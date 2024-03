Bristol Sport Ltd. forvandler sponsoradministrasjon med KOREs banebrytende plattform

LONDON, 12. mars 2024 /PRNewswire/ -- KORE, den fremste leverandøren av løsninger for partnere, tilhengere og forretningsinnsikt for sports- og underholdningsindustrien, er glade for å kunngjøre at Bristol Sport Ltd. er den nyeste britiske klienten som har tatt i bruk plattformen for sponsor- og partnerengasjement.

Denne milepælen forsterker KOREs forpliktelse til å levere banebrytende løsninger til sportsorganisasjoner verden rundt.

Dette er et direkte resultat av KOREs nylige anskaffelse av Sports Alliance, en leverandør av løsninger for digital markedsføring, da Bristol Sport har opprettholdt et vellykket partnerskap med Sports Alliance siden 2015, ved bruk av en datadrevet tilnærming for å engasjere tilhengere og utvikle innsikt.

Bristol Sport er en flersportsorganisasjon som består av fem profesjonelle lag – Bristol City fotball for menn og kvinner, Bristol Bears rugby for menn og kvinner, og Bristol Flyers basketball for menn. Gruppen ble etablert av Stephen Lansdown CBE i 2012 for å inspirere til sportsdeltakelse i Bristol og de bredere samfunnene.

I 2023 integrerte Bristol Sport Ltd. KOREs plattform for sponsor- og partnerengasjement inn i sin virksomhet, i erkjennelse av behovet for en ny tilnærming til sponsoradministrasjon. Dette strategiske grepet er et tegn på organisasjonens forpliktelse til å holde seg i fronten av sportsteknologi, utnytte og bygge videre på sin eksisterende datadrevne innsikt for å forbedre sponsorstrategiene sine.

«Gruppemodellen til Bristol Sport er unik i Storbritannia. Målet vårt er å bevege oss i retning av en mer datafokusert operasjon, og å ta i bruk KOREs plattform for sponsor- og partnerengasjement var en naturlig fortsettelse, da vi streber etter å strømlinjeforme sponsorprosessene våre og maksimere inntektspotensialet,» sa Bristol Sports kommersielle direktør, Sarah Farrar.

Matt Roberts, KOREs seniordirektør for kundestrategi og suksess (EMEA) sa: «Bristol Sport Ltd. vil bruke plattformen for sponsor- og partnerengasjement som en sentralisert kilde til sannhet for alle deres aktiva, priskort, kontrakter og betalinger. Dette partnerskapet vil ikke bare forbedre deres sponsoradministrasjon, men også gi dem muligheten til å selge flere sponsorer og bidra betydelig til den generelle suksessen deres.»

Dette samarbeidet mellom KORE og Bristol Sport Ltd. er et vitnesbyrd om den transformative kraften datadrevne løsninger har for å optimalisere resultater og strømlinjeforme forretningsprosesser, og begge parter ser frem til å fortsette å utvikle og utvide partnerskapet.

Om Bristol Sport:

Bristol Sport Ltd. ble grunnlagt i 2012, og er i dag en fremtredende kraft i sportsindustrien, med en forpliktelse til fortreffelighet og nyskapning. Bristol Sport er en del av rekken av sportsselskaper som eies av Stephen Lansdown CBE, og har gjort betydelige fremskritt mot å fremme tilgang til profesjonell sport og oppmuntre til deltakelse på tvers av ulike alders- og kapasitetsområder. Siden Bristol Sport ble grunnlagt, har selskapet vokst til et dynamisk konglomerat bestående av fem lag innenfor profesjonell fotball, rugby og basketball. Verdt å merke seg er at selskapet offisielt lanserte hovedkvarteret sitt på Ashton Gate Stadium i 2014, noe som befestet dets tilstedeværelse i sportslandskapet.

Om KORE:

KORE er den verdensledende når det gjelder løsninger for markedsføring av engasjement. Over 900 merkevarer, arenaer og sportsorganisasjoner benytter seg av KOREs verktøy og plattform som en kilde til sannhet ved administrasjon av aktiva og måling av partnerskapseffekten, med sanntidsinnsikt, på tvers av alle kanaler.

KOREs tosidige nettverk forener selskapssponsorer, sponsoregenskaper og deres tilhengere ved hjelp av sponsoradministrasjon og -evaluering, billettsalg og tilhengerengasjement, samt dataadministrasjon og analyse, gjennom løsninger som bidrar til å forbedre tilhengeropplevelsen, drive frem smartere beslutninger og la markedsførings- og driftsteam bruke tiden sin der den utgjør en forskjell. Finn ut mer på KORESoftware.com eller følg oss på LinkedIn eller Twitter.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2003232/KORE_Logo.jpg