Fidelis New Energyn Norne Carbon Storage Hub julkisti Euroopan unionin yhteistä etua koskevan hankkeen

Euroopan unioni on nimennyt maissa sijaitsevan Norne Carbon Storage Hubin yhteistä etua koskevaksi hankkeeksi, jolla edistetään eurooppalaisten hiilidioksidipäästöjen turvallista ja tehokasta varastointia Tanskassa.

KÖÖPENHAMINA, Tanska, 28. marraskuuta 2023 /PRNewswire/ – Euroopan komissio ilmoitti tänään, että se on valinnut Norne Carbon Storage Hubin ("Norne") yhteistä etua koskevaksi hankkeeksi ("PCI"), joka on strategisten rajatylittävien infrastruktuurihankkeiden ensisijainen luokitus. Fidelis New Energyn ("Fidelis") vuonna 2021 käynnistämä Norne-hanke on suunniteltu laajamittaiseksi, vertikaalisesti integroituneeksi ja maissa sijaitsevaksi hiilidioksidin siirto- ja varastointiverkostoksi Tanskassa, ja se edistää hiilestä irtautumista koskevia pyrkimyksiä kaikkialla Euroopassa.

Rendering of one of Norne’s liquid CO2 receiving facilities in Aalborg, Denmark

PCI-ilmoitus annettiin EU:n CCUS-foorumissa Aalborgissa, jossa myös Tanska, Ranska, Alankomaat, Saksa ja Ruotsi allekirjoittivat Aalborgin julistuksen. Aalborgin julistuksessa lujittaa Euroopan rajat ylittävän infrastruktuurin merkityksen; se mahdollistaa hiilidioksidin talteenoton, käytön ja varastoinnin (CCUS) Tanskan ja Euroopan ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi.

"Vaikka Norne sijaitsee Tanskassa, visionamme on aina ollut luoda Euroopan yhteistä etua koskeva hanke. joka olisi yleiseurooppalainen ratkaisu, joka auttaa vähentämään Tanskan ja naapureidemme hiilipäästöjä. Vastaanottolaitoksemme ja tulevat putkistomme antavat meille mahdollisuuden vastaanottaa hiilidioksidia tanskalaiselta teollisuudelta sekä naapureiltamme, jotta voimme auttaa EU:ta saavuttamaan ilmastotavoitteensa. Hyvän maantieteellisen sijaintinsa ansiosta Tanskasta tulee maailmanlaajuinen johtaja hiilidioksidinhallintateollisuudessa, mikä mahdollistaa jatkuvat investoinnit ja teollisuuden kasvun Pohjois-Euroopassa," kertoi Ulrik Weuder, Fidelis New Energy Europen toimitusjohtaja.

"Olemme innoissamme siitä, että Euroopan unioni on määritellyt Norne Carbon Storage Hubin strategiseksi painopisteeksi yhteistä etua koskevana hankkeena. Hiilidioksidin talteenotolla ja varastoinnilla on merkittävä rooli sekä Tanskan että Euroopan ilmastostrategioissa, joilla tuetaan vaikeasti vähennettävien teollisuudenalojen irtautumista hiilestä, ja sillä on ratkaiseva rooli maailmanlaajuisten ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Olemme ylpeitä siitä, että olemme luoneet Nornesta Tanskan ensimmäisen maissa toteutettavan CO2 PCI -projektin," sanoi Dan Shapiro, Fidelisin perustaja, toimitusjohtaja ja liiketoimintaa johtava osakas.

"Maissa tapahtuvan varastoinnin avulla Norne mahdollistaa todistetun, turvallisen ja ympäristöystävällisen hiilestä irtautumisen Tanskan ja Euroopan talouksien vaikeasti saavutettavissa olevilla aloilla. Nornen varastointiverkosto tarjoaa hiilidioksidipäästöjen tuottajille mahdollisuuden hiilestä irtautumiseen tavalla, joka ylläpitää maailmanlaajuista kilpailukykyä ja siten auttaa säilyttämään myös eurooppalaisia työpaikat," lisäsi Bengt Jarlsjo, Fidelisin perustaja, toimitusjohtaja ja operatiivinen johtaja.

Fidelis New Energy LLC on hiilestä irtautumiseen tähtäävä energiasiirtymäyritys, joka kehittää, rahoittaa, toimittaa, omistaa ja hallinnoi energiasiirtymäinfrastruktuuria.

Norne Carbon Storage Hub koostuu hiilidioksidin vastaanottolaitoksista, putkistoista ja varastotiloista, jotka on suunniteltu varastoimaan hiilidioksidia turvallisesti ja pysyvästi. Norne vastaanottaa ja varastoi hiilidioksidia tanskalaisilta ja eurooppalaisilta asiakkailta.

