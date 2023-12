E-mobilitet, en ny virkelighet: Innbyggerne i De forente arabiske emirater forventer en fullstendig dominans av elektriske og hybride kjøretøy om noen år, avslører undersøkelse midt under COP28

63 % av de spurte planlegger å gjøre elbiler til hovedtransportmiddelet sitt innen 2025.

73 % er sikre på at De forente arabiske emirater vil ha ladestasjoner med få kilometers avstand innen 2028.

28 % tror at innen 2030 vil nesten 50 % av befolkningen i De forente arabiske emirater kjøre elbiler eller hybridbiler

DUBAI, FAE, 15. desember 2023 /PRNewswire/ -- Al-Futtaim Automotive, en av hoveddivisjonene til Al-Futtaim Group - den strategiske e-mobilitetspartneren til det nylig avsluttede COP28, avslørte i dag resultatene av en omfattende undersøkelse som utforsket utfordringene og oppfatningene til FAEs innbyggere i forhold til overgang til elektriske kjøretøy (EV). Undersøkelsen ble utført i samarbeid med YouGov, og det ble samlet inn svar fra 2008 respondenter.

Al-Futtaim Automotive Survey Infographic

Undersøkelsen avdekket betydelige endringer i perspektiver som understreker det skiftende landskapet av foretrukket transportmiddel. Undersøkelsen starter med at 64 % opplyser at de er bekymret for den miljøpåvirkningen kjøretøyer med forbrenningsmotorer (ICE) har, et faktum som klart forsterkes av innbyggernes store interesse for å gå over til elektriske kjøretøy i de kommende årene.

Enorm interesse for elektriske kjøretøy

26 % av de som for øyeblikket ikke eier en elbil er interessert i å kjøpe en i løpet av de neste 12 månedene , mens 50 % sa "kanskje" om å vurdere et bytte til elbil i samme periode. Dette signaliserer en økende tilbøyelighet til elektriske kjøretøy.

av de som for øyeblikket ikke eier en elbil er interessert i å kjøpe en i løpet av , mens sa "kanskje" om å vurdere et bytte til elbil i samme periode. Dette signaliserer en økende tilbøyelighet til elektriske kjøretøy. Svimlende 63 % planlegger å gjøre elbiler til sin hovedtransportmåte i løpet av de neste 6 månedene til 2 årene , noe som anslår en langt raskere bevegelse mot bærekraftig mobilitet.

planlegger å gjøre elbiler til sin hovedtransportmåte i løpet av de neste , noe som anslår en langt raskere bevegelse mot bærekraftig mobilitet. Den enorme interessen for elbiler er også et mål på den sterke kundetilliten til FAEs vekst i ladeinfrastrukturen. 7 av 10 innbyggere spår at De forente arabiske emirater vil ha ladestasjoner for elbiler med få kilometers avstand i løpet av de neste fem årene.

spår at De forente arabiske emirater vil ha ladestasjoner for elbiler med i løpet av de neste fem årene. Kunder spådde også en utbredt elektrisk fremtid i FAE. Nesten en tredjedel av respondentene forventer at 30–50 % av FAEs befolkning vil kjøre elbiler eller hybridbiler innen 2030.

Katib Belkhodja, kundesentrisitets-direktør i Al-Futtaim Automotive, kommenterte undersøkelsen: "For det første overgikk resultatene alle våre forventninger. Med 63 % av de spurte som utvetydig velger å gjøre elektriske kjøretøy til sin hovedtransportmåte, er resultatene ikke bare overveldende positive, men gjenspeiler også de utviklende oppfatningene FAE-kundene har om elektrisk mobilitet. Det var veldig viktig for oss i Al-Futtaim Automotive å gjennomføre denne undersøkelsen, og få en nøyaktig forståelse av hvordan kundene tenker, spesielt på bakgrunn av COP28."

Undersøkelsen fremhevet også viktige hindringer for bruk av elbiler

Primære hindringer for bruk av elbiler inkluderer sikkerhetshensyn (49%) , vedlikeholdskostnader (44%) , mangel på ladeinfrastruktur (41%) , batterilevetid (41%) , og videresalgsverdi (32%) .

, vedlikeholdskostnader , mangel på ladeinfrastruktur , batterilevetid , og videresalgsverdi . I tillegg mener 68 % av de spurte at elbiler er dyrere en vanlige drivstoffbiler, en faktor som også kan skremme kunder fra å bytte.

av de spurte at elbiler er en vanlige drivstoffbiler, en faktor som også kan skremme kunder fra å bytte. Lading av elbiler kan utløse engstelse, spesielt siden 44 % av innbyggerne ikke kan installere ladestasjon hjemme.

Katib Belkhodja la videre til: "Selv om det fortsatt er noen hindringer i veien, har resultatene styrket troen vår på de e-mobilitetsstrategiene vi nå følger. Forpliktelsen vår til å utvikle det elektriske mobilitetsøkosystemet – noe som dekker en bred EV-portefølje, vår egen ladestasjon (Charge2Moov), samt e-mobilitetstrening for ettersalg – er et direkte svar på de fleste bekymringene som hindrer utbredt elektrisk bruk. Vi er den eneste bilgruppen i regionen som har forpliktet oss til å levere dette integrerte, ende-til-ende elbiltilbudet, og vi er sikre på at vi vil kunne sette fart på den grønne omstillingen, samt oppfylle løftet vårt om å levere 50 % nye energikjøretøyer og installere 10 % av landets ladestasjoner innen 2030."

"Hovedmålet vårt nå er å demokratisere elbil-landskapet ved å tilby et bredt utvalg av elektriske mobilitetsprodukter med forskjellig pris- og ytelsesmuligheter. Dette adresserer spesifikt den nøkkelprisoppfatningen som flertallet av kundene har med hensyn til kostnader ved elbiler kontra konvensjonelle drivstoffbiler."

Innflytelsesrike faktorer som motiverer byttet til elbiler

Raskere ladetid (54 %), flere ladestasjoner (54 %) fremskritt innenfor batteriteknologi (54 %) og lengre rekkevidde (52 %) topper listen over de avgjørende faktorene som vil påvirke beslutningene deres og oppmuntre flere til å bytte til elektriske kjøretøy.

Al-Futtaim Automotives e-mobilitetsøkosystem ble vist frem på COP28, med de beste elektriske modellene fra merkeporteføljen deres. Disse inkluderer Polestar, Volvo Cars, BYD, Volvo Groups kompakte elektriske gravemaskin (elektrisk anleggsutstyr), Charge2Moov ladestasjon og River (elektrisk tohjuling). Standen ga publikum en sjanse til å se vekstbanen for grønn mobilitet i De forente arabiske emirater, samt oppleve de håndgripelige produktene, løsningene og innovasjonene som selskapet introduserer for å gjøre bærekraftig mobilitet til en hverdagsrealitet.

