51Talk świętuje 15. rocznicę działalności poprzez globalną aktualizację programu nauczania z myślą o poprawie umiejętności komunikacji w języku angielskim wśród dzieci

Wiadomości dostarczone przez

51Talk

08 lip, 2026, 00:00 GMT

SINGAPUR, 8 lipca 2026 r. /PRNewswire/ -- 51Talk, międzynarodowa platforma nauki języka angielskiego w formule 1-na-1 dla dzieci, ogłosiła dzisiaj kompleksową globalną aktualizację swojego programu nauczania z okazji 15. rocznicy działalności. Jest to coś więcej niż tylko aktualizacja produktu, ponieważ inicjatywa ta odzwierciedla nieustanne zaangażowanie platformy 51Talk w międzynarodową edukację, umacniając pozycję dzieci w obszarze pewnego komunikowania się z przedstawicielami innych kultur, kontaktów ze światem i sprawienia, że ich głos zostanie wysłuchany.

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A student attends a live online 1-on-1 English lesson on the 51Talk app.
A student attends a live online 1-on-1 English lesson on the 51Talk app.
51Talk student representatives deliver speeches in English at the United Nations COP30.
51Talk student representatives deliver speeches in English at the United Nations COP30.

Założona w 2011 roku platforma 51Talk służy obecnie rodzinom w ponad 50 krajach i regionach, zaznaczając dobitnie swoją obecność w Azji Południowo-Wschodniej, na Bliskim Wschodzie i w Azji Wschodniej. Dzięki indywidualnym lekcjom języka angielskiego na żywo i ustrukturyzowanym ścieżkom kształcenia, platforma ta konsekwentnie pomaga dzieciom w rozwijaniu umiejętności mówienia poprzez regularne ćwiczenia i wciągającą interakcję.

Zintegrowana aktualizacja programu nauczania

Począwszy od lipca, 51Talk uruchomi nowy program nauczania języka angielskiego online, pod nazwą Global Communicator (Globalny Rozmówca). Zbudowany na podstawie akademickiej doskonałości i powiązania ze światem rzeczywistym, zmodyfikowany program zapewnia międzynarodowe treści, spersonalizowane ścieżki kształcenia i wysoce interaktywne doświadczenia płynące z nauki z myślą o rozwoju pewnych siebie międzynarodowych rozmówców.

Program obejmuje materiały dydaktyczne autoryzowane przez Oxford University Press, dostosowane do potrzeb młodych uczniów i zharmonizowane z uznanymi na szczeblu międzynarodowym standardami biegłości w posługiwaniu się językiem angielskim. Adaptacyjny system uczenia się wyposażony w technologię AI analizuje wyniki ucznia i dostosowuje poziom trudności lekcji w czasie rzeczywistym, umożliwiając prawdziwie spersonalizowany proces uczenia się. Napędzany zaawansowanym interaktywnym silnikiem program stymuluje autentyczne scenariusze inspirowane prawdziwym życiem, pomagając uczniom w rozwijaniu pewności siebie i umiejętności naturalnego i skutecznego komunikowania się w języku angielskim.

„Naszym celem zawsze było wsparcie dzieci w obszarze stosowania umiejętności komunikowania się w języku angielskim w sytuacjach życia codziennego - powiedziała Lucy Qu, wiceprezes ds. naukowych w 51Talk. - Aktualizacja ta jeszcze bardziej umacnia sposoby dostarczania interaktywnego, responsywnego i skoncentrowanego na komunikacji nauczania".

Prawdziwe głosy: z sali lekcyjnej na międzynarodową scenę

Od 2023 roku 51Talk wspiera inicjatywy w obszarze publicznych wystąpień młodzieży podczas międzynarodowych wydarzeń, takich jak Konferencja ONZ w sprawie Zmian Klimatycznych (COP), dając uczniom siłę do wyrażenia swojego punktu widzenia na rzeczywiste problemy.

Le Bao Nhi z Wietnamu, która kiedyś bała się mówić, znalazła swój głos dzięki lekcjom 51Talk i wystąpiła podczas konferencji COP30. „Kiedyś byłam nieśmiała i bałam się popełniać błędy - powiedziała. - Teraz z dumą komunikuję się po angielsku z ludźmi z całego świata. Musimy wierzyć, że małe dłonie mogą wiele zmienić". Sheddi Alharthi z Arabii Saudyjskiej również doświadczył niesamowitej transformacji po wystąpieniu na konferencji COP30. Powiedział, że „mówienie po angielsku z pewnością otworzyło przede mną dużo większy świat".

Jeden z nauczycieli 51Talk zauważył, że pewność siebie rośnie poprzez konsekwentne ćwiczenia we wspierającym środowisku, dając uczniom siłę do swobodnego wyrażenia siebie w języku angielskim. „Nasza misja wykracza poza nauczanie angielskiego - powiedział nauczyciel. - Poprzez nieustanne kierowanie uczniów i towarzyszenie im, mamy nadzieję, że każde dziecko nauczy się mówić po angielsku w prawdziwych sytuacjach życia codziennego".

Koncentracja na kolejnym rozdziale

Podsumowując piętnastoletni etap działalności, 51Talk nadal poświęca się udoskonalaniu doświadczeń płynących z indywidualnych zajęć języka angielskiego. Przy wsparciu pełnych pasji nauczycieli i systemu wyposażonego w technologię AI, platforma będzie nadal pomagać dzieciom w rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych i pewności siebie niezbędnej do kontaktowania się ze światem. 51Talk z niecierpliwością oczekuje na moment, w którym jeszcze więcej młodych uczniów odnajdzie swój głos i zabłyśnie na międzynarodowej scenie.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.51talk.com

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