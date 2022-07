Array powołuje Chrisa Oliviera na stanowisko dyrektora handlowego w Ameryce Północnej

Chris jest kompetentnym specjalistą w dziedzinie handlu z doświadczeniem w branży usług detalicznych zdobytym na stanowiskach przywódczych w wielu firmach zajmujących się handlem detalicznym, marketingiem i aktywacją marek. Jest on osobą nastawioną na rezultaty i rozwój oraz posiada dorobek bardzo pomyślnej współpracy z klientami, która przyniosła znakomite wyniki. Chris przez ponad 20 lat pełnił przywódcze role w międzynarodowych firmach zajmujących się marketingiem handlowym, dysponuje więc doskonałą znajomością branży, w której działa Array.

Przed przejściem do Array piastował on stanowisko dyrektora generalnego w SPAR Group – przedsiębiorstwie zajmującym się merchandisingiem w handlu detalicznym, sprzedażą terenową, usługami montażowymi, remontowymi i przekształceniowymi. Podczas pracy w SPAR Chris przyczynił się do jej istotnego wzrostu, kreując większą wartość usług dla klienta.

Wcześniej zasiadał na fotelu prezesa spółek Omnicom i Advantage Solutions. W Omnicom odpowiadał za usługi na rzecz szeregu przedsiębiorstw działających na skalę globalną, w tym spółek blue chip takich jak L'Oreal, Walmart czy Unilever, nadzorując zadania związane z marketingiem terenowym, outsourcingiem sprzedaży, shopper marketingiem oraz marketingiem doświadczeń. Z kolei w Advantage Solutions sprawował pieczę nad jakością realizacji projektów klienckich, jednocześnie kreując usługi o wartości dodanej w zakresie merchandisingu detalicznego, analityki biznesowej czy e-handlu, a także tworząc całą paletę usług marketingowych.

„Bardzo cieszę się, że będę częścią zespołu Array – powiedział Chris. – Array ma odpowiednie warunki do dynamicznego rozwoju, dlatego jestem podekscytowany perspektywą stania na czele wyjątkowego zespołu handlowego Array w Ameryce Północnej. Mamy teraz niezwykłą możliwość dostarczania naszym klientom wartościowych i zróżnicowanych usług i rozwiązań".

„Z wielką radością witam Chrisa w Array – powiedział Steve Kremser, dyrektor generalny Array. – Chris wnosi do Array rozległe doświadczenie handlowe w dziedzinie B2B poparte dorobkiem doskonałych rezultatów współpracy z klientami, która przyniosła im duże korzyści. Współpracował on z czołowymi międzynarodowymi markami, spełniając ich potrzeby w zakresie merchandisingu i marketingu doświadczeń. Pod jego przywództwem nasz już i tak mocny zespół handlowy dodatkowo przyspieszy rozwój firmy".

Array

Array to światowy lider w dziedzinie usług, rozwiązań i doświadczeń związanych z merchandisingiem sklepowym na rzecz najbardziej znanych międzynarodowych przedsiębiorstw handlowych i marek. Od przeszło 40 lat klienci Array mogą cieszyć się niezrównaną jakością dostarczanych przez nią kreatywnych rozwiązań, czerpiąc korzyści z jej globalnego zasięgu, wiodącej roli w zrównoważonym rozwoju i wyjątkowej obsługi klienta. Mówiąc krótko, Array tworzy niesamowite wrażenia w handlu detalicznym. Siedziba Array mieści się w Toronto. Firma zatrudnia ponad 1,8 tys. pracowników i posiada oddziały w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Meksyku, Chinach, Singapurze, Polsce, Wielkiej Brytanii, Francji i Niemczech.

KONTAKT: Michael Kyritsis, tel. (416) 892-2534, e-mail: [email protected]

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1852407/Array_Marketing_Array_Appoints_Chris_Olivier_as_North_American_C.jpg

SOURCE Array Marketing