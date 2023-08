Ambasador MightyTips ma zawalczyć w Hiszpanii

WARSZAWA, 3 sierpnia 2023 r. /PRNewswire/ -- Nowy ambasador MightyTips i dotąd niepokonany europejski bokser Jevgenjis „The Hurricane" Aleksejevs stanie do swojej pierwszej walki w Hiszpanii.

Pięściarz już w sobotę 5 sierpnia zmierzy się z francuskim zawodnikiem Dimitrim Trenelem w Holiday World Resort w hiszpańskiej miejscowości Benalmadena. Starcie odbędzie się w Costa del Sol jako wydarzenie towarzyszące walce pomiędzy Hiszpanami: podwójnym mistrzem wagi lekkiej Samuelem Moliną a Ignaziem Mendozą (44 wygrane, 14 przegranych, 3 remisy).

Inne starcia tej nocy:

Ayoub Elfahmi (7-1-0) stoczy osiem rund z Christopherem Mena (4-6-3).

José Luis Navarro (8-1) zawalczy w wadze superśredniej z byłym hiszpańskim mistrzem José Manuelem L. Clavero (16-21-1).

(8-1) zawalczy w wadze superśredniej z byłym hiszpańskim mistrzem José Manuelem L. Clavero (16-21-1). Szwed Constantin Nangas (9-0-0) zmierzy się w wadze półciężkiej z Nikaraguańczykiem Roberto Arriaza (19-7-0).

Kim jest Jevgenis „The Hurricane" Aleksejevs?

Aleksejevs stoczył ostatnią walkę w 2021 roku, ale pomimo krótkiej przerwy w karierze bokserskiej z niecierpliwością czeka na nowe starcie. Bokser ma na swoim koncie 13 zwycięstw w 13 walkach oraz duże doświadczenie w sportach walki. Oprócz tego jest mistrzem w kickboxingu, co może stanowić poważny kłopot dla Trenela, który w czterech ostatnich walkach poniósł trzy porażki.

Co więcej, zainteresowanie Aleksejevesa kickboxingiem pomogło mu w rozwinięciu zwinności nóg i zaskakującej siły. To niestety kolejne złe wiadomości dla jego przeciwnika.

Chociaż dokładne kursy nie zostały jeszcze opublikowane, miłośnicy boksu powinni trzymać rękę na pulsie i na bieżąco śledzić najlepsze witryny bukmacherskie, szczególe te z zakładami na żywo na sporty walki takie jak boks i MMA.

Funkcja ambasadora w MightyTips

Ogłoszenie współpracy Jevgenisa Aleksejevesa z MightyTips zostało przedstawione na tydzień przed walką.

MightyTips , które słynie z wynoszenia sportowców na nowe szczyty, ma nadzieję, że ich współpraca z bokserem wzmocni jego morale w walce z nowymi przeciwnikami oraz podtrzyma jego passę bycia niepokonanym.

Nowe partnerstwo kładzie tym samym nacisk na to, że MightyTips to miejsce wiarygodne i godne zaufania, na którym znajdują się recenzje najlepszych stron bukmacherskich i aplikacji do zakładów bokserskich.

MightyTips oferuje swoim gościom szczegółowe zestawienia bonusów oraz analizę materiałów promocyjnych każdej strony bukmacherskiej. Celem są uczciwe i obiektywne recenzje piłki nożnej, tenisa, krykieta, a także zakładów bokserskich i innych dyscyplin.

Skontaktuj się z nami

ŹRÓDŁO MightyTips - https://mightytips.pl/jevgenijs-aleksejevs-biografia/

Więcej informacji: Kontakt z mediami: Eugene Ravdin – Menedżer Komunikacji i Marketingu, Mightytips.com, +371 2652 2055, [email protected]

SOURCE SEOBROTHERS CY LTD