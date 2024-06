xTool Introduceert F1 Ultra, de Ultieme Productieoplossingvoor Kleine Ondernemers

IRWINDALE, Californië, 31 mei 2024 /PRNewswire/ -- xTool, een toonaangevend lasersnijder- en graveermerk, beantwoordt de vraag van kleine ondernemers met zijn nieuwste innovatie - de xTool F1 Ultra, een 20W fiber en dubbele diodelasergraveerder met een snelheid van 10000 mm/s voor bijna alle materialen. De F1 Ultra werd op 29 mei gelanceerd en is ontworpen voor bedrijven die hun productiviteit willen verhogen tot fabrieksniveau om maatwerk ter plekke te leveren.

Een van de opvallendste kenmerken van de F1 Ultra is dat het 's werelds eerste machine is met zowel fiber als diode laserbronnen. Deze innovatie biedt ongeëvenaarde efficiëntie en veelzijdigheid in materiaalverwerking, en maakt het een baanbrekende oplossing. Door de verschillende golflengtes kan de fiberlaser metalen, kunststoffen en stenen graveren, terwijl de diodelaser uitblinkt in het graveren van hout, acryl, leer, glas en nog veel meer.

Bovendien kan de F1 Ultra diep graveren en reliëf maken dankzij het 20 W-vermogen voor beide lasertypes. Het kan 3D graveren op verschillende materialen. Met de 20W fiberlaser kun je ook dun roestvast staal, messing en aluminium snijden, waardoor de mogelijkheden voor kleine bedrijven toenemen.

De F1 Ultra levert een uitzonderlijke productiviteit die vergelijkbaar is met de fabrieksnormen, maar met een ontwerp voor eenvoudige bediening. De automatische batchproductiefunctie, aangedreven door een geïntegreerde camera, algoritmes en de grootste Desktop Galvo op de markt, maakt volledig geautomatiseerd graveren mogelijk - ideaal voor grote aangepaste bestellingen tijdens piekseizoenen. Opmerkelijk is dat xTool het werkgebied van de fiberlaser heeft vergroot tot 220 x 500 mm zonder in te boeten aan precisie in welke hoek dan ook.

Om de F1 Ultra nog gebruiksvriendelijker te maken, biedt xTool gratis en gebruiksvriendelijke software, een ingebouwde camera voor eenvoudiger scherpstellen en positioneren en een bedieningspaneel met touchscreen. xTool wordt geleverd met 7 GB ruimte voor het opslaan van projecten en directe verwerking zonder dat er een computer of ander apparaat nodig is.

Veiligheid is een topprioriteit bij xTool. De F1 Ultra is daarop geen uitzondering. Deze machine is volledig omsloten om onbedoeld laserletsel te voorkomen en heeft een ingebouwde kap die sterk blauw laserlicht wegfiltert. Het verwijdert ook efficiënt stof en rook en creëert zo een veilige omgeving voor winkels.

De F1 Ultra laser machine is nu verkrijgbaar op xTool.com, voor een prijs van €4.199. Doe mee aan het xTool inruilprogramma en profiteer van €200 korting, voor het definitieve bedrag van €3.999. Dit aanbod staat open voor iedereen met een gebruikte lasermachine van elk merk.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2423676/xTool_F1_Ultra.jpg