven windmolenparken, 2.078 gedistribueerde pv-programma's op daken en 716,3 megawatt aan geïnstalleerde nieuwe energiecapaciteit omarmde Qingyun County in de afgelopen maanden van dit jaar 594 miljoen kWh aan nieuwe-energie-elektriciteitsproductie, die het eigen sociale elektriciteitsverbruik in dezelfde periode overtrof.

De provincie is ook de thuisbasis van grote producenten van nanometer-geleidende additieven en de enige onderneming die is opgenomen in de witte lijst van de provincie Shandong voor het recycleren en gebruiken van energiebatterijen, met een complete industriële keten in de lithiumbatterijsector.

Met de lithiumbatterij-industrie als pijler steekt Qingyun County een tandje bij in het bevorderen van de groene industrie.

Dankzij een beter design op topniveau, door het opstellen van ontwikkelingsplannen voor de sector, het uitvoeren van ontginningsplannen voor de nieuwe energie-industrie en het vastleggen van het doel om een outputwaarde van 20 miljard yuan voor de lithiumbatterij-industrie te realiseren, wil de provincie zichzelf ontwikkelen tot een slim productietopland in de groene en nieuwe energiesector.

Om de ontwikkeling van de lokale nieuwe energie-industrie verder mogelijk te maken, is Qingyun County van plan om een industriepark voor nieuwe energie te bouwen en spant het zich in om meer lithium-ionbatterijen, geleidende additieven, energieopslag en aanverwante kernonderdelen te introduceren.

Met de oprichting van een industrieel ontwikkelingsfonds stimuleert het land bedrijven om samen te werken met wetenschappelijke onderzoeksinstellingen om technologische en talentgerelateerde knelpunten op te lossen. De lokale overheid bezoekt ook regelmatig lokale bedrijven om ze te helpen problemen op te lossen en te groeien.

Op dit moment telt Qingyun County 15 grote producenten van nieuwe energie en hun totale jaarlijkse productiewaarde bedraagt meer dan vijf miljard yuan.

Oorspronkelijke link: https://en.imsilkroad.com/p/337168.html