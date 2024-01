Hanwha-neststyremann Dong Kwan Kim avduker visjon for avkarbonisering av shipping på Davos 2024

Fremskynde global avkarbonisering ved å utvide verdikjeden for ren energi til å omfatte produksjon, lagring og transport

Bygge og eie grønne fartøyer for å øke etterspørselen etter avkarboniseringsteknologi innen skipsfart og skipsbygging

SEOUL, Sør-Korea, 18. januar 2024 /PRNewswire/ -- Dong Kwan (DK) Kim, neststyremann i Hanwha Group, avduket en ny visjon for avkarbonisering av skipsfart og introduserte Hanwhas planer om å bygge et gasstankskip med null utslipp. Drevet utelukkende av alternativt drivstoff, vil det nye fartøyet først være en industri – utviklet ved hjelp av Hanwhas proprietære grønne teknologi. Kim talte på Verdens økonomiske forum (World Economic Forum) (WEF) årsmøte i Davos, Sveits. Han understreket viktigheten av globalt samarbeid for å sette slike grønne teknologier ut i livet og øke markedsetterspørselen.

Hanwha Group Vice Chairman Dong Kwan (DK) Kim speaks at the World Economic Forum (WEF) Annual Meeting 2024 in Davos, Switzerland

Hanwha har et sterkt fotavtrykk innen ren energi, med en verdikjede som dekker produksjon av sol-, hydrogen- og vindenergi samt systemer for lagring av ren energi. Denne kunngjøringen fremmer Hanwhas forpliktelse til en sterkere verdikjede for ren energi, som inkluderer karbonfri transport innen skipsfart.

«Hanwha utfordrer eksisterende industrirammeverk, går i spissen for nye innovasjoner og baner vei for maritim avkarbonisering,» sa Dong Kwan (DK) Kim, neststyreformann i Hanwha Group. «Vi tar en holistisk tilnærming til energiovergangen, og driver forstyrrende endringer ikke bare i produksjon og lagring av ren energi, men også i transport. Å fremme grønn skipsteknologi og etablere en robust verdikjede for ren energi vil bidra til å gjøre fremskritt i reisen vår mot netto nullutslipp.»

I en økt med tittelen «Det første fossilfrie skipet på vannet,» delte Kim Hanwhas detaljerte plan for utviklingen av et karbonfritt fartøy drevet av alternative drivstoff som ammoniakk. Ettersom eksisterende forbrenningsmotorer krever 5 % til 15 % pilotdrivstoff, diesel, for tenningsformål, krever det å bygge et fartøy fritt for karbonutslipp en fundamentalt annen tilnærming. Dette er grunnen til at Hanwha utvikler en ammoniakkdrevet gassturbin for å erstatte konvensjonelle motorer, og dermed eliminere behovet for pilotdrivstoff.

For å oppnå karbonfri elektrifisering planlegger Hanwha også å installere hydrogenbrenselceller med energilagringssystemer (ESS) som fartøyets hjelpekraftkilde. En integrert hydrogen generator vil produsere hydrogenet som kreves for brenselcellene om bord.

Kim annonserte også planer om å eie og drive de nyutviklede grønne skipene for å la teknologien bli fullt utviklet. Dypvannsfartøy er kapitalkrevende investeringer. Det tar alt fra to til tre år å bygge disse. De forblir i drift i to til tre tiår, noe som gjør det ekstremt vanskelig for skipsredere å investere i nye teknologier. Ved å demonstrere fordelene med grønn skipsteknologi, har Hanwha som mål å senke barrierene for rederiinvesteringer og drive etterspørselen.

I november ble Hanwha Ocean medlem av koalisjonen World Economic Forum's First Movers Coalition (FMC) , et ledende globalt initiativ støttet av 13 regjeringspartnere som representerer over 50 % av brutto verdensprodukt (BVP). FMC tar sikte på å utnytte kjøpekraften til verdens ledende selskaper for å skape garanterte tidlige markeder for avanserte teknologier innenfor sektorer som er vanskelige å redusere, inkludert skipsfart, stål, kjemikalier og luftfart. Som et av de 95 medlemmene, som består av topp globale selskaper og ideelle organisasjoner, har Hanwha som mål å skape nye partnerskap og pilotprogrammer for å bygge vedvarende kraft for adopsjon og kommersialisering av grønn skipsteknologi.

«Det er med stor glede at vi ønsker Hanwha velkommen til First Movers Coalition, som markerer et betydelig skritt i vår kollektive reise mot en fremtid med netto nullutslipp. Hanwhas forpliktelse understreker den kritiske rollen til innovativt samarbeid for å påskynde avkarboniseringen av skipsfarten,» sa Rob van Riet, midlertidig leder for FMC. «Sammen er vi klare til å ta effektive fremskritt for å redusere utslipp og sette nye standarder for global skipsfart.»

Avkarboniseringen av skipsfarten blir sett på som en integrert del av reisen til netto nullutslipp, da nesten 90 % av alle omsatte varer i verden sendes via sjøveien, og er ansvarlig for 3 % av globale klimagassutslipp (GHG), ifølge Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (Organization for Economic Cooperation and Development) (OECD).

Hanwha, som er en strategisk partner for WEF, er involvert i flere klimatiltak. Kim har deltatt på WEFs årsmøte hvert år siden 2010 . I 2013 ble han valgt til Young Global Leader (YGL) av WEF.

