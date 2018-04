Stor borentrepenør mottar og implementerer ny teknologi i BOP risikodempeverktøy

BRMS har aktivt utviklet teknologien i totalt 3 år og fått benevnelsen som et STAR-initiativ (Safety, Technology and Review) med delen BSEE HQ Program Office BAST (Best Available and Safest Technology); noe som gir mulighet for å forbedre sikkerhet på OSC med raske responsmuligheter på kontrollutstyrsfeil og -svikt på brønner som er i drift.

Boreentrepenørene og operatørene som anvender systemet har nå tilgang til full informasjon om det potensielle feilmoduset og kan koordinere utstyrsmuligheter før systemet settes i drift. I tillegg til systemets evne til å vurdere designen på systemet har en full omfattende studie blitt fullført om feilfinning og feilsøking, feilverifisering og aller viktigst, en katastrofeplan basert på utformingen av systemet for å forhindre mangler i brønnkontrollfunksjoner.

BRMS utsteder "Faktaerklæring" ved behov for industri- og regulatorisk gjennomgang som inkluderer all relevant informajson som kreves for at beslutningstakere skal få til korrigerende handlingsplaner som alle offshoreboreinteressenter kan enes om. Denne prosessen tar vanligvis timer, dager eller til og med dager for å nå konsensus. Problemer med utsatt handling og inkonsekvente resultater har vært en motiverende kraft bak systemutviklingen.

BRMS-systemet er utformet for å fjerne emosjoner og meninger fra beslutningstakingsprosessen og fokuserer kun på tekniske fakta i hver sak som analyseres. Hver vurdering inkluderer en evaluering av industri- og regulatoriske minimumskrav, kritikalitetsbestemmelser basert på design og katastrofeplaner, slik at utstyrsoperatørene kan reagerer raskt for å opprettholde kontroll av utstyr ved behov.

Industrien har nå den unike muligheten til å vurdere potensielle sviktscenarier før de setter systemene deres i drift. Denne muligheten hjelper offshoreindustrien å klart definere driftsbetingelser basert på forhåndsvurdert informasjon.

BRMS hjelper boreentrepenører og operatører å forstå 100 % av risikoen involvert i BOP-utstyr, det er avgjørende for deres driftssuksess og forutsigbarhet.

BRMS vil takke alle fra offshoreboreindustrien inkludert operatører, boreentrepenører, OEM-er og BSEE for innsatsen som førte til den endelige utviklingen av denne teknologibaserte løsningen. Vi vil spesielt takke Famic Technologies for deres samarbeid i utviklingen av Smart-Sim virtuelle omgivelser og Oilonyx Risk Solutions for deres deltakelse i å sertifisere at BRMS opprettholder IEC60812-standarden for risikovurdering.

