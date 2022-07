Zenfolio lanceert het nieuwste toekomstgerichte platform in Nederland

"We ondersteunen al meer dan tien laar lang met succes fotografen in heel Europa. De komende jaren zal de Europese sector van de diensten op het gebied van de fotografie naar verwachting aanzienlijk groeien en ons nieuwste platform zal fotografen de meest recente technologische tools leveren om een bloeiend bedrijf op het gebied van fotografie te beheren en te laten groeien. Het belangrijkste is dat het nieuwe, mobiele platform de eindklanten van de fotograaf enorm zal bevallen", aldus John Loughlin, CEO van Zenfolio.

Na een succesvolle lancering in de VS, het Verenigd Koninkrijk, Australië en Canada, zet het nieuwe alles-in-een Zenfolio-platform alles op zijn kop. Het is gebouwd op een geavanceerde machine-learning infrastructuur, combineert een uitgebreide websitebouwer, een foto- en videogalerij en een e-commerceoplossing in euros, met geavanceerde werkstroombeheertools. De geïntegreerde mogelijkheid om realtime te boeken, plannen, factureren, betalen en automatisch opdrachten te leveren, stelt fotografen in staat om meer tijd achter de lens door te brengen, terwijl het Zenfolio-platform zakelijke processen achter de schermen uitvoert.

Het platform biedt waardevolle analytische inzichten en aanbevelingen en uitgebreide mogelijkheden om foto's te zoeken. Het maakt het mogelijk om intuïtieve verkoopcampagnes, flexibele promotionele kortingsbonnen, klantbeheer en geautomatiseerde e-mailmarketing te ontwikkelen. Naast een e-commercesysteem voor digitale downloads, kunnen de fotoproducten van onze labpartner Fujifilm automatisch worden opgehaald en verzonden, terwijl het systeem het ook voor fotografen mogelijk maakt om hun klantbestellingen zelf te vervullen.

Het nieuwe Zenfolio-platform is van de grond opgetrokken en is gebaseerd op 15 jaar ervaring, uitgebreid klantonderzoek en een investering van meerdere miljoen dollar op het gebied van technologie. Het platform heeft een intelligente, workflowautomatisering en biedt op dit moment drie uitgebreide plannen om alle soorten fotografen van dienst te zijn in elk stadium van hun fotografiereis. ProSuite, het meest geavanceerde plan op de markt, is speciaal gericht op het leveren van de behoeften van professionele fotografen, terwijl de Portfolio en PortfolioPlus zijn ontwikkeld om te voldoen aan de behoeften van aankomende en parttime professionele fotografen.

Over Zenfolio

Zenfolio Inc. biedt geavanceerde zakelijke oplossingen waarmee fotografen hun foto's en video's eenvoudig kunnen laten zien, delen en verkopen. De afgelopen 15 jaar heeft Zenfolio met trots fotografen over de hele wereld bediend.

Ga voor meer informatie naar zenfolio.com/eu

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1859339/Zenfolio_platform.jpg

SOURCE Zenfolio