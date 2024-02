Firma Beny na targach ENEX: rozwój sektora komercyjnego i przemysłowego magazynowania energii

WARSZAWA, Polska, 9 lutego 2024 r. /PRNewswire/ -- W dniach 7-8 lutego firma Beny wzięła udział w targach ENEX w Polsce, wnosząc świeże i innowacyjne spojrzenie w dziedzinie magazynowania energii i zarządzania nią. Dzięki tej wystawie firma miała wyjątkową okazję do podzielenia się swoją technologią, rozwiązaniami i wizją przyszłości branży energetycznej z profesjonalistami z branży.

Komercyjne i przemysłowe systemy magazynowania energii dynamicznie rozwijają się na całym świecie. Jak pokazują badania, przewiduje się, że do 2030 r. złożona roczna stopa wzrostu instalacji magazynowania energii wyniesie 27%. Beny angażuje się w wiodące innowacje w sektorze przemysłowego i komercyjnego magazynowania energii, wychodząc naprzeciw zmieniającym się wymaganiom rynku. Firma posiada filozofię projektowania „wszystko w jednym", co zakłada integrację baterii, BMS, PCS, ochrony przeciwpożarowej, klimatyzacji i zarządzania energią, co pozwala na dostosowanie się do różnych scenariuszy. Produkt ten, wdrożony z prefabrykowaną konstrukcją kabiny jest elastyczny, wygodny, nie wymaga debugowania wewnętrznego okablowania, szybko reaguje i charakteryzuje się wysoką niezawodnością. Posiada również funkcje wyrównywania zapotrzebowania szczytowego, zwiększania mocy, awaryjnego tworzenia kopii zapasowych, równoważenia sieci, zarządzania wydajnością i możliwości wielopoziomowej pracy równoległej. Co więcej, wykorzystanie energii jest jeszcze lepsze dzięki ładowarkom EVB DC EV, umożliwiając uzupełnianie energii dla pojazdów elektrycznych w miejscach takich jak stacje ładowania, parki przemysłowe i kompleksy handlowe.

W sektorze mieszkaniowym systemy magazynowania energii firmy Beny, w połączeniu z zestawem solarnym balcony easy, są cenione ze względu na prostą instalację, wysoką ekonomiczność i mobilność. Użytkownicy mogą samodzielnie zainstalować panele słoneczne i mikroinwertery zgodnie z instrukcją instalacji, co pozwala osiągnąć samowystarczalność energetyczną poprzez podłączenie do sieci domowej. W połączeniu z systemem magazynowania energii dla mieszkań pozwala to dodatkowo na uzyskanie niezależności energetycznej wolnej od zakłóceń związanych z wahaniami i przerwami w dostawie energii. W kontekście szybkiego rozwoju zrównoważonej energii użytkownicy mają wyższe wymagania dotyczące inteligentnego zarządzania energią w domu. Firma Beny zaprezentowała na targach swoje rozwiązanie do zarządzania energią w domu, wzbudzając duże zainteresowanie. System ten integruje się z systemami energii słonecznej, mierzy wytwarzanie energii w czasie rzeczywistym i dostosowuje moc po stronie obciążenia. Użytkownicy mogą zarządzać energią, ustawiając różne tryby zasilania, takie jak tryb pierwszeństwa dla domu, w którym system dynamicznie dostosowuje inne zużycie energii, aby w pierwszej kolejności zaspokoić potrzeby energetyczne gospodarstwa domowego.

Na targach ENEX firma Beny zademonstrowała swoją wiodącą pozycję w sektorach magazynowania energii i mikrosieci. Firma będzie nadal dążyć do doskonałości, napędzając zrównoważony rozwój w branży energetycznej poprzez innowacyjne rozwiązania. Firma podziękowała wszystkim partnerom i odwiedzającym, którzy wzięli udział w wystawie. Wyraziła również chęć do dzielenia się swoim doświadczeniem Beny jako lidera w dziedzinie energii przyszłości.

Aby uzyskać więcej informacji na temat domowych rozwiązań energetycznych oferowanych przez firmę Beny, można odwiedzić oficjalną stronę internetową pod adresem www.beny.com lub pisząc na adres [email protected].