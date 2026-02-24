Dajin Offshore wzmacnia europejski łańcuch dostaw poprzez partnerstwo z polską stocznią państwową - Stocznią Szczecińską „Wulkan" - na potrzeby projektu Nordseecluster B, wspólnego projektu morskiej energetyki wiatrowej RWE i Norges Bank Investment Management

SZCZECIN, Polska, 24 lutego 2026 r. /PRNewswire/ -- Dajin Offshore, największy prywatny chiński producent fundamentów dla morskiej energetyki wiatrowej, podpisał kontrakt z polską spółką państwową Stocznia Szczecińska „Wulkan" na wykonanie co najmniej 40 gotowych do montażu wewnętrznych platform do fundamentów, przeznaczonych dla projektu morskiej farmy wiatrowej Nordseecluster B w niemieckiej części Morza Północnego.

Kontrakt o wartości 47 mln zł stanowi istotny krok w kierunku zacieśnienia współpracy pomiędzy Dajin a europejskim łańcuchem dostaw sektora offshore wind. Rozpoczęcie produkcji zaplanowano na koniec lutego 2026 r. Około 200 osób będzie bezpośrednio i pośrednio zaangażowanych w realizację projektu w samej stoczni oraz w jej otoczeniu, w tym inżynierowie, pracownicy produkcyjni, dostawcy i podwykonawcy.

Wsparcie dla jednego z kluczowych projektów morskiej energetyki wiatrowej w Europie

Nordseecluster to wspólny projekt morskiej energetyki wiatrowej realizowany przez RWE (51%) oraz Norges Bank Investment Management (49%), przy czym RWE odpowiada za budowę i eksploatację farm wiatrowych przez cały okres ich funkcjonowania. Projekt zlokalizowany jest około 50 km na północ od wyspy Juist, w niemieckiej wyłącznej strefie ekonomicznej, i obejmuje kilka obszarów farm wiatrowych we wschodniej części niemieckiej części Morza Północnego.

Przy łącznej planowanej mocy do 1,6 GW Nordseecluster będzie wytwarzać wystarczającą ilość energii odnawialnej, aby zasilić równowartość około 1,6 miliona niemieckich gospodarstw domowych. Projekt realizowany jest w dwóch etapach, a uruchomienie komercyjnej eksploatacji Nordseecluster B planowane jest na początek 2029 roku.

Zaangażowanie Dajin w projekt odzwierciedla aktywną współpracę firmy z europejskimi deweloperami i podwykonawcami oraz jej dalszą integrację z europejskim rynkiem morskiej energetyki wiatrowej.

Wzmocnienie paneuropejskiej współpracy przemysłowej

Umowa ze Stocznią Szczecińską „Wulkan", spółką należącą do Skarbu Państwa, wzmacnia relacje przemysłowe pomiędzy Dajin a polskim sektorem produkcji offshore. Stocznia „Wulkan",, zlokalizowana na terenie o powierzchni 45 hektarów nad Odrą, dysponuje znaczącą infrastrukturą przeznaczoną do produkcji wielkogabarytowych konstrukcji stalowych i rozwija segment morskiej energetyki wiatrowej jako strategiczny obszar wzrostu.

Nie jest to pierwszy projekt offshore realizowany przez stocznię „Wulkan". Stocznia ma jasno określone ambicje rozszerzenia swojej roli w łańcuchu dostaw morskiej energetyki wiatrowej, w tym w przyszłych projektach planowanych w Polsce.

Adam Kowalski, dyrektor ds. zarządzania łańcuchem dostaw w Dajin, powiedział:

„Ten kontrakt potwierdza długoterminowe zaangażowanie Dajin we współpracę z europejskimi partnerami. Dzięki kooperacji ze Stocznią „Wulkan", chcemy dzielić się wiedzą, standardami branżowymi oraz praktycznym doświadczeniem zdobytym przy realizacji międzynarodowych projektów offshore wind. Wzmacnianie lokalnych kompetencji już dziś będzie wspierać rozwój łańcucha dostaw dla przyszłych polskich farm wiatrowych."

Współpraca obejmuje wymianę doświadczeń inżynieryjnych oraz praktyk produkcyjnych, przyczyniając się do rozwoju lokalnych kompetencji w zakresie konstrukcji dla morskiej energetyki wiatrowej.

Dajin i stocznia „Wulkan" zakładają dalszą współpracę przy kolejnych projektach offshore wind, szczególnie w Polsce, w miarę rozwoju krajowego programu morskiej energetyki wiatrowej na Morzu Bałtyckim.

Globalne doświadczenie, europejska integracja

Dzięki ponad 20-letniemu doświadczeniu w zakresie produktów dla lądowej i morskiej energetyki wiatrowej, Dajin należy do czołowych światowych producentów urządzeń dla energetyki wiatrowej. Firma dysponuje roczną zdolnością produkcyjną na poziomie około 1,5 mln ton stali i operuje z własnego portu morskiego, produkując monopale o dużej średnicy, elementy przejściowe (transition pieces), konstrukcje typu jacket, fundamenty pływające oraz wieże offshore.

Jako pierwsza spółka giełdowa w chińskiej branży wiatrowej wśród swoich odpowiedników, Dajin łączy globalną skalę produkcji z rosnącą współpracą w ramach europejskich łańcuchów dostaw. Partnerstwo ze stocznią„Wulkan" odzwierciedla to podejście – integrację międzynarodowego doświadczenia z lokalnym udziałem przemysłowym na rzecz wsparcia europejskiej transformacji energetycznej.