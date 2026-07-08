51Talk świętuje 15. rocznicę działalności poprzez globalną aktualizację programu nauczania z myślą o poprawie umiejętności komunikacji w języku angielskim wśród dzieci

SINGAPUR, 8 lipca 2026 r. /PRNewswire/ -- 51Talk, międzynarodowa platforma nauki języka angielskiego w formule 1-na-1 dla dzieci, ogłosiła dzisiaj kompleksową globalną aktualizację swojego programu nauczania z okazji 15. rocznicy działalności. Jest to coś więcej niż tylko aktualizacja produktu, ponieważ inicjatywa ta odzwierciedla nieustanne zaangażowanie platformy 51Talk w międzynarodową edukację, umacniając pozycję dzieci w obszarze pewnego komunikowania się z przedstawicielami innych kultur, kontaktów ze światem i sprawienia, że ich głos zostanie wysłuchany.

A student attends a live online 1-on-1 English lesson on the 51Talk app. 51Talk student representatives deliver speeches in English at the United Nations COP30.

Założona w 2011 roku platforma 51Talk służy obecnie rodzinom w ponad 50 krajach i regionach, zaznaczając dobitnie swoją obecność w Azji Południowo-Wschodniej, na Bliskim Wschodzie i w Azji Wschodniej. Dzięki indywidualnym lekcjom języka angielskiego na żywo i ustrukturyzowanym ścieżkom kształcenia, platforma ta konsekwentnie pomaga dzieciom w rozwijaniu umiejętności mówienia poprzez regularne ćwiczenia i wciągającą interakcję.

Zintegrowana aktualizacja programu nauczania

Począwszy od lipca, 51Talk uruchomi nowy program nauczania języka angielskiego online, pod nazwą Global Communicator (Globalny Rozmówca). Zbudowany na podstawie akademickiej doskonałości i powiązania ze światem rzeczywistym, zmodyfikowany program zapewnia międzynarodowe treści, spersonalizowane ścieżki kształcenia i wysoce interaktywne doświadczenia płynące z nauki z myślą o rozwoju pewnych siebie międzynarodowych rozmówców.

Program obejmuje materiały dydaktyczne autoryzowane przez Oxford University Press, dostosowane do potrzeb młodych uczniów i zharmonizowane z uznanymi na szczeblu międzynarodowym standardami biegłości w posługiwaniu się językiem angielskim. Adaptacyjny system uczenia się wyposażony w technologię AI analizuje wyniki ucznia i dostosowuje poziom trudności lekcji w czasie rzeczywistym, umożliwiając prawdziwie spersonalizowany proces uczenia się. Napędzany zaawansowanym interaktywnym silnikiem program stymuluje autentyczne scenariusze inspirowane prawdziwym życiem, pomagając uczniom w rozwijaniu pewności siebie i umiejętności naturalnego i skutecznego komunikowania się w języku angielskim.

„Naszym celem zawsze było wsparcie dzieci w obszarze stosowania umiejętności komunikowania się w języku angielskim w sytuacjach życia codziennego - powiedziała Lucy Qu, wiceprezes ds. naukowych w 51Talk. - Aktualizacja ta jeszcze bardziej umacnia sposoby dostarczania interaktywnego, responsywnego i skoncentrowanego na komunikacji nauczania".

Prawdziwe głosy: z sali lekcyjnej na międzynarodową scenę

Od 2023 roku 51Talk wspiera inicjatywy w obszarze publicznych wystąpień młodzieży podczas międzynarodowych wydarzeń, takich jak Konferencja ONZ w sprawie Zmian Klimatycznych (COP), dając uczniom siłę do wyrażenia swojego punktu widzenia na rzeczywiste problemy.

Le Bao Nhi z Wietnamu, która kiedyś bała się mówić, znalazła swój głos dzięki lekcjom 51Talk i wystąpiła podczas konferencji COP30. „Kiedyś byłam nieśmiała i bałam się popełniać błędy - powiedziała. - Teraz z dumą komunikuję się po angielsku z ludźmi z całego świata. Musimy wierzyć, że małe dłonie mogą wiele zmienić". Sheddi Alharthi z Arabii Saudyjskiej również doświadczył niesamowitej transformacji po wystąpieniu na konferencji COP30. Powiedział, że „mówienie po angielsku z pewnością otworzyło przede mną dużo większy świat".

Jeden z nauczycieli 51Talk zauważył, że pewność siebie rośnie poprzez konsekwentne ćwiczenia we wspierającym środowisku, dając uczniom siłę do swobodnego wyrażenia siebie w języku angielskim. „Nasza misja wykracza poza nauczanie angielskiego - powiedział nauczyciel. - Poprzez nieustanne kierowanie uczniów i towarzyszenie im, mamy nadzieję, że każde dziecko nauczy się mówić po angielsku w prawdziwych sytuacjach życia codziennego".

Koncentracja na kolejnym rozdziale

Podsumowując piętnastoletni etap działalności, 51Talk nadal poświęca się udoskonalaniu doświadczeń płynących z indywidualnych zajęć języka angielskiego. Przy wsparciu pełnych pasji nauczycieli i systemu wyposażonego w technologię AI, platforma będzie nadal pomagać dzieciom w rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych i pewności siebie niezbędnej do kontaktowania się ze światem. 51Talk z niecierpliwością oczekuje na moment, w którym jeszcze więcej młodych uczniów odnajdzie swój głos i zabłyśnie na międzynarodowej scenie.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.51talk.com