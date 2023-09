Zenobē stimuleert verdere uitbreiding met de investering van circa $ 750 miljoen van KKR en circa $ 340 miljoen van Infracapital

De toonaangevende specialist op het gebied van batterijopslag in Groot-Brittannië die inzet op het op netniveau inzetten van hernieuwbare energie, batterijopslag en elektrische bussen , heeft sinds 2017 in totaal ruim $ 1 miljard aan aandelenfinanciering opgehaald.

, De nieuwe mogelijkheden hiervan zullen de uitbreiding van het bedrijf in het VK, Europa, Noord-Amerika, Australië en Nieuw-Zeeland stimuleren.

KKR en de huidige meerderheidsaandeelhouder Infracapital worden gezamenlijke meerderheidsaandeelhouders.

LONDEN, 7 sep 2023 /PRNewswire/ -- Zenobē, de internationale leverancier van end-to-end-oplossingen op het gebied van de elektrificatie van wagenparken en oplossingen voor batterijopslag, heeft vandaag bekendgemaakt een investering te hebben binnengehaald van circa $ 750 miljoen van KKR, wereldwijd een toonaangevende beleggingsonderneming. Daarnaast is nog eens circa $ 340 miljoen aan eigen vermogen geïnvesteerd door de bestaande aandeelhouder Infracapital1, met een CLN van circa $ 12 miljoen opgehaald door particuliere aandeelhouders in januari 2023. Na voltooiing van de transactie, die afhankelijk is van de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden en goedkeuringen van de toezichthouders, zullen KKR en Infracapital gezamenlijk meerderheidsaandeelhouders van Zenobē worden. Jera en TEPCO blijven als strategische minderheidsaandeelhouders.

Zenobē Capenhurst 100MW battery storage

De aandeleninvestering, evenals de toegevoegde expertise en het wereldwijde netwerk dat KKR aan het bedrijf toevoegt, zullen de aanwezigheid van Infracapital in Europa aanvullen en een cruciale rol spelen bij het ondersteunen van Zenobē's groei-initiatieven in het Verenigd Koninkrijk, Noord-Amerika, Europa, Australië en Nieuw-Zeeland. De investering zal de uitbreiding van de elektrificatie van het wagenpark en de batterijopslag op netschaal van het bedrijf stimuleren, waardoor het koolstofvrij maken van het wagenparktransport wordt versneld en hernieuwbare energiebronnen maximaal worden toegepast.

Terwijl overheden ernaar streven om de economie koolstofvrij te maken, richt het bedrijf zich steeds meer op de uitstoot van transport. Volgens het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)2 levert passagiers- en vrachtvervoer de grootste bijdrage aan de koolstofuitstoot in de transportsector. Zenobē ondersteunt momenteel wereldwijd meer dan 1.000 elektrisch aangedreven bussen, vrachtwagens en bedrijfsvoertuigen en heeft het bedrijf met wagenparkbeheerders samengewerkt om voertuigen in te zetten in meer dan 75 depots, variërend van Glasgow en Coventry in het Verenigd Koninkrijk tot Sydney en Melbourne in Australië.

Financiering uit de aandeleninvestering zal het aantal elektrisch aangedreven voertuigen en oplaadapparatuur dat door het bedrijf wordt ondersteund aanzienlijk uitbreiden. Tegen 2026 wil Zenobē 4.000 elektrisch aangedreven bussen, vrachtwagens en bedrijfsvoertuigen van hernieuwbare energie voorzien.

Nu het International Energy Agency (IEA) voorspelt dat hernieuwbare energiebronnen in 2025 wereldwijd 35% van de energieopwekking zullen uitmaken3 en dat batterijopslag op netschaal een sleutelrol zal spelen om te voorkomen dat deze energie niet wordt verspild. Zenobē heeft momenteel ongeveer 430 MW aan gecontracteerde batterijopslag op netschaal in Groot-Brittannië in gebruik of in aanbouw, waaronder zijn kenmerkende batterijopslag van 100 MW in Capenhurst, Cheshire.

Met deze nieuwste aandeleninvestering zal het bedrijf sneller kunnen uitbreiden met het ontwerp en de bouw van twee extra batterijopslaglocaties in Schotland, in Kilmarnock South en Eccles. Hierdoor zal ook de capaciteit van de batterijopslag van het bedrijf in Blackhillock kunnen worden uitgebreid. De locatie zal de integratie van windenergiebronnen in het elektriciteitsnet ondersteunen, alsmede de doelstelling van Zenobē om tegen 2026 circa 1,2 GW aan opslag in Groot-Brittannië in gebruik te nemen. Bovendien ondersteunt deze investering ook het doel om tegen 2030 nog eens 2,5 GW aan batterij-energieopslagmiddelen in Noord-Amerika en Australië te ontwikkelen.

De aandeleninvestering is de laatste in een reeks financiële overeenkomsten van Zenobē, die ongeveer $ 2,3 miljard aan aandelen- en schuldfinanciering heeft veiliggesteld sinds de oprichting in 2017 door de drie oprichters Nicholas Beatty, James Basden en Steven Meersman. Zenobē heeft nu wereldwijd 230 medewerkers in dienst. In februari van dit jaar kondigde het bedrijf een overeenkomst ter waarde van $ 800 miljoen aan voor non-recourse projectfinancieringsschulden ter financiering van transmissiegekoppelde batterijopslagfaciliteiten op netniveau in Groot-Brittannië. In februari 2022 verzekerde Zenobē zich van 's werelds eerste private plaatsingsplatform ter ondersteuning van de circa $ 300 miljoen lange termijn schuldfinanciering van wagenparkvoertuigen over een periode van 15 jaar van instellingen en banken.

Nicholas Beatty, medeoprichter en directeur van Zenobē, zei:

"De nu beschikbare batterijen zijn het onderkende cruciale onderdeel van onze toekomstige transport- en energiesystemen. We boeken enorme vooruitgang op het gebied van het koolstofarm maken van de economie, maar het is duidelijk dat er te veel hernieuwbare energie wordt verspild en dat het koolstofarm maken van de transportsector sneller moet gebeuren. Batterijen zijn van cruciaal belang voor het optimaliseren van het gebruik van hernieuwbare elektriciteit en het toegankelijk maken van goedkopere, groenere en veiligere energie. Nu wagenparkbeheerders overstappen op elektrisch rijden, bieden batterijen een bewezen en beschikbare technologie die, gecombineerd met software- en data-inzichten, het wagenpark van de wagenparkbeheerders kan optimaliseren en tegelijkertijd de uitstoot tot nul kan reduceren.

Het veiligstellen van substantieel verder eigen vermogen is een belangrijke blijk van vertrouwen in ons bedrijf, de prestaties tot nu toe en toekomstige doelstellingen. KKR is voor Zenobē een toonaangevende, internationale, strategische partner om onze uitbreidingsplannen naar Noord-Amerika, Europa, Australazië en andere markten te ondersteunen. Het ondersteunt ons vermogen om verdere schuldfinanciering voor deze plannen aan te trekken.

Het is ook een erkenning dat het stimuleren van batterijopslag en schoon transport gewoon gezond verstand is om ons te helpen de uitstoot naar nul terug te dringen."

De investering van KKR wordt gedaan via de wereldwijde klimaatstrategie van het bedrijf, die deel uitmaakt van de infrastructuuractiviteiten ter waarde van $ 54 miljard die door een team van meer dan 115 uitvoerders wereldwijd worden beheerd. Sinds 2010 heeft KKR meer dan $ 40 miljard toegezegd aan op duurzaamheid gerichte investeringen, waaronder meer dan $ 30 miljard aan investeringen in klimaat- en ecologische duurzaamheid.

Alberto Signori, Partner, Europese Infrastructuur bij KKR, zei:

"Dit is een zeldzame kans om een duidelijke leider te steunen in het koolstofarm maken van het transport en in de opslag van hernieuwbare energie in batterijen, twee sectoren die van cruciaal belang voor de overgang naar een koolstofvrije wereld. Wij geloven dat Zenobē zal blijven profiteren van sterke, langdurige wind in de rug, waaronder strengere emissieregelgeving in stedelijke en regionale gebieden, en het grotere gebruik van koolstofarme opwekking in de energiemix, waardoor behoefte ontstaat aan oplossingen die de netcapaciteit evenaren. We zien aanzienlijke groeimogelijkheden binnen het bestaande klantenbestand van Zenobē, evenals een enorm potentieel in nieuwe markten wereldwijd. We zijn verheugd om onze operationele expertise binnen het wereldwijde platform van KKR te brengen om het bedrijf actief te ondersteunen bij het verder opbouwen van een toonaangevend en klimaatkritisch bedrijf."

Andy Matthews, hoofd Greenfield bij Infracapital, zei:

"Sinds onze eerste investering in 2020 heeft Infracapital de aanzienlijke innovatie en expansie van Zenobē ondersteund, aangezien het steeds sterker is geworden in zowel de batterijopslag- als de transportsector. We zijn verheugd onze verdere investeringen in het bedrijf aan te kondigen en samen met KKR als medeaandeelhouders van Zenobē aan deze spannende reis te beginnen.

Dit strategische partnerschap markeert een belangrijke mijlpaal voor het bedrijf en vervult ons vertrouwen in zijn vermogen om een toonaangevende rol te blijven spelen in duurzame oplossingen. We kijken ernaar uit om met onze expertise en middelen het verdere succes van Zenobē op wereldschaal te blijven ondersteunen, en tegelijkertijd voor onze investeerders waarde op de lange termijn te creëren."

De kapitaalwerving volgt op een jaar van aanzienlijke groei voor Zenobē. In november 2022 kondigde het bedrijf een investering van $ 945 miljoen aan in een drietal grote batterijopslagprojecten in Schotland. Met een totale opslagcapaciteit van 1 GW zullen de batterijprojecten helpen het elektriciteitsnet in evenwicht te brengen op cruciale knelpunten, waardoor schone, betaalbare en veilige energie wordt geleverd wanneer die nodig is. De projecten moeten tussen 2024 en 2026 gerealiseerd zijn.

Het bedrijf heeft ook groei ervaren in zijn activiteiten ten aanzien van zijn EV-wagenpark, aangezien het de mijlpaal van 50 elektrificatieprojecten voor elektrische wagenparken over de hele wereld gepasseerd is. In november 2022 reden de eerste 50 volledig elektrische National Express-bussen de weg op in Coventry, ondersteund door Zenobē's Electric Transport-as-a-Service (ETaaS)-oplossing, en dat aantal zal tegen het einde van het jaar naar verwachting gegroeid zijn tot 130.

ETaaS omvat het vervangen van batterijen in de bussen, het leveren van het laad- en netinfrastructuursysteem op een depot, met speciale snelladers, en een softwareplatform dat helpt bij het monitoren en optimaliseren van het energieverbruik, evenals het leveren van onderdelen en operationele ondersteuning.

In 2022 kondigde Zenobē, in samenwerking met Transgrid en Transit Systems, de opening aan van het grootste, volledig elektrische busdepot van Australië in Leichhardt, nabij Sydney.

Opmerkingen voor de redactie

1 De investering van Infracapital in Zenobē is een combinatie van directe investeringen in aandelen en de conversie van een converteerbare lening die in januari 2023 samen met andere bestaande investeerders werd geplaatst.

2 De transportemissiegegevens van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) vindt u hier .

3 voorspellingen van het Internationaal Energieagentschap vindt u hier .

Cijfers van de Europese Commissie over zware bedrijfsvoertuigen vindt u hier .

Over Zenobē Energy Ltd. (Zenobē):

Zenobē is een specialist op het gebied van batterijopslag op netniveau en wagenparkbeheerder van elektrische bussen en heeft zijn hoofdkantoor in Groot-Brittannië. Het bedrijf begon in 2017 met drie oprichters en heeft de afgelopen zes jaar het personeelsbestand uitgebreid tot meer dan 230 fte's met een breed scala aan toonaangevende vaardigheden zoals elektrotechniek, softwareontwikkeling, computerwetenschappen en financiering. Het bedrijf is nu actief in Europa en Australië en breidt zich uit naar Noord-Amerika. Zenobē heeft 430 MW aan batterijopslag in bedrijf of in aanbouw, met nog eens 1,2 GW aan projecten in geavanceerde ontwikkeling in het Verenigd Koninkrijk, wat neerkomt op een voorspeld marktaandeel van circa 20% in 2026. Het bedrijf heeft een marktaandeel van ongeveer 25% in de Britse EV-bussector en ondersteunt wereldwijd ongeveer 1000 elektrische voertuigen. Het bedrijf is de grootste eigenaar en wagenparkbeheerder van EV-bussen in Groot-Brittannië, Australië en Nieuw-Zeeland.

De diensten van Zenobe worden ondersteund door toonaangevende financieringsmogelijkheden. Dit omvatte onder meer de voltooiing en opname van de private plaatsing van Fleet in februari 2022, waarbij meer dan £ 240 miljoen langetermijnschuld werd opgehaald voor de financiering van Fleet-klanten, voornamelijk busbedrijven in het Verenigd Koninkrijk, over een periode van maximaal 16 jaar. Dit omvatte ook de financiering van batterijen op netschaal, voltooid in februari 2023, waardoor £ 635 miljoen aan schulden werd opgehaald, waaronder een accordeonfaciliteit voor de ontwikkeling van Zenobē's batterijopslagmiddelen op netschaal in Schotland.

Kijk voor meer informatie op www.zenobe.com/ of volg ons op LinkedIn .

Over KKR:

KKR is wereldwijd een toonaangevende beleggingsonderneming die alternatief vermogensbeheer, kapitaalmarkten en verzekeringsoplossingen aanbiedt. KKR streeft ernaar aantrekkelijke beleggingsrendementen te genereren door een geduldige en gedisciplineerde beleggingsaanpak te volgen, mensen van wereldklasse in dienst te nemen en de groei van zijn portefeuillebedrijven en gemeenschappen te ondersteunen. KKR sponsort investeringsfondsen die investeren in privévermogen, kredieten en reële activa en heeft strategische partners die hedgefondsen beheren. De verzekeringsdochterondernemingen van KKR bieden pensioen-, levens- en herverzekeringsproducten aan onder beheer van Global Atlantic Financial Group. Verwijzingen naar de beleggingen van KKR kunnen betrekking hebben op de activiteiten van de door zijn gesponsorde fondsen en verzekeringsdochterondernemingen. Kijk voor meer informatie over KKR & Co. Inc. (NYSE: KKR), op de website van KKR op www.kkr.com en op X (voorheen Twitter) @KKR_Co.

Over Infracapital:

Infracapital investeert in, bouwt en beheert een breed scala aan essentiële infrastructuur om aan de veranderende behoeften van de samenleving te voldoen en de economische groei op lange termijn te ondersteunen. We spelen een actieve rol in al onze investeringen, of ze nu nieuw of groot zijn, om hun potentieel te verwezenlijken en ervoor te zorgen dat ze aanpasbaar en veerkrachtig zijn. Onze aanpak creëert waarde voor onze investeerders, omdat we ons richten op investeringen met ruimte voor stabiele en duurzame groei. Onze portefeuillebedrijven werken nauw samen met de gemeenschappen waarin ze gevestigd zijn, in het belang van alle belanghebbenden. Infracapital is goed gepositioneerd om de aanzienlijke investeringen te leveren die nodig zijn om de toekomst op te bouwen. Het door de oprichters geleide team van ervaren specialisten heeft met meer dan 60 bedrijven in heel Europa samengewerkt en heeft ruim € 7,8 miljard aan klantenkapitaal opgehaald en beheerd in zes fondsen. Infracapital maakt deel uit van M&G Plc, een internationaal spaar- en beleggingsbedrijf dat geld beheert voor ongeveer 5 miljoen particuliere klanten en meer dan 800 institutionele klanten in 28 markten. Het totale beheerd vermogen bedraagt £ 342 miljard (per 31 december 2022).

https://www.infracapital.co.uk/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2204333/Zenobe.jpg

SOURCE Zenobē