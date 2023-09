SAP anuncia Joule, novo assistente de IA generativa

Diretamente integrado às soluções por trás da maioria dos processos de missão crítica do mundo, o Joule é um copiloto que realmente entende os negócios

WALLDORF, Alemanha, 26 de setembro de 2023 /PRNewswire/ -- A SAP SE anunciou hoje o Joule, copiloto de IA generativa baseado em linguagem natural que transformará a maneira como os negócios são realizados. O Joule será incorporado em todo o portfólio empresarial da SAP na nuvem para apresentar insights proativos e contextualizados em toda a amplitude e profundidade das soluções da SAP bem como de fontes de terceiros. Ao classificar e contextualizar rapidamente os dados de vários sistemas para obter informações mais inteligentes, o Joule ajuda as pessoas a trabalharem mais rapidamente e a obterem melhores resultados comerciais de uma forma segura e em de acordo com normas de compliance. O Joule é mais um exemplo das revolucionárias tecnologias da SAP que geram resultados reais.

"Com cerca de 300 milhões de usuários corporativos em todo o mundo trabalhando regularmente com soluções da SAP na nuvem, o Joule tem potencial para redefinir a forma como trabalham as empresas – e as pessoas que as impulsionam", afirma Christian Klein, CEO e membro do Conselho Executivo da SAP SE. "O Joule se baseia na posição única que a SAP ocupa no eixo entre negócios e tecnologia e na abordagem relevante, confiável e responsável dada à Inteligência Artificial. O Joule saberá o que você quer dizer, não apenas o que você diz."

O Joule será incorporado a aplicações da SAP, de RH e finanças a cadeia de suprimentos, compras e experiência do cliente, bem como na SAP Business Technology Platform. O Joule transformará a experiência dos usuários de soluções da SAP – será como pedir uma dica a um colega muito inteligente. Os funcionários simplesmente farão perguntas ou apresentarão um problema a ser resolvido, em linguagem simples, e receberão respostas inteligentes extraídas da riqueza de dados de negócios, textos, imagens e insights de todo o portfólio da SAP e de fontes de terceiros, mantendo o contexto.

Imagine, por exemplo, que um fabricante pede ajuda ao Joule para compreender melhor o desempenho das vendas. O Joule pode identificar regiões com fraco desempenho; ligar a outros conjuntos de dados que revelem, por exemplo, um problema na cadeia de fornecimento; e ligar automaticamente ao sistema da cadeia de fornecimento para oferecer potenciais correções para análise do fabricante. O Joule fornecerá continuamente novos cenários para todas as soluções SAP. Por exemplo, em Recursos Humanos, ajudará a escrever descrições de funções de trabalho sem vieses e a gerar perguntas de entrevistas de emprego.

"Após o entusiasmo inicial em torno da IA generativa, começa o trabalho para garantir retornos mensuráveis sobre o investimento", destaca Phil Carter, vice-presidente do Worldwide Thought Leadership Research da IDC. "A SAP entende que a IA generativa acabará por se tornar parte da vida cotidiana e do trabalho e está se empenhando para desenvolver um copiloto de negócios que se concentre na geração de respostas com base em cenários do mundo real – e que tenha as proteções necessárias para garantir que seja também responsável."

O Joule estará disponível com SAP SuccessFactors® e SAP Start em novembro deste ano, e com SAP S/4HANA® Cloud, public edition, no início do próximo ano. As soluções SAP Customer Experience e SAP Ariba®, bem como a SAP Business Technology Platform, serão as próximas, com várias atualizações no portfólio da SAP a serem anunciadas no SAP SuccessConnect entre 2 e 4 de outubro, no SAP SpendConnect Live entre 9 e 11 de outubro, no SAP Customer Experience Live em 25 de outubro, e no SAP TechEd entre 2 e 3 de novembro.

O Joule se baseia nas soluções existentes de SAP Business AI. Mais de 26 mil clientes de soluções em nuvem da SAP já têm acesso ao SAP Business AI em vários cenários e soluções de parceiros. A estratégia abrangente da SAP para construir um ecossistema de IA do futuro inclui investimentos diretos, como os anunciados em julho com Aleph Alpha, Anthropic e Cohere, bem como parcerias com terceiros, como Microsoft, Google Cloud e IBM, anunciadas em maio. A Sapphire Ventures LLC, empresa global de capital de risco na área de software, é apoiada pela SAP e está dedicando mais de US$1 bilhão para financiar startups de tecnologia empresarial alimentada por IA.

Entenda mais sobre o Joule aqui.

Sobre a SAP

A estratégia da SAP é apoiar os negócios para que funcionem como empresas inteligentes e sustentáveis. Como líder de mercado em software corporativo, ajudamos empresas de todos os tamanhos e em todos os setores a obter o melhor desempenho: clientes SAP realizam 87% das transações comerciais no mundo. Nossas tecnologias de aprendizado de máquina, Internet das Coisas (IoT) e análises avançadas ajudam a transformar os negócios dos clientes em empresas inteligentes. A SAP fornece a pessoas e organizações uma visão aprofundada dos negócios e promove níveis de colaboração que as impulsionam a ficar à frente da concorrência. Simplificamos a tecnologia para que as organizações possam adotar nosso software da maneira que desejam - sem interrupções. Nosso conjunto completo de aplicações e serviços permite que clientes dos setores público e privado de 26 setores operem com lucratividade, se adaptem continuamente e façam a diferença. Com uma rede global de clientes, parceiros, funcionários e líderes de opinião, a SAP ajuda o mundo a funcionar melhor e impacta positivamente a vida das pessoas. Para obter mais informações, visite o site da SAP e a Sala Virtual de Notícias.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2221745/SAP_SE_AI_Assistant_Joule.mp4

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1093077/4294273/SAP_Logo.jpg

FONTE SAP SE

SOURCE SAP SE