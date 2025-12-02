Arvato i Geek+ podnoszą standardy centrum logistycznego w Polsce dzięki elastycznemu systemowi Rack-To-Person

POZNAŃ, Poland, 2 grudnia 2025 r. /PRNewswire/ -- Geekplus, globalny lider w dziedzinie robotyki magazynowej, oraz Arvato – międzynarodowy dostawca usług logistycznych specjalizujący się w zarządzaniu łańcuchem dostaw i e–commerce – wdrożyli nowy system robotyczny Rack-To-Person w centrum logistycznym Arvato w Poznaniu. Rozwiązanie zostało wprowadzone w celu zwiększenia efektywności kompletacji zamówień, wsparcia szybkiego wzrostu wolumenów oraz utrzymania najwyższego poziomu obsługi dla zróżnicowanego portfolio klientów Arvato.

Arvato zrealizowało kolejny etap swojej strategii automatyzacji, wdrażając innowacyjny system w centrum logistycznym o powierzchni 48 000 m². Rozwiązanie, oparte na flocie robotów Geekplus P800, dostarcza całe regały bezpośrednio do ergonomicznie zaprojektowanych stanowisk pracy, znacząco przyspieszając proces kompletacji i ograniczając dystans pokonywany przez pracowników. Dodatkowo system umożliwia optymalizację miejsc składowania towarów, ponieważ pozwala na większą gęstość ułożenia regałów.

„Dzięki nowemu systemowi w Poznaniu wzmacniamy naszą zdolność szybkiego reagowania na rozwój biznesu naszych klientów, jednocześnie zapewniając zespołom nowoczesne narzędzia, które sprawiają, że codzienne operacje są szybsze, bezpieczniejsze i bardziej niezawodne" – podkreśla Lidia Ratajczak-Kluck, Prezes Arvato Polska. – „Elastyczna automatyzacja jest kluczowym elementem naszej strategii jako operatora 3PL – pozwala nam skalować działalność w okresach szczytów sprzedażowych, szybko wprowadzać nowe asortymenty oraz konsekwentnie utrzymywać najwyższy poziom jakości obsługi."

System zapewnia elastyczność i skalowalność, co ma kluczowe znaczenie biorąc pod uwagę rozwój e–commerce w Polsce. Napędzany jednym z najszybciej rozwijających się rynków online w Europie, polski sektor logistyczny intensywnie modernizuje swoje procesy, a operatorzy 3PL coraz częściej wdrażają mobilną robotykę, aby utrzymać konkurencyjność i sprawnie zarządzać zmiennym popytem.

„Centrum dystrybucyjne Arvato w Poznaniu jest doskonałym przykładem tego, jak mobilna robotyka może uwolnić nowy poziom efektywności dla operatorów 3PL" – mówi Rafał Sek, Sales Manager na Polskę w Geekplus EMEA. – „Nasza technologia rack–to–person daje dostawcom usług logistycznych możliwość stopniowej rozbudowy floty robotów i stanowisk pracy, co pozwala szybko dostosowywać się do zmieniających się potrzeb klientów bez konieczności przebudowy magazynów."

Realizacja tego projektu stanowi wzmocnienie długoterminowej strategii Geekplus w Polsce, która w krótkim czasie stała się jednym z najważniejszych rynków firmy w Europie.

O Geekplus

Geekplus jest globalnym liderem w dziedzinie technologii robotyki mobilnej. Opracowujemy innowacyjne rozwiązania robotyczne wspierające proces realizacji zamówień. Ponad 850 wiodących przedsiębiorstw na całym świecie korzysta z naszych technologii, aby osiągnąć elastyczną, niezawodną i wysoce efektywną automatyzację magazynów oraz zarządzanie łańcuchem dostaw.

