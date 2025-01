CPI® kjøper Verge Opplæring AS for å utvide sin globale kompetanse innen håndtering av utfordrende atferd i helse-, omsorgs- og utdanningssektoren

MANCHESTER, England og OSLO, Norge, 21. januar 2025 /PRNewswire/ -- CPI®, verdensledende innen evidensbasert opplæring i de-eskalering og håndtering av utfordrende atferd, kunngjorde i dag oppkjøpet av Verge Opplæring AS, en ledende aktør innen atferdsintervensjon i Norge. Dette strategiske oppkjøpet styrker CPIs evne til å støtte fagfolk globalt, ved å integrere Verges innovative metoder og teknikker for å håndtere utfordrende atferd, aggresjon og vold.

«Siden 1980 har CPI vært dedikert til å fremme trygghet, omsorg og respekt i alle interaksjoner,» sier Tony Jace, administrerende direktør i CPI. «De siste fire årene har vi hatt privilegiet av å samarbeide tett med Verge og har opplevd deres unike kvalitet og innovative tilnærming til intervensjonsmetoder. Dette partnerskapet gir oss muligheten til å utvide vår globale innflytelse og utstyre fagfolk med bransjeledende verktøy for å skape tryggere og mer støttende miljøer verden over.»

Siden 1992 har Verge vært en pålitelig opplæringsleverandør i Norge, som har styrket fagfolk innen mer enn 30 ulike yrkesgrupper, inkludert utdanning, helsevesen og sikkerhet. Med fokus på forebygging, verbal de-eskalering, etiske intervensjoner og juridisk forankring, er Verges metoder godt tilpasset CPIs filosofi om omsorg, velferd, trygghet og sikkerhet.

Grunnleggeren av Verge, Pål-Erik Ruud, uttrykker entusiasme for samarbeidet:

«Vi er stolte over å bli en del av CPI, en organisasjon som deler vårt engasjement for å utvikle kompetanse som fremmer trygghet og mestring for ansatte og deres brukere. Ved å kombinere vår kunnskap og erfaring med CPIs globale rekkevidde, har vi en unik mulighet til å styrke støtten til fagfolk som arbeider med utfordrende atferd, vold og trusler om vold. Kompetente og trygge ansatte bidrar til økt kvalitet på tjenestene og virker forebyggende i seg selv.»

Dette oppkjøpet understreker CPIs engasjement for innovasjon og beste praksis. Ansatte i Verge tilfører CPI høy kompetanse og omfattende erfaring, som vil bidra til videreutvikling av spesialtilpassede programmer for både nye og eksisterende målgrupper.

Om CPI®

CPI er verdens største internasjonale leverandør av opplæring i forebygging og de-eskalering av vold og trusler om vold. Siden 1980 har CPI trent over 17 millioner mennesker globalt. CPIs verdier er trygghet, sikkerhet, empati og respekt. Deres evidensbaserte programmer gir organisasjoner verktøyene de trenger for å skape tryggere arbeidsmiljøer for ansatte, kunder og klienter. CPI bidrar til å redusere voldshendelser og fremme positive arbeidsmiljøer på tvers av ulike yrkesgrupper, inkludert helse-, omsorgs- og utdanningssektoren, samt service og sikkerhet. Les mer på crisisprevention.com.

Om Verge Opplæring AS

Navnet Verge betyr «verge» eller «beskytter» på norsk. Siden 1992 har Verge vært en ledende aktør i Norge og har trent over 300 000 arbeidstakere. Verge spesialiserer seg på forebygging, håndtering og oppfølging av utfordrende atferd, vold og trusler om vold. Organisasjonen tilbyr spesialtilpassede opplæringsprogrammer for mer enn 30 yrkesgrupper, inkludert helse-, omsorgs- og utdanningssektoren, samt service og sikkerhet. Verges kompetanse omfatter risikovurdering, forebyggende tiltak, juridisk og etisk forankring, refleksjon og praktiske ferdigheter som verbal de-eskalering, samhandling, selvbeskyttelse og fysisk intervensjon. Verge arbeider etter prinsipper for beste praksis. Les mer på verge.no.

