Bristol Sport Ltd. transformerer forvaltning af sponsorater med KORE's banebrydende platform

LONDON, marts 12, 2024 /PRNewswire/ -- KORE, den ledende tjenesteyder inden for partner-, fan- og erhvervsefterretningstjenester inden for sports- og underholdningsbranchen, er glade for at kunne meddele, at Bristol Sport Ltd er den seneste kunde fra Storbritannien, der har adopteret Platformen for sponsorater og partnerengagement.

Denne milepæl styrker KORE's forpligtelse til at levere banebrydende løsninger til sportsorganisationer verden rundt.

Dette er et direkte resultat af KORE's nylige opkøb af Sports Alliance, en tjenesteyder inden for digital marketing, som Bristol Sport har fastholdt et vellykket partnerskab sammen med Sports Alliance siden 2015, ved hjælp af en datastyret tilgang til at engagere fans og udvikle indsigt.

Bristol Sport er en organisation inden for flere sportsgrene, som består af fem professionelle teams – Bristol City herre- og damefodbold, Bristol Bears herre- og damerugby og Bristol Flyers basketball for mænd. Gruppen blev grundlagt af Stephen Lansdown CBE i 2012 for at inspirere deltagelse i sport i Bristol og de videre fællesskaber.

Med anerkendelse af behovet for en ny tilgang til forvaltning af sponsorater, integrerede Bristol Sport Ltd. i 2023 KORE's platform for sponsorater og partnerengagement i sin drift. Denne strategiske beslutning er tegn på organisationens forpligtelse til at forblive de fremmeste inden for sportsteknologi ved at udnytte og bygge på deres data-drevne indsigter for at forbedre deres sponsorat-strategier.

"Bristol Sport gruppemodellen er unik i Storbritannien. Vores målsætning er at bevæge os hen imod en mere data-fokuseret drift og adoptionen af KORE's platform for sponsorater og platforms-engagement var et naturligt næste trin, eftersom vi stræber imod at strømline vores sponsorat-processer og maksimere omsætningspotentialet," sagde Bristol Sports handelschef, Sarah Farrar.

Matt Roberts, KORE's ledende direktør inden for kundestrategi- og succes (EMEA) sagde: "Bristol Sport Ltd. vil bruge platformen for sponsorater og partnerengagement som en centraliseret kilde til sandheden hvad angår alle deres aktiver, takstkort, kontrakter og betalinger. Dette partnerskab vil ikke kun forbedre deres sponsoratforvaltning men også styrke dem, så de kan sælge flere sponsorater og yde betydeligt til deres succes generelt."

Samarbejdet mellem KORE og Bristol Sport Ltd. er et bevis på den transformerende kraft, som data-drevne løsninger har til at optimere resultater og strømline virksomhedsprocesser, og begge parter glæder sig til at fortsætte med at udvikle og gro partnerskabet.

Om Bristol Sport:

Bristol Sport Ltd., blev grundlagt i 2012 og er en prominent kraft inden for sportsbranchen med en forpligtelse til udmærkelse og innovation. Som en del af en samling af sportsselskaber ejet af Stephen Lansdown CBE, har Bristol Sport gjort en betydelig indsats i at fremme adgangen til professionel sport og opfordre til deltagelse inden for forskellige aldre og kapacitetsgrader. Siden begyndelsen har Bristol Sport vokset og er blevet til et dynamisk konglomerat bestående af fem teams inden for professionel fodbold, rugby og basketball. Selskabet lancerede navnlig officielt sit hovedkvarter ved Ashton Gate Stadium i 2014 og gjorde sin tilstedeværelse i sportslandskabet permanent.

Om KORE:

KORE er den globale leder inden for engagement marketing-løsninger. Flere end 900 brands, spillesteder og sportsorganisationer har tillid til KORE's værktøjer og platformen som en kilde til sandhed for at håndtere aktiver og måle påvirkningen af partnerskaber med indsigter i realtid, på tværs af alle kanaler.

Gennem forvaltning og evaluering af sponsorater, billetsalg og engagementet af fans, og dataforvaltning- og analyse, forener KORE's tosidede netværk virksomhedssponsorer, sponsoratejendomme og deres fans med løsninger, der bidrager til at forbedre fanoplevelsen, skabe smartere løsning og give marketing- og driftsteams mulighed bruge tiden der, hvor det har noget. Få mere at vis på KORESoftware.com , eller følg os på LinkedIn eller Twitter.

