Yamaha onthult de volgende generatie MONTAGe M-synthesizer

Om de verkenning van geluid te stimuleren, beschikt de nieuwe vlaggenschip-synthesizer over toonaangevende technologie om muzikanten te voorzien van zeer realistisch, imitatief en creatief geluid

BUENA PARK, Californië, 10 okt 2023 /PRNewswire/ -- Vandaag heeft Yamaha de nieuwe MONTAGe M-synthesizer aangekondigd, die verbazingwekkend geluid van een hoger niveau combineert, nieuwe bedieningsdimensies voor dynamische expressie en naadloze workflow-integratie tussen podium en studio. De nieuwe productlijn van dit vlaggenschipproduct, bestaande uit de MONTAGe M6 met 61 toetsen voor synthesizers, de MONTAGe M7 met 76 toetsen voor toetsenisten en de MONTAGe M8x met 88 toetsen met polyfone aftertouch voor pianisten, is voorzien van de nieuwste geavanceerde technologieën van het merk om de expressie naar een hoger niveau te tillen.

Lees hier het volledig interactieve meerkanaals nieuwsbericht: https://www.multivu.com/players/English/9208151-yamaha-montage-m-synthesizer/

De MONTAGe M is uniek ontworpen om zeer realistisch, imitatief en creatief geluid te leveren en beschikt over een nieuwe AN-X Analog engine en verbeterde AWM2 engine die, gecombineerd met de FM-X engine, een totale polyfonie van in totaal 400 noten opleveren. Muzikanten kunnen ook een optimale workflow-integratie bereiken via de USB MIDI- en audio-interface, de expanded Softsynth Plug-in (eSP... komt in 2024) en snellere en eenvoudigere navigatie.

De nieuwe MONTAGe M-productlijn biedt innovatieve besturingsdimensies voor het maken van unieke muziek, inclusief nieuwe prestatiebedieningen en een speciaal toetsenbord en scènebediening. De MONTAGe M8x beschikt over deze mogelijkheden en voegt polyfone aftertouch toe, waardoor superieure, expressieve mogelijkheden worden geboden.

Andere opvallende kenmerken zijn onder meer 9,97 GB vooraf ingestelde waveROM, 16 bibliotheken (640 uitvoeringen per bibliotheek), 3,8 GB gebruikersflashgeheugen, VCM Rotary Speaker en meer.

PRIJZeN & VeRKRIJGBAARHeID:

De MONTAGe M is vanaf 9 oktober 2023 verkrijgbaar als pre-order voor de volgende prijzen:

MONTAGe M6: USD 3,499.99

MONTAGe M7: USD 3.999,99

MONTAGe M8x: USD 4.499,99

Ga voor meer informatie over de MONTAGe M synthesizers naar Yamaha.io/MONTAGeM.

