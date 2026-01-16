zvoove Group benoemt Otto Lepikkö tot Chief Operating Officer

MÜNCHEN, 16 januari 2026 /PRNewswire/ -- zvoove Group, de toonaangevende leverancier van software- en AI-oplossingen voor de tijdelijke bemanning, particuliere beveiliging en de schoonmaakindustrie, maakt bekend dat Otto Lepikkö per ingang van 1 januari 2026 benoemd is als Chief Operating Officer (COO).

Otto Lepikkö, COO zvoove Group

Lepikkö rapporteert rechtstreeks aan Oliver Muhr, CEO van de zvoove Group, en voegt zich bij het managementteam op C-niveau. In zijn nieuwe functie zal hij verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de beoogde operationele modellen, het leiden van efficiëntie-initiatieven en het beheer van operationele bedrijfsonderdelen. Bovendien zal hij uitvoerend toezicht houden op verschillende belangrijke strategische projecten die tot doel hebben de toonaangevende positie van de groep uit te breiden.

"We zijn verheugd om Otto Lepikkö te verwelkomen in het leiderschapsteam", zei Oliver Muhr, CEO van zvoove Group. "Otto is een bewezen leider met een opmerkelijke staat van dienst bij het opschalen van internationale activiteiten en het stimuleren van groei en winstgevendheid. Zijn gedegen expertise op het gebied van HCM- en salarisadministratiesoftware en zijn ervaring met het leiden van bedrijfstransformaties zullen van onschatbare waarde bij het verder verfijnen van onze playbooks en het versnellen van onze internationale groei.

Lepikkö brengt voor deze functie uitgebreide uitvoerende ervaring mee, nadat hij eerder werkzaam was als Executive Vice President bij Accountor, waar hij leiding gaf aan een internationaal bedrijf met vestigingen in zeven landen en 1.700 medewerkers, en als Group COO bij Zalaris, waar hij toezicht hield op de activiteiten en de algehele bedrijfsvoering in negen landen. Hij is een specialist in grootschalige transformatie, automatisering van handmatige processen en efficiëntie in het succes van klanten. Met een sterke achtergrond in fusies en overnames heeft Lepikkö met succes de integratie van meer dan 20 overnames op meerdere internationale markten geleid.

"Ik ben vereerd om bij zvoove Group te mogen komen werken op zo'n cruciaal moment in de geschiedenis van het bedrijf", aldus Otto Lepikkö. Samen met onze internationale teams kijk ik ernaar uit om onze bedrijfsmodellen te versterken, ons platform efficiënt te laten groeien en de waarde die we aan klanten leveren te verbeteren. Door meer consistentie, automatisering en marktoverschrijdende afstemming te bevorderen, zullen we de positie van zvoove als toonaangevende software- en AI-partner in onze industrieën verder versterken."

Over de zvoove-groep

zvoove Group is de toonaangevende leverancier van software- en AI-oplossingen voor de tijdelijke bemanning, schoonmaakdiensten en de sector voor persoonlijke beveiliging. In het dynamische ecosysteem van agentschappen en dienstverleners, talenten en ondernemingen digitaliseert en optimaliseert zvoove processen voor meer efficiëntie en concurrentievoordelen. Door middel van end-to-end digitalisering voor bureaus en dienstverleners, meer vacatures en carrièremogelijkheden voor talent en betrouwbare arbeidskrachten voor ondernemingen verbetert zvoove de wereld van werk.

Ongeveer 8500 klanten vertrouwen op de zvoove Group. Tegenwoordig beheren zij via hun platform meer dan 3 miljoen werknemers, 24 miljard EUR aan jaarlijkse salarissen en meer dan 3 miljoen aanvragen per jaar. zvoove heeft 950 werknemers in dienst op 25 locaties in Europa en in Latijns-Amerika. www.zvoove.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2862561/zvoove.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2722713/5719774/zvoove_Logo.jpg

Gerelateerde links

https://mma.prnewswire.com/media/2862561/Otto_Lepikk_COO_zvoove_Group.jpg

