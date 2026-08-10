Acwa Field Services przejmuje segment działalności spółki EthosEnergy obejmujący usługi w zakresie turbin parowych w Polsce, stawiając pierwszy krok na europejskim rynku usług serwisowych

Pierwsze przejęcie w UE: Acwa Field Services przejmuje działalność spółki EthosEnergy w zakresie turbin parowych oraz napraw we Wrocławiu.

Spółka Acwa Field Services Poland zyskała 84 pracowników, specjalistyczne aktywa, zawarte umowy, prawa własności intelektualnej i niezrealizowane zamówienia wynikające z umów.

Transakcja ta wyznacza początek przemyślanej strategii rozwoju ukierunkowanej na ekspansję w międzynarodowym sektorze usług terenowych.

RIJAD, Arabia Saudyjska, 10 sierpnia 2026 r. /PRNewswire/ -- Acwa Field Services, podmiot odpowiedzialny za segment terenowych usług utrzymania i obsługi technicznej należący do notowanej na saudyjskiej giełdzie spółki Acwa (Tadawul: 2082), ogłosił dzisiaj przejęcie spółki EthosEnergy Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, prowadzącej działalność w branży turbin parowych. W ramach transakcji terenowe usługi serwisowe EthosEnergy, w tym 84 pracowników, specjalistyczne aktywa, zawarte umowy, prawa własności intelektualnej i niezrealizowane zamówienia wynikające z umów zostają przeniesione na spółkę Acwa Field Services, która będzie prowadzić działalność pod nazwą Acwa Field Services Poland.

Przejęcie to stanowi pierwszy krok Acwa Field Services na rynku Unii Europejskiej oraz początek realizacji strategii rozwoju. Dzięki tej transakcji Acwa Field Services zyskuje działającą firmę o ugruntowanej pozycji w branży usług dla turbin parowych, z wykwalifikowanym personelem, specjalistycznym sprzętem i bazą kontraktów. Posunięcie to wzmacnia potencjał w zakresie terenowych usług serwisowych dla turbin parowych, wzbogaca je o specjalistyczną wiedzę inżynieryjną i techniczną oraz poszerza zasięg realizowanych usług na obszarze całej Europy.

Matthew York, prezes Acwa Operations, powiedział: „Acwa Field Services zajmuje kluczową pozycję w zakresie ochrony i zwiększania wartości naszych aktywów, przy jednoczesnej poprawie naszej konkurencyjności. Przejęcie to jest jasną deklaracją naszych zamiarów. Posiadanie specjalistycznych możliwości w zakresie usług utrzymania, w odróżnieniu od polegania na dostawcach zewnętrznych, daje nam większą kontrolę nad wynikami, kosztami i niezawodnością naszej floty. Pragnę powitać naszych nowych kolegów z Wrocławia w Acwa."

Wrocławska działalność EthosEnergy uzupełnia aktualną ofertę Acwa Field Services i wzmacnia platformę, dzięki której podmiot ten planuje rozwijać bazę usługobiorców i kontrahentów w Europie i poza nią.

Komentując transakcję przejęcia, Harald Schmit, dyrektor Acwa Field Services, powiedział: „Przejęcie polskiego segmentu działalności EthosEnergy w obszarze turbin parowych zapewnia nam doświadczony zespół oraz wzmacnia nasz potencjał techniczny i relacje z klientami, co umożliwi nam budowę silnej pozycji naszych usług w Europie od pierwszego dnia. Osoby, które dołączają do nas we Wrocławiu, to specjaliści w zakresie konserwacji turbin parowych, badań nieniszczących i montażu wirników, a ich specjalistyczna wiedza zwiększa zakres naszej oferty w całym regionie. Jest to celowa inwestycja w potencjał, która pozwoli nam wykorzystać umiejętności ważne dla naszych klientów oraz zwiększyć obecność na lokalnym rynku, gdzie Acwa Field Services realizuje długoterminowe plany rozwoju."

Ana Amicarella, dyrektor generalna EthosEnergy, stwierdziła: „W ramach trwającej transformacji EthosEnergy transakcja ta wspiera realizację naszej strategii uproszczenia oferty i umocnienia podstawowej działalności. Wrocławska firma świadcząca usługi w zakresie turbin parowych dołączy do organizacji, która jest doskonale dopasowana do jej specjalistycznej wiedzy i długoterminowych ambicji rozwoju. Jesteśmy pewni, że jako część Acwa, firma nadal będzie zapewniać obsługę i wsparcie wyjątkowej jakości klientom z sektora naftowo-gazowego, energetycznego i przemysłowego."

Acwa Field Services Poland będzie prowadzić działalność jako integralna część międzynarodowej grupy Acwa, poszerzając zasięg tego podmiotu zależnego na szeroko pojęty przemysł energetyczny, w tym niezależnych producentów energii, obiekty użyteczności publicznej i sektor naftowo-gazowy. Obecny portfel Acwa obejmuje 111 aktywów w 16 krajach, stanowiących równowartość 468,9 mld SAR (125 mld USD) zarządzanych aktywów, będących fundamentem, któremu nieliczni prywatni deweloperzy mogą dorównać.

Podpisanie ostatecznej umowy, sporządzonej zgodnie z prawem polskim, planowane jest na sierpień 2026 r., przy czym finalizacja transakcji nastąpi równolegle z jej zawarciem. Acwa Field Services zamierza realizować kolejne transakcje przejęcia dostawców specjalistycznych usług na kluczowych rynkach, budując zintegrowaną sieć usług terenowych jako wsparcie dla aktywów Acwa i obsługi podmiotów zewnętrznych reprezentujących branżę energetyczną.

Acwa

Acwa (TADAWUL: 2082) jest spółką notowaną na saudyjskiej giełdzie i największą na świecie prywatną spółką działającą w sektorze odsalania wody morskiej. Jest też pionierem w zakresie czystej energii wodorowej i liderem globalnej transformacji energetycznej. Zarejestrowana i założona w Rijadzie (Arabia Saudyjska) spółka Acwa zatrudnia ponad 4 000 pracowników i jest obecna w 16 krajach Bliskiego Wschodu, Afryki, Azji Środkowej i Azji Południowo-Wschodniej. Według stanu na lipiec 2026 r. portfel Acwa obejmuje 111 czynnych aktywów, aktywów na zaawansowanym etapie rozwoju lub w budowie, stanowiących równowartość 468,9 mld SAR (125 mld USD) zarządzanych aktywów o potencjale do generowania 98 GW energii (w tym 52,3 GW ze źródeł odnawialnych) i do zagospodarowania 9,7 mln m³ odsolonej wody dziennie. Energia i woda generowane dzięki aktywom Acwa są dostarczane na masową skalę, zaspokajając potrzeby państwowych podmiotów użyteczności publicznej i obiektów przemysłowych na podstawie długoterminowych umów odbiorczych, w ramach outsourcingu usług użyteczności publicznej oraz modelu partnerstwa publiczno-prywatnego.

Więcej informacji na stronie www.acwapower.com

EthosEnergy

EthosEnergy wykorzystuje swój potencjał z myślą o dostarczaniu usług i rozwiązań w zakresie urządzeń obrotowych, aby sprawić, że energia stanie się przystępna cenowo, dostępna i będzie generowana zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Firma dostosowuje swoje rozwiązania do potrzeb rynku energetycznego, naftowo-gazowego i przemysłu, aby zwiększać korzyści dla swoich klientów. Prowadząc działalność w ponad 100 krajach, EthosEnergy konsekwentnie poprawia swoje wyniki w obszarze całego łańcucha wartości.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://ethosenergy.com/.