„Delta Force", nowa strzelanka FPS od twórców „Call of Duty": premiera wersji mobilnej

Darmowa kampania w trybie multiplayer na PC jest już dostępna na Steam; premiera na iOS, Androida i Google Play Games na PC 20 stycznia; niedługo później pojawi się kampania Black Hawk Down.

LOS ANGELES, 5 grudnia 2024 r. /PRNewswire/ -- Misja rozpoczęta! Team Jade wypuścił dzisiaj niecierpliwie wyczekiwaną wersję open beta z trybem multiplayer strzelanki taktycznej FPS „Delta Force". Po udanej premierze na Steam Next Fest, gdzie „Delta Force" zajęła czwarte miejsce wśród gier najczęściej dodawanych do listy życzeń i znalazła się na szczycie wszystkich trzech rankingów Steam Next Fest, Team Jade z radością prezentuje jej rozszerzoną wersję z nowymi rodzajami broni i operatorami, unikatowymi mapami, wciągającymi misjami i innymi elementami w kampanii multiplayer.

Obejrzyj zwiastun „Black Hawk Down"

„Cały zespół Team Jade z dumą ogłasza światową premierę naszej wizji >>Delta Force<< – powiedział Shadow Guo, dyrektor gry „Delta Force". – Bardzo się cieszymy, że możemy wspólnie z graczami z całego świata zanurzyć się w ekscytującym świecie tej nowej strzelanki i mamy nadzieję, że będą oni mieli tyle samo frajdy z grania, co my z tworzenia gry".

Gra „Delta Force", w ramach której premierę miał sezon Genesis, zaoferuje graczom zróżnicowany zestaw trybów multiplayer, bogaty arsenał broni z możliwością personalizacji, najwyższej jakości grafikę i inne elementy. Pełna akcji kampania jednoosobowa i kooperacyjna będzie dostępna w styczniu 2025 r. Ponadto „Delta Force" będzie można pobrać z App Store, Google Play Store i Google Play Games na PC od 20 stycznia 2025 r., a wstępna rejestracja rozpoczyna się dzisiaj.

Pobierz „Delta Force" teraz

Otwarta wersja beta na PC obejmuje obydwa tryby multiplayer:

tryb 32 na 32 graczy, w którym drużyny walczą ze sobą na ogromnych mapach przedstawiających prawdziwe tereny, korzystając z wielu autentycznych, solidnych broni i sprzętu, a także pojazdów wojskowych, w tym czołgów i samolotów, w starciach z przeciwnikiem na rozległych polach bitwy z gęsto rozmieszczonymi celami; Operations: trzyosobowe brygady mają za zadanie rywalizować z wrogimi drużynami i plądrować armie najemników sterowane przez AI. Losowe zdarzenia na rozległych mapach z misjami sprawią, że gracze będą musieli zachować czujność przy wspólnym wykonywaniu misji PvE pełnych wartościowych zdobyczy.

Więcej informacji na temat „Delta Force" na oficjalnej stronie internetowej i kanale YouTube, dodatkowe aktualizacje na X, Facebooku, Instagramie i TikToku.

Delta Force

„Delta Force" to mająca wkrótce premierę darmowa strzelanka taktyczna będąca kolejną odsłoną uwielbianej serii Delta Force, która oferuje tryby wieloosobowe na dużą skalę, a także pełną akcji kampanię dla jednego gracza i kooperacyjną, bogaty arsenał broni do personalizacji i nie tylko. Otwarta wersja beta gry „Delta Force" na PC ma premierę 5 grudnia. Gracze mogą dołączyć do rozgrywki bezpłatnie za pośrednictwem strony internetowej gry oraz serwisów Steam i Epic Games Store. Gracze mogą dokonać wcześniejszej rejestracji w App Store, Google Play Store i Google Play Games na PC przed premierą, która będzie miała miejsce 20 stycznia 2025 r.

Team Jade

Team Jade to ceniony oddział TiMi Studio Group, znany z „Call of Duty: Mobile" i „Assault Fire", najpopularniejszej chińskiej strzelanki na PC w ciągu ostatniej dekady. Złożony z setek weteranów z branży zespół zdobył wiele prestiżowych wyróżnień, w tym nagrody BAFTA i TGA.

Wideo - https://www.youtube.com/watch?v=bLim7pmoAZc