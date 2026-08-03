ADOIT 20.0 wprowadza dynamiczne wyszukiwanie, konfigurowalne kokpity oraz ocenę zgodności aplikacji

Nowe funkcje ułatwiają odnajdywanie potrzebnych informacji, pozwalają skupić się na priorytetach i wzmacniają zarządzanie architekturą w całej organizacji.

WARSZAWA, 3 sierpnia 2026 r. /PRNewswire/ -- BOC Group ogłosiła dziś wydanie systemu ADOIT 20.0, najnowszej wersji swojego pakietu do zarządzania architekturą korporacyjną. Wydanie pomaga organizacjom uporać się ze złożonością architektury, skupić się na priorytetach i działać na podstawie informacji, którym mogą zaufać.

W miarę jak architektura korporacyjna wspiera coraz więcej zespołów i inicjatyw transformacyjnych, samo utrzymanie kompletnego repozytorium przestaje wystarczać. Organizacje potrzebują dostępnych informacji, jasnych priorytetów i wiarygodnych danych. ADOIT 20.0 odpowiada na to dzięki powiązanym ze sobą funkcjom w zakresie wyszukiwania, widoczności, zarządzania oraz oceny aplikacji.

Ulepszone wyszukiwanie pomaga użytkownikom szybciej docierać do potrzebnych informacji, przy mniejszym nakładzie pracy na obsługę zapytań. Dynamiczne filtry dopasowują się do bieżącego użytkownika lub daty, dzięki czemu powtarzalne wyszukiwania pozostają przydatne, nawet gdy zmieniają się zakresy odpowiedzialności czy ramy czasowe.

Nowe konfigurowalne kokpity zbierają w jednym, spersonalizowanym widoku dane architektoniczne istotne dla danego użytkownika. Elastyczne widżety dają pełną kontrolę nad tym, co wyświetlić, jak to zwizualizować i jak ułożyć kokpit – który można następnie zapisać i udostępnić innym.

Nowy obszar roboczy Ocena zgodności aplikacji pomaga organizacjom sprawdzać aplikacje pod kątem zgodności z określonymi zasadami, ograniczeniami i wymaganiami. Widoki podsumowujące oraz mapy cieplne pozwalają wykrywać luki, porównywać wyniki i skupiać działania usprawniające tam, gdzie są najbardziej potrzebne.

Zatwierdzanie formularzy wzmacnia zarządzanie architekturą, zapewniając, że proponowane zmiany w repozytorium są sprawdzane, zanim zaczną obowiązywać. Pomaga to utrzymać dokładne i spójne dane architektoniczne, jasno określić odpowiedzialności oraz budować zaufanie do informacji, na których polegają zespoły.

„ADOIT 20.0 pomaga zespołom docierać do najważniejszych informacji, dopasowywać je do swoich potrzeb i polegać na nich z pełnym zaufaniem" – mówi Christoph Moser, Product Manager ADOIT w BOC Group. „Razem te funkcje sprawiają, że architektura korporacyjna staje się bardziej dostępna, skoncentrowana i praktyczna" – dodaje.

Oprócz nowych funkcji dostępnych dla użytkownika, należy dodać, że ADOIT 20.0 opiera się na nowoczesnej, w pełni skonteneryzowanej infrastrukturze na bazie Linuksa, co pozwala na szybsze wdrażanie innowacji przy zachowaniu elastyczności wdrożeń, otwartego modelu danych oraz bezpieczeństwa na poziomie klasy korporacyjnej.

ADOIT 20.0 jest już dostępny dla klientów SaaS korzystających z chmury BOC AWS. Więcej informacji można znaleźć na stronie BOC Group.

O BOC Group

Grupa BOC jest producentem i dostawcą najnowocześniejszego oprogramowania do modelowania w takich domenach jak BPM, EA i GRC – w celu efektywnego i wszechstronnego zarządzania przedsiębiorstwem w erze cyfrowej. Nasze narzędzia opierają się na wzajemnej wymianie danych, dzięki czemu mogą swobodnie dostosowywać się do Twoich potrzeb i współpracować z szeroką gamą aplikacji powiązanych.

Do globalnych klientów korzystających z systemu ADOIT należą m.in. Allianz, Dentsu Aegis, iHeart Media, PostFinance, Vienna International Airport i wielu innych.

Kontakt

BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o.

Łukasz Piotrowski

Key Account Manager

+48 735 196 763

[email protected]

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