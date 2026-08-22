bedra presenterer BearMets høytytende kobberlegeringer under ONS 2026 for bruk i olje- og gassindustrien

STAVANGER, Norge, 22. august 2026 /PRNewswire/ -- bedra, en global spesialist i høytytende kobberlegeringer og løsninger for presisjonslegering, skal presentere BearMet-serien av kobberlegeringer under Offshore Northern Seas 2026, som finner sted 24.–27. august i Stavanger.

BearMets legeringsserie er konstruert for eksepsjonell ytelse under tøffe arbeidsforhold. Disse materialene er formulert med balansert høy styrke, hardhet og termisk ledningsevne, og sikrer fremragende motstand mot fastkjøring, slitasje, friksjon og stresskorrosjon. Alle BearMet-legeringer er berylliumfrie og oppfyller internasjonale standarder (for eksempel C72900, C72400 og C63000), noe som gjør dem kompatible med de vanligste spesifikasjonene som er utbredt i olje- og gassindustrien.

Under ONS 2026 vil bedras tekniske team være tilgjengelig i hall 9, bås 9100, for å diskutere hvordan BearMet-legeringer kan løse tekniske problemer og forklare hvordan bedra kan gi en global forsyning som en pålitelig partner som tilbyr eksepsjonell service og kompetanse i et bredt spekter av kommersielle kobberlegeringer.

Om bedra

bedra er en global spesialist på høytytende kobberlegeringer og løsninger for presisjonslegering, og utvikler avanserte materialer for bil-, energi-, marine- og tungmaskinindustrien. Med produksjonsanlegg i Tyskland og Vietnam kombinerer bedra flere tiår med metallurgisk kompetanse med avanserte produksjonsmuligheter og kundefokusert ingeniørarbeid for å levere pålitelige materialløsninger for oppdragskritiske applikasjoner over hele verden.