Festiwal IMOU rusza już w lipcu: wyjątkowe rabaty na najlepsze kamery do monitoringu

Tego lata nadarza się wyjątkowa okazja, aby podnieść poziom bezpieczeństwa w domu dzięki niespotykanym ofertom IMOU dostępnym podczas Festiwalu IMOU.

WARSZAWA, Polska, 12 lipca 2024 r. /PRNewswire/ -- Spółka IMOU, należąca do czołówki dostawców inteligentnych rozwiązań z zakresu Internetu Rzeczy (IoT), zapowiedziała dziś trwającą przez cały lipiec Promocję pod hasłem Festiwal IMOU. Jeszcze tego lata jej klienci mogą skorzystać z atrakcyjnych rabatów na najnowszą linię kamer do monitoringu IMOU, w tym przystępne cenowo modele wewnętrzne i zewnętrzne najwyższej klasy.

Firma zaprasza na Festiwal IMOU - do 32% zniżki w wybranych sklepach detalicznych.

IMOU

Przez cały lipiec można nabyć przecenione produkty zabezpieczające IMOU bezpośrednio od sprzedawców detalicznych, takich jak: sieci sklepów jak Eltrox, Media Expert, Komputronik czy serwis Allegro, oszczędzając przy tym nawet do 32% na wybranych modelach.

Kamery z serii IMOU Dual

Dwuobiektywowe kamery monitorujące to znaczący postęp w dziedzinie nadzoru, pozwalający na wykorzystanie dwóch obiektywów w celu uzyskania różnych perspektyw. Kamery IMOU Ranger Dual i Cruiser Dual gwarantują szeroki zasięg i kompleksowe bezpieczeństwo całego obiektu.

Obie kamery wyposażono w obiektywy PT oraz obiektywy stałe z algorytmami IMOU Sense AI, umożliwiającymi zaawansowane rozpoznawanie osób czy pojazdów, a nawet zwierząt domowych. Funkcja inteligentnego śledzenia pozwala na jeszcze dokładniejsze monitorowanie.

Ranger Dual obejmuje pełną kontrolę nad bezpieczeństwem wewnątrz pomieszczeń, podczas gdy Cruiser Dual zabezpiecza zewnętrzną część nieruchomości. Cruiser Dual charakteryzuje się klasą szczelności IP66, dzięki czemu z łatwością poradzi sobie w deszczowych i zapylonych warunkach. Dodatkowe funkcje obejmują: inteligentne widzenie w kolorze w nocy, planowanie alarmów i ich spersonalizowane dźwięki, dzięki czemu kamery IMOU stanowią najlepszy wybór przy niestandardowym zabezpieczeniu domu.

Firma zachęca do skorzystania z okazji, aby zmodernizować swój domowy system bezpieczeństwa za pomocą serii Dual-Lens, teraz do 21% taniej przy zakupie modelu Ranger Dual 10MP i do 11% taniej w przypadku modelu Cruiser Dual 8MP, do sprawdzenia indywidualnie u czołowych sprzedawców stacjonarnych.

Ranger Dual 10MP

Główne oferty sprzedawców detalicznych: teraz tylko 54,00 € (do 21% taniej)

Główne oferty sprzedawców detalicznych: teraz tylko 54,00 € (do 21% taniej) Cruiser Dual 8MP

Główne oferty sprzedawców detalicznych: teraz tylko 79,00 € (do 11% taniej)

Główne oferty sprzedawców detalicznych: teraz tylko 79,00 € (do 11% taniej) Ranger Dual 6MP

Główne oferty sprzedawców detalicznych: 39,90 € (do 7% zniżki)

Kamery bezprzewodowe IMOU zasilane akumulatorowo

Bezprzewodowe kamery do monitoringu IMOU stanowią idealne rozwiązanie do ochrony na zewnątrz, gdzie nie ma dostępu do gniazdka elektrycznego. Urządzenie Cell Go można zamontować w dowolnym miejscu i czasie. Ta niewielka, w 100% bezprzewodowa i przenośna kamera może być wykorzystywana również w pomieszczeniach, takich jak pokoje zabaw dla dzieci czy garaże. Zestaw Cell PT Kit umożliwia długotrwałe monitorowanie na zewnątrz dzięki akumulatorowi o pojemności 15 tys. mAh, który wystarcza na 280 dni pracy na jednym ładowaniu. Obsługuje również panel słoneczny do nieprzerwanej pracy i posiada funkcję panoramy i pochylania dla pełnego objęcia nieruchomości.

Kamery Ranger 2 i Cruiser 2C do ochrony wewnątrz i na zewnątrz budynków

Jeżeli niezbędna jest 360-stopniowa ochrona z systemem IMOU, tego lata warto rozszerzyć swoją instalację zabezpieczającą o modele Ranger 2 i Cruiser 2C. Kombinacja tych dwóch urządzeń zapewni doskonałe rozwiązanie w zakresie bezpieczeństwa.

Kamera Ranger 2 doskonale sprawdzi się do monitorowania pomieszczeń, zapewniając nadzór nad dziećmi lub zwierzętami domowymi przez cały dzień. Oferuje 4 MP QHD obrazu na żywo z inteligentnym śledzeniem, pozwalającym zawsze skupić się na celu, wykrywaniem ludzi i dwukierunkową rozmową zapewniającą płynną komunikację.

Kamera Cruiser 2C została zaprojektowana do monitoringu zewnętrznego, zapewniając ochronę terenu posesji, garażu i innych obszarów zewnętrznych. Urządzenie oferuje podgląd na żywo w rozdzielczości 5 MP z czterema trybami noktowizyjnymi, wykrywanie ludzi i pojazdów oraz aktywne odstraszanie dzięki wbudowanemu reflektorowi i syrenie alarmowej 110 dB, co gwarantuje doskonałą widoczność i kompleksowe bezpieczeństwo w każdych warunkach pogodowych. Model Cruiser 2C 5MP obsługuje również samodzielnie opracowany algorytm (IMOU SENSE), który sprawia, że wykrywanie ludzi i pojazdów jest jeszcze precyzyjniejsze.

Cruiser 2C 5MP

Główne oferty sprzedawców detalicznych: teraz tylko 49,99 € (17% taniej)

Tego lata podczas Festiwalu IMOU firma proponuje znaczące oszczędności na popularnych kamerach do monitoringu. Przez ograniczony czas klienci mogą zaoszczędzić aż do 32% na wybranych modelach oferowanych przez największych sprzedawców, w tym takich sieci jak Eltrox, Media Expert, Komputronik czy serwis Allegro.

IMOU

IMOU, czołowy dostawca inteligentnych rozwiązań IoT, stara się ułatwiać życie swoich klientów i ich rodzin, oferując inteligentne i bezpieczne zaawansowane technologie. Cztery główne systemy produktów IMOU w dziedzinie bezpieczeństwa, robotyki, oświetlenia i łączności wykorzystują sztuczną inteligencję i technologię w chmurze, aby zapewniać zróżnicowane rozwiązania dostosowane do różnych zastosowań. Nasze produkty dotarły do ponad 100 krajów, zapewniając bezpieczeństwo i wygodę przeszło 30 milionom użytkowników.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2458160/IMOU.jpg