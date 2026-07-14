Cumberland Packaging wybiera oprogramowanie Amtech do obsługi działalności opakowaniowej w Wielkiej Brytanii

Czołowy producent opakowań z tektury falistej wybiera system Encore ERP do zarządzania działalnością operacyjną.

FORT WASHINGTON, Pensylwania, 14 lipca 2026 r. /PRNewswire/ -- Amtech Software, czołowy dostawca opartych na sztucznej inteligencji rozwiązań ERP, MES i CRM dla branży etykiet i opakowań, poinformował dziś, że firma Cumberland Packaging Ltd wybrała platformę Encore ERP firmy Amtech do zarządzania swoją działalnością i usprawnienia procesów operacyjnych. Współpraca ta stanowi istotny kamień milowy dla Amtech, które nadal umacnia swoją obecność na brytyjskim rynku opakowań, wykorzystując już ugruntowaną pozycję wśród regionalnych producentów etykiet.

Firma Cumberland Packaging, która ma siedzibę w Southend-on-Sea, należy do pięciu największych niezależnych brytyjskich zakładów produkujących opakowania z tektury falistej. Firma posiada ponad czterdziestoletnie doświadczenie produkcyjne i wytwarza szeroką gamę opakowań z tektury falistej i litej, przetworzonego polistyrenu, pianek oraz dodatkowych materiałów opakowaniowych. Obsługuje klientów na rozległym obszarze Wielkiej Brytanii.

Wdrożenie systemu Encore ERP zapewni Cumberland Packaging kompleksowy wgląd w procesy produkcyjne, gospodarkę magazynową i realizację dostaw, dzięki czemu firma będzie mogła nadal wywiązywać się ze swojej obietnicy dostarczania zamówień „na czas, za każdym razem".

„Przed wyborem systemu Encore przeanalizowaliśmy szereg dostępnych rozwiązań" - powiedział John Watson, właściciel i dyrektor zarządzający Cumberland Packaging. „Dogłębna znajomość branży opakowaniowej, jaką posiada Amtech, w połączeniu z funkcjami systemu Encore zaprojektowanymi specjalnie z myślą o tym sektorze, dały nam pewność, że jest to odpowiednia platforma do wspierania naszego rozwoju. Cieszymy się, że będziemy mogli unowocześnić sposób prowadzenia działalności i zapewnić naszemu zespołowi narzędzia potrzebne do jeszcze lepszej obsługi klientów".

„Cumberland Packaging jest dokładnie takim nowoczesnym i dbającym o wysoką jakość producentem, z jakim chcemy nawiązywać współpracę" – powiedział Chuck Schneider, dyrektor generalny Amtech Software. „Partnerstwo to ma dla Amtech szczególne znaczenie. Otwiera nam drogę do rynku opakowań w Wielkiej Brytanii i Irlandii, gdzie mamy już silną pozycję w sektorze etykiet. Z niecierpliwością oczekujemy możliwości wspierania Cumberland Packaging w dalszym rozwoju, a także wykorzystania tej współpracy do budowania naszej pozycji w całym regionie".

Cumberland Packaging

Cumberland Packaging Ltd, z siedzibą w Southend-on-Sea w hrabstwie Essex, należy do pięciu największych niezależnych brytyjskich zakładów produkujących opakowania z tektury falistej. Założona ponad czterdzieści lat temu firma produkuje kartony z tektury falistej, opakowania z tektury litej, wyroby z polistyrenu i pianek oraz szeroką gamę dodatkowych materiałów opakowaniowych. Cumberland Packaging posiada szereg certyfikatów jakości, w tym ISO 14001, BRCGS (w ostatnim corocznym audycie ponownie uzyskała ocenę AA) oraz certyfikat kontroli pochodzenia produktu FSC. Firma z dumą podkreśla również swoje zaangażowanie w etyczne prowadzenie działalności za pośrednictwem platformy SEDEX. Więcej informacji na stronie www.cumberlandpackaging.co.uk.

Amtech

Amtech Software jest czołowym dostawcą specjalistycznych rozwiązań ERP, MES i CRM, opracowanych z myślą o globalnej branży opakowań i etykiet. Wyznaczając kierunek ciągłych innowacji dzięki rozwiązaniom chmurowym i praktycznym zastosowaniom sztucznej inteligencji, Amtech pomaga producentom opakowań z tektury falistej, kartonów składanych, opakowań elastycznych i etykiet na całym świecie bezpiecznie usprawniać działalność zakładów – od przyjęcia zamówienia, przez realizację zlecenia, aż po dostawę gotowego produktu. Firma Amtech, założona ponad 40 lat temu, obsługuje przeszło 1250 zakładów na całym świecie i prowadzi działalność w Ameryce Północnej, Ameryce Łacińskiej oraz Europie. Więcej informacji na astronie www.amtechsoftware.com.

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