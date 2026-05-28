EcoFlow styrker satsingen i Norge gjennom strategisk partnerskap med Elektroimportøren

EcoFlow, den globale lederen innen smarte energilagringsløsninger for hjemmet, kunngjør et strategisk partnerskap med Elektroimportøren. Sammen skal selskapene gjøre EcoFlows brede produktsortiment tilgjengelig for norske hjem, hytter, gårder og bedrifter.

OSLO, 28. mai 2026 /PRNewswire/ -- Partnerskapet er et viktig steg i EcoFlows videre ekspansjon i Europa. Gjennom samarbeidet med Elektroimportøren, en nasjonal leverandør med et omfattende butikknettverk og en veletablert kundebase blant både privat- og proffkunder, styrker EcoFlow sin tilstedeværelse og tilgjengelighet i det norske markedet.

Norske kunder får nå direkte tilgang til EcoFlows sortiment av bærbare kraftstasjoner, energilagringssystemer for hjemmet, reservekraftløsninger og intelligent energistyringsteknologi, tilgjengelig via Elektroimportørens landsdekkende butikknettverk og nettbutikk.

Smarte energiløsninger blir tilgjengelige i hele Norge

Norge representerer en tydelig vekstmulighet for EcoFlows sammenkoblede energiøkosystem. Økt interesse for selvforsyning, trygg reservekraft og mer fleksibel energibruk i hjem, hytter, gårder og små bedrifter treffer kjernen i EcoFlows produktsortiment. Partnerskapet med Elektroimportøren gjør løsningene tilgjengelige både på nett og i varehus i hele landet.

Elektroimportørens etablerte satsing på solenergi og energiløsninger gjør selskapet til en naturlig distribusjonspartner for EcoFlow. Kunder som allerede produserer sin egen solenergi, kan nå enklere kombinere solcelleanlegg med EcoFlows batterilagring og smarte energistyring. Resultatet er et mer integrert system som kan gjøre at flere blir mer selvforsynte, redusere avhengigheten av strømnettet og gi pålitelig reservekraft når behovet oppstår.

Dokumenterte resultater i det norske markedet

EcoFlows teknologi er allerede tatt i bruk i Norge. Installasjoner som kombinerer solenergi, batterilagring og reservekraft har vist hvordan løsningene kan bidra til økt energistabilitet og fleksibilitet for norske kunder. Partnerskapet med Elektroimportøren gjør det mulig å skalere denne utviklingen og gjøre disse løsningene mer tilgjengelige enn noen gang tidligere.

Sitat fra EcoFlow

"Elektroimportøren er en sterk og naturlig partner for EcoFlow i Norge. Deres rekkevidde blant både privat- og proffkunder, kombinert med høy troverdighet innen sol- og energiløsninger, kan vi sammen kan gjøre smart energistyring tilgjengelig for norske kunder, uansett hvor de bor, og hvilke energibehov de har."

— Sara Hansson Wik, Country Manager Norden, EcoFlow

Sitat fra Elektroimportøren

"Sammen ønsker vi å gjøre enegiløsninger enklere å forstå og ta i bruk for kunder over hele landet. Målet er å vise hvor enkelt og elegant det kan være å bli mer selvforsynt med energi."

— Morten Sommer, produktsjef EV og energiløsninger, Elektroimportøren

For mer informasjon

EcoFlow: https://energy.ecoflow.com

Elektroimportøren: www.elektroimportoren.no

Om EcoFlow

EcoFlow er en global pioner innen miljøvennlige energiløsninger og driver utviklingen mot til smartere, renere og mer uavhengig energi. Selskapet ble grunnlagt i 2017 og er ledende aktør innen smarte energilagringsløsninger for hjemmet. EcoFlow gjør det mulig for millioner av brukere å ta kontroll over energien sin, både hjemme og på farten. Med operative hovedkontor i Seattle, Düsseldorf, Irvine, Tokyo og Birmingham, samt et forretnings- og datasenter i Singapore, opererer EcoFlow som et globalt økosystem som spenner innen forskning, drift og produksjon. Selskapets innovative teknologi betjener over 5 millioner brukere i 140 markeder og bidrar til å endre hvordan mennesker tar kontroll over egen energi.

Om Elektroimportøren

Elektroimportøren er en av Norges ledende leverandører av elektrisk materiell, belysning, smarthusprodukter og energiløsninger for både privatkunder og fagfolk. Gjennom sin nettbutikk og landsdekkende butikknettverk tilbyr Elektroimportøren et bredt sortiment av produkter og løsninger som gjør det enklere for kunder å bygge, oppgradere og vedlikeholde tryggere, smartere og mer energieffektive hjem, hytter og virksomheter. Som en del av energitilbudet leverer Elektroimportøren løsninger innen solenergi, energilagring og reservekraft, og hjelper kunder med å ta mer kontroll over energiforbruket sitt.

