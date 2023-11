11.11 AliExpress rozpoczyna swoje Globalne Święto Zakupów w 2023 roku, stawiając polskich konsumentów w centrum uwagi poprzez szybsze czasy dostawy i większe zniżki

Klienci z Polski skorzystają z darmowej wysyłki

Funkcja wyszukiwania produktów uproszczona za pomocą tematycznych list produktów

WARSZAWA, Polska, 6 listopada 2023 r. /PRNewswire/ -- AliExpress, międzynarodowa platforma handlu detalicznego online należąca do Alibaba International Digital Commerce Group, rozpocznie swoje Globalne Święto Zakupów 11.11, oferując najszybsze czasy dostawy do tej pory oraz miliony produktów ze zniżkami do 50%.

Globalne Święto Zakupów 11.11 w 2023 roku na AliExpress rozpocznie się 8 listopada o godzinie 09:00 trwającą trzy dni rozgrzewką, a zakończy 11 listopada o godzinie 08:59:59. W tym okresie, wedle zasady „kto pierwszy ten lepszy", będzie możliwość przeglądania zniżek i dodawania produktów do koszyka, aby jak najlepiej skorzystać z Święta Zakupów. Klienci będą również mieli szansę wzięcia udziału w codziennych losowaniach w aplikacji, gdzie będą oferowane różne produkty jako nagrody. Sprzedaż pełnej gamy produktów rozpocznie się o godzinie 09:00:00 czasu lokalnego 11 listopada i zakończy się o godzinie 08:59:59 czasu lokalnego 18 listopada.

"Globalne Święto Zakupów 11.11 na AliExpress w tym roku zapowiada się niezwykle ekscytująco. Klienci skorzystają z wielu nowych ulepszeń, takich jak darmowa wysyłka, obok zwykłych świetnych ofert i zniżek" - powiedział Gary Topp, Dyrektor Handlowy AliExpress w Europie.

Zniżki na całej platformie

W tym roku większe zniżki będą jednym z kluczowych elementów wyróżniających podczas Święta Zakupów 11.11. Kupujący za każde wydane 20 euro zaoszczędzą 4 euro, aż do maksymalnej zniżki w wysokości 16 euro na zamówienie.

Ponadto, AliExpress przedstawi swoje najlepsze oferty i najpopularniejsze produkty na kanale "Super Deal", gdzie znajdzie się ponad 10 000 produktów ze zniżkami od 20 do 50%.

Platforma wprowadzi również "tematyczne listy produktów" oparte na różnych porach roku, festiwalach i kulturach różnych krajów i regionów, ułatwiając konsumentom znalezienie pożądanych produktów. Zainteresowani kupujący powinni odwiedzić aplikację AliExpress lub stronę internetową począwszy od 8 listopada, aby zapoznać się z ofertami.

O AliExpress

Uruchomiony w 2010 roku, AliExpress to platforma handlu elektronicznego typu B2C (business-to-consumer), umożliwiająca globalnym konsumentom zakup bezpośrednio od producentów i dystrybutorów w Chinach i na całym świecie. Oprócz globalnej wersji w języku angielskim, platforma AliExpress jest dostępna również w 17 innych językach. AliExpress jest częścią Alibaba International Digital Commerce Group.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2098493/4382440/AliExpress_logo_Logo.jpg