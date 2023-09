Zenobē accélère son expansion mondiale grâce à un investissement d'environ 750 millions de dollars de KKR et d'environ 340 millions de dollars supplémentaires d'Infracapital

Le spécialiste de premier plan du stockage de batteries à l'échelle de la flotte de véhicules électriques et du réseau a levé plus de 1 milliard de dollars en fonds propres depuis 2017.

Les nouvelles capacités en fonds propres et des actionnaires alimenteront l'expansion des activités de l'entreprise dans le domaine des flottes de véhicules électriques et des infrastructures de réseau au Royaume-Uni, en Europe , en Amérique du Nord, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

KKR et l'actionnaire majoritaire actuel, Infracapital, deviendront actionnaires majoritaires conjoints.

LONDRES, 8 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Zenobē, le fournisseur international de solutions de bout en bout pour l'électrification des flottes ainsi que de solutions de stockage de batteries, a annoncé aujourd'hui avoir obtenu un investissement d'environ 750 millions de livres sterling de la part de KKR, une société d'investissement mondiale de premier plan. En outre, des capitaux propres supplémentaires d'environ 340 millions de dollars ont été investis par l'actionnaire existant Infracapital1, avec un CLN d'environ 12 millions de dollars levé par des actionnaires privés en janvier 2023. À l'issue de la transaction, qui est soumise aux conditions de clôture habituelles et aux approbations réglementaires, KKR et Infracapital deviendront les actionnaires majoritaires conjoints de Zenobē. Jera et TEPCO resteront des actionnaires minoritaires et stratégiques.

L'apport en fonds propres, ainsi que l'expertise supplémentaire et le réseau mondial que KKR apporte à l'entreprise, compléteront la présence d'Infracapital en Europe et joueront un rôle crucial dans le soutien des initiatives de croissance de Zenobē au Royaume-Uni, en Amérique du Nord, en Europe, en Australie et en Nouvelle-Zélande. L'investissement alimentera l'expansion des activités d'électrification des flottes et de stockage de batteries à l'échelle du réseau de l'entreprise, accélérant la décarbonisation du transport des flottes et maximisant l'adoption des énergies renouvelables.

Alors que les gouvernements cherchent à décarboniser leur économie, ils se concentrent de plus en plus sur les émissions du secteur des transports. Selon le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC)2, le transport routier de passagers et de marchandises est le principal responsable des émissions de carbone dans le secteur des transports. Aujourd'hui, Zenobē prend en charge plus de 1 000 bus, camions et véhicules commerciaux électriques dans le monde entier, et a travaillé avec des opérateurs pour déployer des véhicules dans plus de 75 dépôts allant de Glasgow et Coventry au Royaume-Uni à Sydney et Melbourne en Australie.

Le financement provenant de l'apport en fonds propres permettra d'augmenter considérablement le nombre de véhicules électriques et d'équipements de recharge pris en charge par l'entreprise. D'ici 2026, Zenobē vise à prendre en charge 4 000 bus, camions et véhicules commerciaux électriques sur la route.

Alors que l'Agence internationale de l'énergie (AIE) prévoit que les énergies renouvelables représenteront 35 % de la production mondiale d'électricité d'ici 20253, le stockage en batterie à l'échelle du réseau jouera un rôle clé pour garantir que cette énergie ne soit pas gaspillée. Zenobē dispose actuellement d'environ 430 MW de stockage en batterie à l'échelle du réseau au Royaume-Uni, en exploitation ou en construction, y compris son actif de stockage en batterie de 100 MW à Capenhurst, dans le Cheshire.

Ce dernier apport en fonds propres permettra à l'entreprise d'accélérer son offre avec la conception et la construction de deux sites supplémentaires de stockage de batteries en Écosse, à Kilmarnock South et Eccles. Il permettra également d'étendre la capacité de l'actif de stockage en batterie de l'entreprise à Blackhillock. Le site soutiendra l'intégration des ressources éoliennes dans le réseau et l'objectif de Zenobē de mettre en service environ 1,2 GW de stockage au Royaume-Uni d'ici 2026. L'investissement soutiendra également l'objectif de Zenobē de développer 2,5 GW supplémentaires d'actifs de stockage d'énergie par batterie en Amérique du Nord et en Australie d'ici 2030.

Cet apport en fonds propres est le dernier d'une série d'accords financiers conclus par Zenobē, qui a obtenu environ 2,3 milliards de livres sterling de financement par actions et par emprunt depuis sa création par ses trois fondateurs Nicholas Beatty, James Basden et Steven Meersman en 2017. Zenobē emploie aujourd'hui 230 personnes dans le monde. En février de cette année, la société a annoncé un accord de 800 millions de livres sterling de dette de financement de projet sans recours pour financer des actifs de stockage de batterie à l'échelle du réseau et connectés à la transmission au Royaume-Uni. En février 2022, Zenobē a obtenu la première plateforme de placement privé au monde pour soutenir le financement de la dette à long terme d'environ 300 millions de livres sterling pour des véhicules de flotte sur 15 ans auprès d'institutions et de banques.

Nicholas Beatty, cofondateur et directeur de Zenobē, a déclaré :

« Les batteries sont un élément crucial méconnu de nos futurs systèmes de transport et d'énergie, et elles sont disponibles dès maintenant. Nous faisons d'énormes progrès en matière de décarbonisation, mais il est clair que trop d'énergie renouvelable est gaspillée et que la décarbonisation des transports doit aller plus vite. Les batteries sont essentielles pour optimiser l'utilisation de l'électricité renouvelable et rendre accessible une énergie moins chère, plus verte et plus sûre. Alors que les opérateurs de flottes passent à l'électrique, les batteries offrent une technologie éprouvée et disponible qui, associée à des logiciels et à des données, peut optimiser la flotte des opérateurs tout en atteignant un niveau d'émissions zéro.

« L'obtention d'un capital supplémentaire substantiel est un vote de confiance important dans notre entreprise, ses réalisations à ce jour et ses objectifs futurs. KKR fournit à Zenobē un partenaire stratégique international de premier plan pour soutenir nos plans d'expansion en Amérique du Nord, en Europe, en Australasie et sur d'autres marchés. Elle soutient notre capacité à lever des fonds supplémentaires pour financer ces projets.

« C'est aussi une reconnaissance du fait que le développement du stockage des batteries et des transports propres est une question de bon sens qui nous aidera à atteindre le niveau zéro émission nette. »

L'investissement de KKR est réalisé dans le cadre de la stratégie climatique mondiale de l'entreprise, qui fait partie de son activité Infrastructure de 54 milliards de dollars, gérée par une équipe de plus de 115 cadres au niveau mondial. Depuis 2010, KKR a engagé plus de 40 milliards de dollars dans des investissements axés sur le développement durable, dont plus de 30 milliards de dollars dans des investissements liés au climat et à la durabilité environnementale.

Alberto Signori, partenaire de KKR pour les infrastructures européennes, a déclaré :

« Il s'agit d'une occasion rare de soutenir un leader incontestable dans la décarbonisation des transports et le stockage des batteries, deux secteurs qui sont essentiels pour conduire la transition vers un monde avec zéro émission nette. Nous pensons que Zenobē continuera à bénéficier de vents contraires séculaires forts, notamment une réglementation plus stricte des émissions dans les zones urbaines et régionales, et l'utilisation accrue de la production à faible teneur en carbone dans le mix énergétique, ce qui entraîne un besoin de solutions d'équilibrage du réseau. Nous voyons d'importantes opportunités de croissance au sein de la clientèle existante de Zenobē, ainsi qu'un énorme potentiel sur de nouveaux marchés à l'échelle mondiale. Nous sommes ravis d'apporter notre expertise opérationnelle au sein de la plateforme mondiale de KKR pour soutenir activement la société dans la poursuite de la construction d'une entreprise leader sur le marché et critique pour le climat. »

Andy Matthews, responsable de l'activité « Greenfield » chez Infracapital, a déclaré :

« Depuis notre investissement initial en 2020, Infracapital a soutenu l'innovation et l'expansion significatives de Zenobē, qui n'a cessé de se renforcer dans les secteurs du stockage de batteries et du transport. Nous sommes ravis d'annoncer notre nouvel investissement dans l'entreprise et de nous lancer dans cette aventure passionnante aux côtés de KKR en tant que coactionnaires de Zenobē.

« Ce partenariat stratégique marque une étape importante pour l'entreprise et concrétise notre confiance dans sa capacité à continuer à jouer un rôle de premier plan dans les solutions durables. Nous sommes impatients de continuer à apporter notre expertise et nos ressources pour soutenir la réussite future de Zenobē à l'échelle mondiale, tout en créant de la valeur à long terme pour nos investisseurs. »

Cette levée de fonds fait suite à une année de croissance significative pour Zenobē. En novembre 2022, la société a annoncé un investissement de 945 millions de livres sterling dans un trio de grands projets de stockage par batterie en Écosse. D'une capacité totale de 1 GW de stockage, les projets de batteries contribueront à équilibrer le réseau lors des goulets d'étranglement critiques, en fournissant une énergie propre, abordable et sûre lorsqu'elle est nécessaire. Les projets devraient être achevés entre 2024 et 2026.

L'entreprise a également connu une croissance dans son activité de flotte de véhicules électriques en dépassant le cap des 50 projets d'électrification de flotte dans le monde. En novembre 2022, les 50 premiers bus National Express entièrement électriques ont pris la route à Coventry grâce à la solution Electric Transport-as-a-Service (ETaaS) de Zenobē, et ce chiffre devrait passer à 130 bus électriques d'ici la fin de l'année.

L'ETaaS comprend le remplacement des batteries à bord, le système d'infrastructure de charge et de réseau dans un dépôt, avec des chargeurs rapides dédiés, et une plateforme logicielle qui aide à surveiller et à optimiser l'utilisation de l'énergie, ainsi que les pièces détachées et l'assistance opérationnelle.

En 2022, Zenobē, en collaboration avec Transgrid et Transit Systems, a annoncé l'ouverture du plus grand dépôt de bus entièrement électriques d'Australie à Leichhardt, près de Sydney.

