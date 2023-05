Zesde CIIE Houdt Wereldwijde Promotiebijeenkomst om Mogelijkheden van CIIE met de Wereld te Delen

SJANGHAI, 15 mei 2023 /PRNewswire/ -- De China International Import Expo (CIIE) is een iconische bijeenkomst voor de openstelling van China naar de buitenwereld, en het is ook een grootse bijeenkomst om economische en commerciele samenwerking te bespreken en innovatieve tentoonstellingen te tonen.

The fifth China International Import Expo was held in Shanghai from Nov 5-10, 2022.

De 6e CIIE zal de wereldwijde roadshow versterken, de wereldwijde invloed van de CIIE blijven uitbreiden, de internationale markt ontsluiten, meer mogelijkheden creëren voor face-to-face communicatie en interactie voor een groot aantal exposanten, en meer mogelijkheden bieden voor kleine en middelgrote ondernemingen om deel te nemen aan de tentoonstelling.

In de afgelopen maand werd het wereldwijde promotieevenement van de 6e CIIE met succes georganiseerd in Hong Kong, Macau, Argentinië, Colombia en Panama. Veel exposanten en bedrijven ondertekenden de contracten voor de 6e CIIE-tentoonstelling tijdens de promotiebijeenkomst, wat positieve resulatenen voor de bijeenkomst opleverde. In de toekomst zal CIIE actief uitgevoerd worden op wereldwijde roadshows in Afrika, Noord-Amerika, het Verenigd Koninkrijk, Oceanië en andere delen van de wereld om de kansen van de CIIE te delen.

De China International Import Expo (CIIE), die al vijf jaren op rij wordt gehouden, speelt ten volle de rol van vier belangrijke platforms voor internationale aanbestedingen, investeringsbevordering, uitwisselingen tussen culturen en open samenwerking, en is een venster geworden voor China om een nieuw ontwikkelingslandschap op te bouwen, een platform om openheid op hoog niveau te bevorderen, en een platform om het wereldwijde delen van internationale openbare goederen te promoten.

Sinds de eerste CIIE in 2018, zijn de schaal en invloed van de CIIE voortdurend verbeterd, en is ook het gebied van zakelijke tentoonstelling uitgebreid van 270.000 vierkante meter in de eerste CIIE tot 366.000 vierkante meter in de vijfde CIIE. In de afgelopen vijf jaar heeft de cumulatieve beoogde omzet van de CIIE meer dan 340 miljard US dollar overschreden, en zijn in totaal ongeveer 2.000 representatieve nieuwe producten, nieuwe technologieën en nieuwe diensten voor het eerst getoond.

In de afgelopen 5 jaar heeft de CIIE bedrijven uit de hele wereld aangetrokken. Veel van de exposanten zijn Fortune 500-bedrijven en industrieleiders, waaronder top 10-bedrijven ter werelds in de farmaceutische, medische apparatuur-, high-end consumentengoederen-, zuivel- en automobielindustrie.

Na vijf jaar ontwikkeling, wereldwijd, is de CIIE uitgegroeid tot de eerste plaats voor nieuwe producten, de eerste keuze voor geavanceerde technologieën en de eerste plaats voor innovatieve diensten. Het is een belangrijk podium geworden voor het uitbreiden van internationale wetenschappelijke en technologische uitwisselingen en samenwerking en het bevorderen van open innovatie in de wereldwijde wetenschappen en technologieën. Mevrouw Anna Tian, Merck's Senior Vice President en President van China, zei dat de CIIE een waardevolle gelegenheid biedt voor Merck om het verleden, het heden en de toekomst van het bedrijf aan al zijn volgers te laten zien.

Teh-Han Chow, CEO van Groot-China van de Nieuw-Zeelandse zuivelgigant Fonterra, zei dat voor Fonterra de CIIE als een 'groene motor' fungeert - niet alleen om onze de groei in China te stimuleren, maar ook om samen met onze klanten en partners te kunnen bouwen aan de duurzame ontwikkeling.

Het Hongqiao International Economic Forum richt zich op het kernthema van "Wereldwijde Openheid" en de functionele positionering van "Internationale Openbare Goederen", en is geprezen door de Organisatie van de Verenigde Naties voor Industriële Ontwikkeling (UNIDO) als een high-end dialoog- en uitwisselingsplatform voor internationale politieke, zakelijke en academische gemeenschappen.

De 6e CIIE vindt plaats in Shanghai van 5 tot 10 november 2023. Verschillende CEO's van multinationale ondernemingen hebben bevestigd dat ze aanwezig zullen zijn op de zesde CIIE. De nationale uitgebreide tentoonstelling is ook gepland om dit jaar offline te hervatten.

Op dit moment is de inschrijving voor de zakelijke tentoonstelling van de 6e CIIE in volle gang. We nodig u uit om uw stand bij de 6e CIIE te beveiligen voordat het te laat is:

