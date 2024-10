Norlantic Capital samarbeider med JTC Group med å lansere Norlantic ICAV for å gi investorer tilgang til det amerikanske mellomstore private equity markedet

DUBLIN, Irland, 7. oktober 2024 /PRNewswire/ -- Norlantic Capital, et grensekryssende private equity-selskap, i samarbeid med den globale fondsspesialisten JTC Group, melder etableringen av Norlantic ICAV, en irsk kollektiv kapitalforvaltningsenhet (ICAV) autorisert av Irlands sentralbank (Central Bank of Ireland) som et kvalifisert investor alternativt investeringsfond (QIAIF) med segregert ansvar mellom underfondene. Norlantic ICAV er et alternativt investeringsfond (AIF) i henhold til EU's direktiv om forvaltere av alternative investeringsfond (AIFMD).

Norlantic ICAVs første underfond er designet for å gi kvalifiserte og profesjonelle investorer tilgang til det dynamiske amerikanske mellomstore private equity markedet. Norlantic Capital fungerer som den ikke-diskresjonære investeringsrådgiveren og bringer med seg dyp ekspertise og innsikt i det amerikanske markedet, et segment kjent for vekst og høy avkastning. Underfondet er godkjent av Finanstilsynet for distribusjon til profesjonelle investorer i Norge.

Norlantic ICAV har utnevnt Jeremy O'Sullivan, Lassie Mulligan, Tharald S. Fongaard og Shane Landy til styret, som kombinerer betydelig erfaring innen fondsstyring, investeringsforvaltning og internasjonal finans.

Norlantic ICAV administreres av JTC Global AIFM Solutions (Ireland) Limited, som bringer JTCs omfattende erfaring med å administrere alternative investeringsstrukturer. JTC er kjent for sin kundefokuserte tilnærming og førsteklasses fondsstyringsløsninger, noe som gjør dem til en ideell partner for å støtte den pågående suksessen til Norlantic ICAV. Det markedsledende teamet fra det irske kontoret til det globale advokatfirmaet K&L Gates fungerte som juridiske rådgivere i forbindelse med lanseringen og autorisasjonen av Norlantic ICAV fra sentralbanken.

Orla Philippon, administrerende direktør i JTC Global AIFM Solutions (Ireland) Limited, la til: "Vi er stolte av å samarbeide med Norlantic Capital i dette innovative prosjektet. Vårt team i JTC er dedikert til å levere førsteklasses fondsstyringsløsninger, og Norlantic Capital reflekterer vår felles visjon om å gi globale investorer tilgang til alternative investeringer."

OM NORLANTIC ICAV

OM JTC GROUP

JTC er et børsnotert globalt profesjonelt tjenesteselskap med dyp ekspertise innen fonds-, bedrifts- og private klienttjenester. Hver JTC-ansatt er eier av virksomheten, og denne grunnleggende delen av vår kultur knytter oss til interessene til alle våre interessenter. Vårt formål er å maksimere potensialet, og vår suksess er bygget på serviceekspertise, langvarige relasjoner og teknologiske kapabiliteter som driver effektivitet og gir merverdi.

For mer informasjon, besøk www.jtcgroup.com

ABOUT NORLANTIC CAPITAL

Norlantic Capital er et grensekryssende private equity-selskap som gir neste generasjons alternative investorer tilgang til det massive og rasktvoksende amerikanske mellomstore private markedet. De gir investorer tilgang til dette markedet ved å investere i topp private equity-forvaltere gjennom sitt bredt diversifiserte fond, supplert med sine direkte og tilpassede eksponeringsstrategier. Norlantic støttes av sterke institusjonelle partnere og har kontorer i New York.

For mer informasjon, besøk www.norlantic.com

ANSVARSFRASKRIVELSE

Denne pressemeldingen er kun til informasjonsformål og utgjør ikke et tilbud om å selge eller en invitasjon til å kjøpe eller abonnere på verdipapirer i noen jurisdiksjon, og er heller ikke en oppfordring til å tilby å kjøpe eller abonnere på verdipapirer, og den skal ikke danne grunnlag for eller påberopes i forbindelse med noen kontrakt eller forpliktelse.

