Cognizant valgt av CEPI for å transformere bedriftsarkitektur og viktige ERP-operasjoner

OSLO, Norge, 20. november 2025 /PRNewswire/ -- Cognizant (Nasdaq: CTSH), et ledende globalt profesjonelt tjenesteselskap, kunngjorde i dag at det har blitt valgt av Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) for å levere et omfattende digitalt transformasjonsprogram som dekker implementering av et nytt kjerne-HR og utgiftsstyringssystem (EMS) og konsolidering av støtte for CEPIs Salesforce-plattform – en nøkkelkomponent i CEPIs overordnede bedriftsarkitektur.

Det flerårige engasjementet markerer en viktig milepæl i CEPIs digitale transformasjonsstrategi for å etablere en bedriftsarkitekturpartner som ikke bare styrker sine kjerneplattformer, men som også introduserer AI-basert innsikt, automatisering og skalerbare løsninger som tar sikte på å forbedre organisasjonens effektivitet og redusere driftskostnader. Cognizants dybde i plattformimplementering, operasjonsmodelltransformasjon og bedriftsarkitektur gjorde dem til den foretrukne partneren.

«CEPI er en organisasjon hvis verdier av samarbeid, innvirkning og motstandskraft nært gjenspeiler våre egne. Vi er takknemlige for at CEPI har satt sin tillit til oss for dette viktige initiativet», sa Knut Inge Buset, landsleder for Cognizant Norway. «Vårt team viste ikke bare teknisk kompetanse på HR- og Salesforce-plattformene, men også en dyp kulturell tilpasning med CEPI. Sammen vil vi akselerere adopsjonen av Salesforce & SAP-plattformer, bidra til organisatorisk effektivitet og skape verdi for virksomheten.»

Etter en konkurransedyktig innkjøpsprosess ved CEPI ble Cognizant valgt som den foretrukne partneren.

Under prosjektets omfang kommer Cognizant til å støtte utviklingen av CEPIs Salesforce-plattform, slik at løsningen forblir robust, skalerbar og tilpasset CEPIs organisatoriske mål. Utover plattformleveranse vil partnerskapet også etablere en veikart for bedriftsarkitektur.

«Å velge den rette partneren er viktig – ikke bare for teknologien, men for verdier, kultur og langsiktige ambisjoner», kommenterte Navjot Kalra, direktør for CEPI Digital. Mads Høgholen, finansdirektør og midlertidig COO, la til: «Cognizants tilpasning til vårt oppdrag og den dokumenterte leveringsopplevelsen vil støtte CEPI i å levere sitt viktige arbeid med større effektivitet og smidighet».

Om Cognizant

Cognizant (Nasdaq: CTSH) utvikler moderne virksomheter. Vi hjelper kundene våre med å modernisere teknologi, gjenforestille seg prosesser og transformere opplevelser slik at de kan holde seg foran i vår raskt skiftende verden. Sammen forbedrer vi hverdagen. Se hvordan på www.cognizant.com eller @cognizant.

For mer informasjon kontakt: [email protected]

Om CEPI

CEPI er et innovativt partnerskap mellom offentlige, private, filantropiske og sivile organisasjoner. Dens oppgave er å akselerere utviklingen av vaksiner og andre biologiske mottiltak mot epidemi- og pandemitrusler slik at de kan være tilgjengelige for alle mennesker i nød. CEPI har støttet utviklingen av mer enn 70 vaksinekandidater eller plattformteknologier mot flere kjente høyrisiko patogener eller en fremtidig sykdom X. Sentral for CEPI's pandemi-kampplan er «100 Days Mission» («Hundredagersmålet») for å akselerere tiden som trengs for å utvikle trygge, effektive og tilgjengelige vaksiner mot nye trusler til bare 100 dager. Les mer på CEPI.net.

Bilde - https://mma.prnewswire.com/media/2827576/Cognizant_selected_by_CEPI_to_transform_enterprise_architecture_and_core_ERP_operations.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1794711/Cognizant_Logo_V1.jpg