YOTEL NEEMT HOGE VLUCHT DANKZIJ NIEUWE SAMENWERKING MET JETBLUE

YOTEL en JetBlue bundelen hun krachten. Samen lanceren ze een nieuw partnerschap dat trouwe TrueBlue- en Mosaic-leden voordelen biedt op het gebied van beloningen en puntenopbouw

NEW YORK, 3 augustus 2023 /PRNewswire/ -- YOTEL - het wereldwijde hospitality merk dat bekend staat om betaalbare luxe zonder toegevingen op comfortgebied - kondigt een nieuwe samenwerking aan met JetBlue . Samen tillen ze reizen en loyaliteit naar nieuwe hoogten.

YOTEL and JetBlue partnership takes off for TrueBlue members YOTEL and JetBlue partnership takes off for TrueBlue members

Vanaf 1 augustus 2023 zal het partnerschap voordeel opleveren aan alle leden van JetBlue's onlangs opnieuw opgestart TrueBlue® loyaliteitsprogramma. TrueBlue-leden van alle niveaus kunnen nu TrueBlue-punten verdienen op verblijven in YOTEL-locaties over de hele wereld, komen in aanmerking voor exclusieve korting op de kamertarieven en kunnen rekenen op een extra attentie bij aankomst. TrueBlue Mosaic®-leden genieten nog meer voordelen met gratis kamerupgrades en een late check-out1.

Van het opstijgen tot het inchecken zullen gasten de hechte band tussen YOTEL en JetBlue kunnen voelen. Beide merken doorbreken de status quo en blijven tegelijkertijd hun inzet voor klantenservice, innovatie en comfort tonen. JetBlue is YOTEL's allereerste samenwerking met een Amerikaanse luchtvaartmaatschappij en zal YOTEL's meest doorgedreven partnerschap tot nu toe zijn.

"De gastervaring van YOTEL is gebaseerd op de principes van vliegreizen, van onze self check-in kiosken tot onze slimme, ruimtebesparende kamers en PAD's, met verstelbare bedden," aldus Hubert Viriot, CEO van YOTEL. "We zijn er trots op dat we onze klantervaring kunnen blijven verbeteren door onze krachten te bundelen met JetBlue. Op basis van gedeelde waarden om de status quo uit te dagen, zal dit innovatieve partnership nog meer voordelen bieden voor de moderne non-stop reiziger in de huidige en toekomstige markten."

"JetBlue is een trotse partner van YOTEL, een bedrijf dat ook waarde hecht aan maximaal comfort tegen een lagere prijs, om onze TrueBlue-leden een verhoogde ervaring te bieden tijdens reizen naar onze belangrijkste binnenlandse en internationale bestemmingen", aldus Christopher Buckner, Vice President of Loyalty and Partnerships, JetBlue. "Dankzij dit partnerschap kunnen wij TrueBlue-leden nog meer manieren bieden om punten en beloningen te verdienen, zowel op de grond als in de lucht."

YOTEL.com lanceert vandaag een speciale boekingspagina voor JetBlue-klanten om reisinspiratie op te doen en hun verblijf te boeken met punten en extraatjes. Klanten in de VS kunnen hun reiservaring verder verbeteren via JetBlue's eigen reisboekingswebsite Paisly.com. Klanten die hun YOTEL-verblijf boeken via Paisly hebben niet alleen toegang tot een 24/7 telefoonlijn met behulpzame mensen van bij Paisly, maar ze kunnen ook TrueBlue-punten verdienen op hun verblijf, waarbij alle in aanmerking komende uitgaven op Paisly meetellen voor extraatjes en de Mosaic-status. Bovendien ontvangen TrueBlue-leden en Mosaics die hun YOTEL-verblijf via Paisly hebben geboekt een exclusieve hotelattentie bij aankomst.

TrueBlue-leden kunnen niet alleen punten en exclusieve kamerprijzen verdienen, maar genieten ook voor en na de vlucht van de JetBlue maatcocktail, de Mint Condition™, een mix van Bombay Sapphire Gin of Tito's Handmade Vodka, gember, limoen, komkommer en munt; verkrijgbaar in geselecteerde YOTEL-bars.

Als onderdeel van de samenwerking zullen YOTEL en JetBlue tijdens de lanceringsweek klanten belonen met "surprise and delight" promoties op vluchten tussen NYC, Boston en Londen.

Om punten te verdienen met JetBlue en een verblijf bij YOTEL te boeken, ga naar: www.yotel.com/jetblue .

Meer informatie over het TrueBlue programma vindt u op: jetblue.com/TrueBlue .

OVER JETBLUE

JetBlue is de Hometown Airline® van New York en een toonaangevende luchtvaartmaatschappij in Boston, Fort Lauderdale-Hollywood, Los Angeles, Orlando en San Juan. JetBlue, bekend om zijn lage tarieven en uitstekende service, vervoert klanten naar meer dan 100 bestemmingen in de Verenigde Staten, Latijns-Amerika, het Caribisch gebied, Canada, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Meer informatie en de beste tarieven vindt u op jetblue.com .

Over JetBlue Travel Products

JetBlue Travel Products is een volle dochteronderneming van JetBlue Airways Corporation, die bestaat uit het merk JetBlue Vacations (dat pakketten voor vlucht + hotel en vlucht + cruise aanbiedt) en andere niet-vliegreisgerelateerde reisproducten, waaronder Paisly, JetBlue's eigen reiswebsite die reizigers toegang geeft tot exclusieve besparingen en punten op auto's, verblijven en activiteiten. JetBlue Travel Products heeft zijn hoofdkantoor in Fort Lauderdale, Florida, en werkt met een bijzonder toegewijd team van meer dan 300 bemanningsleden. Het bedrijf bouwt voort op het merk JetBlue en brengt innovatieve kwaliteitsproducten voor klanten op de markt, waarbij mensgerichtheid een rol speelt bij elk aspect van de reiservaring. Ga voor meer informatie naar jetbluevacations.com of paisly.com.

OVER YOTEL

YOTEL daagt de status quo uit en spreekt mensen aan die traditionele hotels niet inspirerend vinden en op zoek zijn naar een andere ervaring dan alleen een goede nachtrust. Het zorgt voor een authentieke ervaring dankzij geweldige mensen, slim design en creatief gebruik van technologie. YOTEL zoekt inspiratie bij de luxe van eersteklas reizen en stelt de gasten compromisloos centraal. Zo schept het buitengewone waarde en een gevoel van gemeenschap op gewilde locaties.

Het wereldwijde hospitality merk is gevestigd in Londen met regionale kantoren in de VS en Azië, en heeft in zijn portfolio drie merken: YOTEL, YOTELPAD en YOTELAIR. Het bedrijf telt veertien hotels in stadscentra in New York, Boston, San Francisco, Washington D.C., Miami, Singapore, Edinburgh, Londen (2), Amsterdam, Porto, Glasgow, Manchester en Park City, en zes luchthavenhotels in Londen Gatwick, Amsterdam Schiphol, Parijs, Charles de Gaulle, Istanbul Airport (2) en Singapore Changi.

Tot de belangrijkste aandeelhouders van YOTEL behoren een dochteronderneming van de Starwood Capital Group, de Talal Jassim Al-Bahar Group, United Investment Portugal en Kuwait Real Estate Company (AQARAT).

Aan de basis van YOTEL lag YO!-oprichter Simon Woodroffe OBE die zich liet inspireren door de ervaring van eersteklas reizen en die ethos, taal en design vertaalde naar kleine maar prachtig ontworpen kamers. www.yo.co.uk .

Bezoek www.yotel.com voor meer informatie.

1. Gratis kamerupgrades en laat uitchecken zijn afhankelijk van de beschikbaarheid bij YOTEL.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2165049/YOTEL_Premium_Room.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2165048/JetBlue_Aircraft.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1861362/Yotel_Logo.jpg

SOURCE YOTEL