Elicit Plant informuje o zebraniu kwoty 45 milionów euro w ramach rundy finansowania na rzecz przyspieszenia globalnej ekspansji

MOULINS-SUR-TARDOIRE, Francja, 14 listopada 2024 r. /PRNewswire/ -- Elicit Plant, pionierska firma agrobiotechnologiczna specjalizująca się w rozwiązaniach biologicznych dla upraw prowadzonych na dużą skalę, zebrała kwotę 45 milionów euro na rzecz przyspieszenia swojej globalnej ekspansji, z uwagi na fakt, iż rolnicy stoją w obliczu rosnących wyzwań klimatycznych. Runda finansowania została prowadzona przez Carbyne z udziałem obecnych inwestorów, tj. Sofinnova Partners, ECBF i BPI. Pierwotne wpływy netto dla firmy pozwolą zwiększyć stopień skomercjalizowania dotychczasowych produktów. Przyczynią się one również do opracowania kolejnych rozwiązań mających na celu zapewnienie rolnikom na całym świecie skutecznych produktów do przeciwdziałania zakłóceniom klimatycznym, które rzutują zarówno na wielkość plonów, jak zdolność do wyżywienia populacji.

Innowacje agrobiotechnologiczne odpowiedzią na kryzys klimatyczny

Ponieważ globalne plony rolne są w coraz większym stopniu zagrożone ekstremalnymi zjawiskami klimatycznymi, Elicit Plant dostarcza innowacyjne rozwiązania, które wykorzystują unikalne właściwości fitosteroli, aby poprawić kondycję roślin w obliczu stresu środowiskowego. Od 2022 roku produkty Elicit Plant mają ugruntowaną pozycję we Francji i na rynkach strategicznych, takich jak Brazylia i Europa Wschodnia. Są one ukierunkowane przede wszystkim na uprawy kukurydzy, słonecznika, zbóż i soi. Ponadto firma uzyskała pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w Stanach Zjednoczonych, co umożliwi jej wprowadzenie pierwszego komercyjnego produktu ukierunkowanego na uprawę kukurydzy na tamtejszy rynek.

Obecna strategia firmy opiera się na trzech filarach:

Przyspieszenie komercyjnego rozwoju na kluczowych rynkach w Europie, Brazylii i USA .

Rozszerzenie strategicznego partnerstwa z głównymi graczami w branży rolno-spożywczej, zainicjowanego z Bayer, BASF i Certis Belchim , aby zapewnić szeroką dystrybucję produktów.

z głównymi graczami w branży rolno-spożywczej, zainicjowanego z , aby zapewnić szeroką dystrybucję produktów. Stymulowanie dynamiki innowacji poprzez skupienie się w dużym stopniu na badaniach i rozwoju, rozszerzanie oferty rozwiązań opartych na fitosterolach dla kluczowych upraw, przy wsparciu strategicznych partnerów w dziedzinie badań.

Zaangażowani inwestorzy wspierają globalną transformację rolnictwa

Nadsubskrybowana runda finansowania była realizowana przez Carbyne Equity Partners, firmę z kapitałem prywatnym, która inwestuje w rozwijające się europejskie firmy o silnej pozycji rynkowej, koncentrując się na badaniach i rozwoju w kluczowych sektorach, takich jak: technologie rolnicze, opieka zdrowotna i żywienie. Dotychczasowi inwestorzy Sofinnova Partners, European Circular Bioeconomy Fund (ECBF) i Bpifrance Investissement również potwierdzili swoje zaangażowanie.

„Wierzymy, że biorozwiązania mają do odegrania kluczową rolę w procesie transformacji w kierunku zrównoważonego rolnictwa. Doświadczony zespół zarządzający Elicit Plant, niosąca wysoką wartość oferta dla rolników w kluczowych regionach produkcji rolnej, a także zweryfikowane w praktyce produkty w pełni nas przekonały" - powiedział Marius Dantl w imieniu Carbyne Partners.

„Firma Elicit Plant wykazała się zdolnością do transformowania rolnictwa dzięki wprowadzeniu na rynek produktów, które przynoszą wymierne rezultaty. Jesteśmy przekonani, że ich innowacyjna wizja i wiedza będzie w dalszym ciągu kształtować przyszłość rolnictwa na całym świecie" - powiedział Michael Krel w imieniu Sofinnova Partners.

„Niniejsza inicjatywa w zakresie pozyskiwania funduszy stanowi potwierdzenie naszego sukcesu na rynku francuskim, europejskim i brazylijskim. Jesteśmy liderem pod względem wspierania rolników w obliczu rosnącego oddziaływania klimatu za pomocą sprawdzonych rozwiązań. Wdrażanie naszych produktów na skalę międzynarodową nabiera tempa, a proces ten wspierają kluczowi partnerzy, tacy jak Bayer i BASF. Naszym celem jest zwiększenie udziału rynkowego na trzech kontynentach i osiągnięcie pozycji globalnego lidera branży do 2028 roku" - podkreślił Jean-François Déchant, dyrektor generalny Elicit Plant.

O firmie: www.elicit-plant.com

