Nettcasino - 15 Beste Norske Casino på Nett i 2021

Det kryr av gode norske nettcasinoer for tiden, hvor vi kan velge og vrake blant forlokkende bonuser og fristende spillutvalg. Problemet er bare at mangfoldet kan virke forvirrende og gjøre det vanskelig å finne det beste online casino for nettopp deg.

Derfor har vi stått på for å samle de 15 beste casinoer i Norge på en komplett liste.

Beste Nettcasinoene

Her har du oversikten:

1. Toppvalg - PlayOjo

2. Beste mobil casino - LeoVegas

3. Best på spilleautomater - Spin Casino

4. Best på oddstipping - Fezbet Casino

5. Beste live casino - Winota Casino

6. Best på velkomstbonus - Genesis Casino

7. Best på raske uttak - Casoola Casino

8. Best på jackpoter - JackpotCity

9. Best på faste bonuskampanjer - ZetCasino

10. Største spillvariasjon - Casino.com

11. Flest spillutviklere - Casinonic

12. Best på cashback - Fun Casino

13. Best på poker - Royal Vegas

14. Best på Bingo - Maria Casino

15. Beste på gratis prøvespill - Rizk

Hvordan Vi Vurderte de Beste Nettcasinoene: Vår Rangeringsmetode

Vi har gjort en grundig jobb, og gått alle norske nettcasino nøye etter i sømmene. Dette var de faktorene vi tilla mest vekt når vi rangerte de beste nettcasino i Norge

Rykte

Casino-spillere som trives og har positive erfaringer hos et casino, vil gjerne skryte av opplevelsen online. Når det ikke går så godt, og man har negative erfaringer deler man det også. Derfor ser vi alltid nøye på hva spillerne selv sier. Kun casino med godt rykte får plass på listen vår!

Utvalg av kasinospill

Det er selvsagt ingen vits å åpne konto hos et norsk casino som ikke byr på spillene som du er gladest i. Vi går gjennom menyene til alle casinoer vi vurderer. På listen vår finner du utelukkende selskaper som har rikholdig utvalg av alle casinospillene som er mest populære i Norge.

Bonuser og kampanjer

Alle liker en god bonus, og vi sørger for å vurdere nøye hvilke nettcasino som varter opp med de beste tilbudene. Det er mye å vurdere her, både hvor stor en bonus er og at gunstige vilkår gjelder. På vår liste er det bare rause og gunstige kampanjer med lave omsetningskrav å finne.

Programvare og brukergrensesnitt

Spilleopplevelsen på en nettcasino side er også et viktig hensyn. Menyene skal være enkle, brukervennligheten på topp og omgivelsene trivelige og trygge. Det sier seg selv at vi foretrekker casino som funker like bra på mobilen. Også dette punktet prioriterer vi høyt i vår rangering.

Anmeldels av de Beste Nettcasinoene

PlayOjo - Toppvalg

Raskt Overblikk:

Mer enn 3000 forskjellige spill

Kjempeoversiktlig nettside

Egen app for spilling på mobilen

Alle de mest berømte utviklerne representert

mest berømte utviklerne representert Flott freespins bonus for nye spillere

Beskrivelse: PlayOjo er et norsk nettcasino som er det beste når det gjelder spillvariasjon og mangfold. Her finner du i alt over 3000 forskjellige casinospill som du kan spille.

Særlig er det mange spilleautomater å kose seg med, men også live casino tilbudet holder høy klasse. Uansett hva slags casino spill du foretrekker, finner du mange fristende utgaver hos denne operatøren. Særlig kjekt er at selskapet byr på en knakende app også.

Velkomstbonus: 50 free spins uten omsetningskrav ved første innskudd som bonus

Nettcasino Ofte Stilte Spørsmål

Hva Slags Casinospill Tilbyr Nettcasino?

Et norsk nettcasino byr på de samme spillene som du finner hos landbaserte casinoer. Særlig er spilleautomatene populære, men live-spilling har gjort at stadig flere koser seg med bordspill som blackjack og roulette på nettet.

Hvordan Er Norske Nettcasino Regulert?

Det finnes som kjent ingen landbaserte casinoer i Norge. Pengespill her til lands styres av norsk tipping, men på nettet er det annerledes. Mange norske nettcasino reguleres av myndighetene i EU land, først og fremst Malta. Det betyr at mange av de beste nettcasinoer er underlagt regelverket til Malta Gaming Authority.

Hva Er Aldersgrensen for å Spille Casino på Nett?

Aldersgrensen for alt av pengespill i Norge er 18 år. Det gjelder for spill hos norsk tipping, eller i regi av Malta Gaming Authority og enhver annen myndighetsinstans.

Hvilke Norske Casinoer Er de Beste?

De beste norske casinoer finner du på vår liste med de 15 topp selskapene innenfor bransjen. Nummer en på listen er Casino.com.

Hva Med Proffene Som Spiller Casino på Nett?

Å spille profesjonelt på nett er forbeholdt en bestemt type spill: kun innenfor poker er det mulig å faktisk bli så god at du kan tjene penger på denne hobbyen. Det skyldes at poker er et ferdighetsbasert spill.

De aller fleste andre casinospill (deriblant alle spilleautomater, roulette, osv.) er 100% basert på slump, og skal kun spilles for underholdningen sin del – aldri med tanke om å tjene en inntekt.

Viktig: Du er sannsynligvis allerede klar over at enhver form for pengespill byr på en grad av risiko og aldri bør bedrives med den hensikt å løse økonomiske vanskeligheter. Det er verdt å huske på at casinoer er forretningsforetak som jo driver for å tjene profitt.

Hvis du har problemer med spillavhengighet eller tror noen du kjenner gjør det, råder vi deg på det sterkeste om å kontakte Hjelpelinjen for spillavhengige på telefon 800 800 40.

Du kan henvende deg til disse organisasjonene for gratis støtte angående spillavhengighet:

Hjelpelinjen: https://hjelpelinjen.no/

Helse Norge: https://www.helsenorge.no/rus-og-avhengighet/spillavhengighet/

