Przetrwaj powrót do szkoły dzięki AliExpress!

Przewodnik przetrwania z przydatnymi, zabawnymi i niedrogimi produktami

AliExpress oferuje szeroki wybór produktów w przystepnych cenach na tegoroczny sezon szkolny

WARSZAWA, 16 sierpnia 2024 r. /PRNewswire/ -- AliExpress, znany międzynarodowy rynek internetowy, rozpoczyna bardzo oczekiwaną kampanię "Powrót do szkoły"

Kampania potrwa od 19 do 25 sierpnia, oferując zniżki do 70% na szeroką gamę produktów. Ta kampania ma na celu uczynienie powrotu do szkoły bardziej przystępnym i wygodnym. AliExpress przygotował „przewodnik przetrwania" ,zawierający przydatne, przyjemne i przyjazne dla budżetu produkty na platformie, aby pomóc w powrocie do szkoły i pracy.

powrót do szkoły: przewodnik przetrwania powrót do szkoły: harmonogram powrót do szkoły: najlepsze produkty

Powrót do szkoły dla najmłodszych:

gumki w kształcie tostów. Nie ma nic lepszego niż gumki w kształcie tostów na te błędy w twoich notatkach. Są nie tylko praktyczne, ale także wywołają uśmiech na twojej twarzy. urocze zakreślacze. Ożyw swoje notatki dzięki uroczym mini-zakreślaczom z kreskówek. Dzięki pastelowym kolorom i wzornictwu Kawaii nauka będzie trochę przyjemniejsza. piórnik Kawaii. Trzymaj wszystkie długopisy, ołówki i gumki w szkolnym piórniku Kawaii. Jego duża pojemność i uroczy design sprawią, że wszyscy Twoi znajomi będą chcieli mieć taki sam. organizer do plecaka. Dla tych, którzy noszą wszystko w plecaku, nylonowy plecak szkolny z wieloma kieszeniami jest idealny, do utrzymywania wszystkiego na miejscu i pod ręką. ołówki żelowe Kawaii. Dodaj odrobinę kreatywności do pisania dzięki żelowym długopisom Kawaii. Ich kreskówkowe wzory i żywe kolory sprawią, że robienie notatek będzie znacznie przyjemniejsze.

Powrót do szkoły dla nastolatków i młodych dorosłych:

Ekspres do kawy. Ponieważ studenci również potrzebują dodatkowego zastrzyku energii, ekspres do kawy ze stali nierdzewnej pomoże im rozpocząć dzień z energią. Przygotuj espresso, cappuccino i latte jak profesjonalista. wielofunkcyjna krajalnica. Przygotuj szybko lunch, dzięki wielofunkcyjnej krajalnicy do warzyw. Idealny do krojenia frytek, cebuli i ogórków w rekordowym czasie. Nauka w podróży: Ten potężny tablet HD z trybem ochrony oczu sprawia, że nauka jest wygodniejsza. Lekki i przenośny, możesz uczyć się w dowolnym miejscu!

Łatwiejszy do opanowania powrót do „pracy""

Nie tylko uczniowie muszą przygotować się na sezon „powrót do szkoły"; to także wszyscy, którzy wracają do swoich zadań, zarówno w domu, jak i poza nim, po wakacjach. Właśnie dlatego AliExpress rozpoczęło kampanię mającą na celu zaspokojenie ich potrzeb dzięki szerokiej gamie produktów po atrakcyjnych cenach.

Kampania ma na celu złagodzenie syndromu pourlopowego, dzięki zniżkom na różne kategorie, w tym:

Artykuły gospodarstwa domowego: elektronika, komputery, artykuły biurowe, pościel i przybory szkolne.

Dom i kuchnia: przybory kuchenne i sprzęt AGD.

Outdoor: sprzęt kempingowy, urządzenia ogrodowe i tarasowe

Moda jesienna: odzież, buty i akcesoria.

Sport: odzież sportowa, zegarki sportowe i sprzęt do ćwiczeń.

Ponadto warto zauważyć, że AliExpress stale poprawia komfort użytkowania, poszerzając wybór produktów i oferując najlepszy stosunek jakości do ceny. Produkty AliExpress Choice oferują bezpłatne zwroty, bezpłatną wysyłkę i szybszą dostawęi, zapewniając jeszcze wygodniejsze zakupy.

O AliExpress

Uruchomiona w 2010 r. AliExpress (www.aliexpress.com) to platforma e-commerce między przedsiębiorstwami (B2C), umożliwiająca globalnym konsumentom kupowanie bezpośrednio od producentów w Chinach i na całym świecie. Oprócz globalnej wersji anglojęzycznej platforma AliExpress jest również dostępna w 15 innych językach. AliExpress jest częścią Alibaba International Digital Commerce Group.

i Z zastrzeżeniem warunków

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2483103/powr_t_do_szko_y_1.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2483104/AliExpress_Timetable_1.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2483105/powr_t_do_szko_y_2.jpg

Logotyp - https://mma.prnewswire.com/media/2351026/4862103/logo.jpg