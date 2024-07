Bybit nawiązuje współpracę z BLIK-iem i udostępnia polskim użytkownikom transakcje bez prowizji

DUBAJ, ZEA, 5 lipca 2024 r. /PRNewswire/ -- Bybit, druga co do wielkości na świecie giełda kryptowalutowa pod względem wolumenu obrotów, ma zaszczyt ogłosić współpracę z BLIK-iem, innowacyjnym polskim systemem płatności. Dzięki temu użytkownicy z Polski mogą teraz korzystać z transakcji bez prowizji, co całkowicie odmieni ich doświadczenia z handlem aktywami cyfrowymi.

Bybit Partners with BLIK to Enable Zero-Fee Transactions for Polish Users

Od teraz do 17 lipca 2024 r. godz. 10:00 czasu UTC użytkownicy, którzy wpłacą lub kupią co najmniej 100 USDT (lub równowartość) i wybiorą BLIK jako metodę płatności, skorzystają z bezprowizyjnej obsługi. Promocja obowiązuje w ramach opcji One-Click Buy i Fiat Deposit, umożliwiając użytkownikom łatwy dostęp do korzyści płynących z kompleksowych rozwiązań tradingowych Bybit.

Opcje One-Click Buy i Fiat Deposit Bybit obsługują ponad 65 walut fiat oraz ponad 100 kryptowalut. Dzięki solidnym zabezpieczeniom użytkownicy mogą bez obaw dokonywać transakcji na platformie.

„Partnerstwo Bybit i BLIK-a to ważny krok w naszej misji dostarczania innowacyjnych rozwiązań i niezrównanych doświadczeń transakcyjnych użytkownikom na całym świecie. Opierając się na dynamicznym rozwoju Bybit, dążymy do oferowania użytkownikom płynniejszej obsługi transakcji kryptowalutowych, lepiej dopasowanej do ich indywidualnych potrzeb. Wierzymy, że wprowadzenie transakcji bez opłat na polski rynek przyniesie naszym użytkownikom znaczne korzyści" - powiedziała Joan Han, Sales and Marketing Director w Bybit.

Więcej informacji na temat wpłacania i nabywania kryptowalut za pośrednictwem BLIK-a można znaleźć tutaj.

#Bybit / #TheCryptoArk

Bybit

Bybit to druga co do wielkości giełda kryptowalut na świecie, z ponad 33 milionami użytkowników. Giełda powstała w 2018 r. i stanowi profesjonalną platformę, na której inwestorzy i traderzy kryptowalutowi mogą korzystać z ultraszybkiego silnika dopasowującego, całodobowej obsługi klienta oraz wielojęzycznego wsparcia. Bybit jest dumnym partnerem mistrzów świata konstruktorów i kierowców Formuły 1 - zespołu Oracle Red Bull Racing.

Więcej informacji na temat Bybit: Bybit Press

Kontakt dla przedstawicieli mediów: [email protected]

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://www.bybit.com.

Aktualności publikowane są w grupach i na profilach Bybit w mediach społecznościowych:

Discord | Facebook | Instagram | LinkedIn | Reddit | Telegram | TikTok | X | Youtube

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2454127/Bybit_Partners_BLIK_Enable_Zero_Fee_Transactions_Polish_Users.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2267288/Logo.jpg