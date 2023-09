SAP lanserer Joule - en ny generativ AI-assistent

WALLDORF, Tyskland, 26. september 2023 /PRNewswire/ -- I dag lanserer SAP Joule, en ny generativ AI-assistent som bygger på naturlig språk, og som vil forandre måten virksomheter drives på. Joule vil integreres på tvers av SAPs portefølje av skybaserte bedriftsløsninger, og levere proaktiv og kontekstualisert innsikt basert på hele bredden og dybden av SAP:s portefølje av løsninger og eksterne kilder. Ved å raskt sortere og kontekstualisere data fra flere systemer og generere intelligent innsikt, hjelper Joule folk med å gjøre arbeidet sitt raskere, og skape bedre forretningsresultater på en sikker og kompatibel måte.

– Om lag 300 millioner bedriftsbrukere bruker SAPs skyløsninger regelmessig globalt. Joule vil bidra til å redefinere hvordan bedrifter og medarbeidere jobber, sier Christian Klein, administrerende direktør og styremedlem i SAP.

– Joule bygger på SAPs unike posisjon i skjæringspunktet mellom virksomhet og teknologi. AI-assistenten tar utgangspunkt i vår relevante, pålitelige og ansvarlige tilnærming til forretningsdrevet AI. Joule vil vite hva du mener, ikke bare hva du sier, fortsetter Christian Klein.

Joule vil bli integrert i SAP-applikasjoner for alt fra HR til finans, forsyningskjeder, innkjøp og kundeopplevelser, samt i SAP Business Technology Plattformen. Joule vil forvandle SAP-brukeropplevelsen. Å bruke AI-assistenten vil være som å spørre din smarteste kollega om råd. Ansatte trenger kun å stille et spørsmål eller beskrive et problem som må løses i enkle ord. De får da et intelligent svar basert på store mengder forretningsdata, tekst, bilder og innsikt på tvers av SAP-porteføljen og tredjepartskilder.

Tenk deg for eksempel at en produsent ber Joule om hjelp til å bedre forstå salgsresultatene. Joule kan identifisere underpresterende områder, lenke til andre datasett som eksempelvis avdekker et problem i forsyningskjeden og automatisk koble seg til forsyningskjedesystemet for å tilby potensielle løsninger. Joule vil kontinuerlig levere nye scenarier for alle SAP-løsninger. I HR vil Joule for eksempel bidra til å skrive objektive stillingsbeskrivelser og generere relevante intervjuspørsmål.

– Når generativ AI går videre fra den første hypen, begynner arbeidet med å sikre målbar avkastning på investeringen. SAP forstår at generativ AI etter hvert vil bli en naturlig del av hverdagen. Av den grunn har de bygget en forretningsassistent som fokuserer på å generere svar basert på virkelige scenarier, og å introdusere nødvendige sikkerhetstiltak for å sikre at det også er ansvarlig, sier Phil Carter, Group Vice President, Worldwide Thought Leadership Research, IDC.

Joule vil være tilgjengelig med SAP SuccessFactors®-løsninger og SAP Start i løpet av november i år, og med SAP S/4HANA® Public Cloud Edition tidlig neste år. Dette vil bli fulgt opp av SAP Customer Experience, SAP Ariba og SAP Business Technology Platform sammen med mange andre oppdateringer i SAPs portefølje som vil bli annonsert på SAP SuccessConnect 2.-4. oktober, SAP Spend Connect Live 9.-11. oktober, SAP Customer Experience Live 25. oktober og SAP TechEd 2.-3. november.

Joule bygger på og forbedrer SAPs eksisterende Business AI-løsninger. Mer enn 26 000 SAP-skykunder har nå tilgang til SAP Business AI på tvers av flere scenarier og partnerløsninger.

SAPs overordnede strategi for å bygge et fremtidig AI-økosystem inkluderer direkte investeringer som de som ble annonsert i juli med Aleph Alpha, Anthropic og Cohere, samt partnerskap med blant annet Microsoft, Google Cloud og IBM annonsert i mai. Sapphire Ventures, et globalt programvareventurekapitalfirma, støttes av SAP og forplikter seg til å finansiere AI-drevne startups med over 1 milliard dollar.

Mer om Joule her.

Besøk SAP News Center. Følg SAP på @SAPNews.

Om SAP

SAPs strategi er å hjelpe alle bedrifter med å drive en intelligent, bærekraftig virksomhet. Som markedsleder innen bedriftsprogramvare hjelper vi bedrifter i alle størrelser og innen alle bransjer å yte deres beste: SAP-kunder står for 87 % av den totale globale handelen. Vår teknologi innen maskinlæring, IoT og avanserte analyseteknologier bidrar til å gjøre våre kunder om til intelligente virksomheter. SAP gir medarbeidere og organisasjoner dyp forretningsinnsikt og fremmer samarbeid som hjelper dem å ligge i forkant av konkurrentene. Vi forenkler teknologien for bedrifter, slik at de kan ta i bruk vår programvare slik de selv ønsker- uten avbrytelser. Med vår ende-til-ende-portefølje av applikasjoner og tjenester gjør vi det mulig for private og offentlige kunder på tvers av 26 bransjer globalt å operere lønnsomt, å tilpasse kontinuerlig og å gjøre en forskjell. Med et globalt nettverk av kunder, partnere, ansatte og ledende eksperter, bidrar SAP til en verden som er effektiv i drift og forbedrer menneskers liv.

For mer informasjon besøk www.sap.com/norway og www.sap.com.

Dette dokumentet inneholder fremtidsrettede utsagn, som er spådommer, prognoser eller andre utsagn om fremtidige hendelser. Disse uttalelsene er basert på gjeldende forventninger, prognoser og forutsetninger som er gjenstand for risiko og usikkerhet som kan føre til at faktiske resultater og utfall kan variere vesentlig. Ytterligere informasjon om disse risikoene og usikkerhetene finner du i våre innleveringer til Securities and Exchange Commission, inkludert, men ikke begrenset til, risikofaktordelen av SAPs årsrapport for 2022 på Form 20-F.

© 2023 SAP SE. Alle rettigheter forbeholdes.

SAP og andre SAP-produkter og -tjenester nevnt her og deres respektive logoer er varemerker eller registrerte varemerker for SAP SE i Tyskland og andre land. Se https://www.sap.com/copyright for ytterligere informasjon og merknader om varemerker.

Kunder som er interessert i å få mer informasjon om SAPs løsninger kan kontakte:

Globalt kundesenter: +49 180 534-34-24

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2221745/SAP_SE_AI_Assistant_Joule.mp4

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1093077/4294273/SAP_Logo.jpg

SOURCE SAP SE