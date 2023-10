Zweden wil een einde maken aan de verwarring met Zwitserland

STOCKHOLM, 24 oktober 2023 /PRNewswire/ -- Veel mensen hebben de neiging om Zweden te verwarren met Zwitserland. Zelfs de best opgeleide en machtigste mensen ter wereld kunnen de twee landen niet uit elkaar houden. Vastbesloten om voor eens en voor altijd een einde te maken aan de verwarring stelt Visit Sweden nu acties voor in een nieuwe campagne.

Welcome to Sweden (not Switzerland)

Na decennia van verwarring is Zweden het zat om verward te worden met Zwitserland. En Zwitserland is deze verwarring waarschijnlijk net zo zat. Wereldreizigers, wereldleiders, de New York Stock Exchange en organisatoren van evenementen hebben het allemaal gedaan. Ook al zijn er in de loop der jaren verschillende pogingen gedaan om de twee landen uit elkaar te houden, geen enkele is succesvol genoeg geweest om een einde te maken aan de verwarring.

Daarom doet Visit Sweden, het Zweeds bureau voor Toerisme nu een handreiking naar hun Europese vriend in een nieuwe campagne. De ambitie is om een duidelijk onderscheid te maken tussen de twee landen door te bepalen wie waarover praat. Het eerste ontwerp van de officiële regeling tussen Zweden en Zwitserland is gepresenteerd en Visit Sweden hoopt deze ondertekend te krijgen - maar staat open voor discussies.

Bekijk hier het voorstel van Zweden naar Zwitserland: Welkom in Zweden (niet Zwitserland)

Zweden: Luxe van een andere soort

Met een beetje humor en een knipoogje belicht het voorstel de dingen die reizigers in Zweden aantrekken. We willen laten zien dat Zweden een ander soort luxe biedt. "We wachten nog op een officiële reactie, maar we hopen dat Zwitserland met ons wil onderhandelen over deze belangrijke kwestie," aldus Andersson.

"Als mensen moeite hebben om onze twee landen uit elkaar te houden, moeten we ze helpen. We kunnen de namen van onze landen niet veranderen, maar we kunnen wel duidelijker zijn. Zweden biedt een ander soort luxe, dus we denken dat het tijd is om te beslissen wie wat promoot. Hopelijk kunnen we tot een overeenkomst komen," Susanne Andersson, CEO van Visit Sweden.

Het pleidooi van Zweden is eenvoudig: "Wij communiceren dingen als zandbanken, daken en stilte. Zwitserland richt zich op banken, bergtoppen en geluiden zoals jodelen'.

Het volledige voorstel lezen en ondertekenen, kan hier: https://visitsweden.nl/zweden-niet-zwitserland/ Hopelijk weten toeristen nu dat ze de toekomst Zweden bezoeken (en niet Zwitserland).

Persmateriaal: https://contentbank.visitsweden.com/selection/e1130b7ba7128aef1d3eddf8c76a17e6

Contact: [email protected], Tel.: +31653244305

Video - https://youtu.be/0oNX_BHgi3c

SOURCE Visit Sweden