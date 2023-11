Fidelis New Energy sin Norne Carbon Storage Hub erklæres av EU som et prosjekt av felles interesse.

EU anser onshore-prosjektet Norne Carbon Storage Hub som en felles interesse for å promotere sikker og effektiv lagring av europeiske CO2-utslipp i Danmark.

KØBENHAVN, Danmark, 28. nov 2023 /PRNewswire/ -- EU-kommisjonen meldte i dag at de har valgt Norne Carbon Storage Hub («Norne») som et prosjekt av felles interesse («PCI» etter engelsk betegnelse), en prioritert kategori for strategiske infrastrukturprosjekter på tvers av landegrenser. Det er Fidelis New Energy («Fidelis») som lanserte prosjektet i 2021, et prosjekt som er laget som et storskala, vertikalt integrert onshore CO2-transport og -lagringsnettverk i Danmark, og slik støtte opp under avkarboniseringstiltakene i hele Europa.

Rendering of one of Norne’s liquid CO2 receiving facilities in Aalborg, Denmark

PCI-erklæringen fant sted i Aalborg på EUs CCUS-Forum, der Danmark, Frankrike, Nederland, Tyskland og Sverige også undertegnet Aalborg-deklarasjonen. Aalborg-deklarasjonen bekrefter viktigheten av europeisk infrastruktur for innsamling, bruk og lagring av karbon (CCUS etter engelsk betegnelse) på tvers av landegrenser for å imøtekomme danske og europeiske klimamål.

«Selv om Norne holder til i Danmark, har vår visjon alltid vært å skape et prosjekt trofast mot europeiske fellesinteresser, en pan-europeisk løsning for å bidra til avkarbonisering av Danmark så vel som i våre naboland. Våre mottaksfasiliteter og fremtidige rørledninger vil gjøre at vi kan motta CO2 fra vår eksisterende danske industri så vel som fra våre naboer, og slik bidra til å oppnå EUs klimamål. Med vår avanserte plassering og geologi, vil Danmark bli en global leder i karbonhåndteringsindustrien og tillate videre investering og industriell vekst i Nord-Europa», uttalte Ulrik Weuder, administrerende leder i Fidelis New Energy Europe.

«Vi synes det er spennende at Norne Carbon Storage Hub er identifisert av EU som en strategisk prioritet som et prosjekt av felles interesse. CCS spiller en betydelig rolle både i danske og europeiske klimastrategier for å bidra til avkarboniseringen i industrier som er vanskelig å håndtere, og de har en viktig rolle når det gjelder å nå verdens klimamål. Vi er stolte av å ha bidratt til å skape Norne som Danmarks første on-shore CO2 PCI-prosjekt», sa Dan Shapiro, med-gründer, CEO og administrerende partner i Fidelis.

«Ved å bruke onshore lagring, tillater Norne bevist, sikker og miljøvennlig avkarbonisering i vanskelige segmenter i dansk og europeisk økonomi. Norne lagringsnettverk gir CO2-avgivende industri muligheten til å avkarboniseres, mens global konkurransedyktighet opprettholdes, og ivaretar slik europeisk sysselsetting», legger Bengt Jarlsjo til, med-gründer, president og Chief Operating Officer på Fidelis.

Om Fidelis New Energy

Fidelis New Energy, LLC er et avkarboniseringens energitransisjon-selskap som utvikler, finansierer, leverer, eier og driver energitransisjons-infrastruktur.

For mer informasjon, gå til www.fidelisnewenergy.com

Om Norne Carbon Storage Hub

Norne Carbon Storage Hub består av CO2-mottaksfasiliteter, rørledninger og lagringsfasiliteter utviklet for å lagre CO2 sikkert og permanent. Norne vil motta og lagre CO2 fra danske og europeiske kunder.

For mer informasjon, gå til www.norneccs.com

Eller kontakt [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2286222/Fidelis_New_Energy_LLC_Aalborg.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1773484/Fidelis_New_Energy_Logo.jpg