Firma Persistent otwiera nowy oddział w Polsce, zwiększając swój zasięg w Europie

Większy potencjał nearshore ułatwi jej wychodzenie naprzeciw potrzebom klientów.

KRAKÓW, Polska i PUNE, Indie, 23 maja 2023 r. /PRNewswire/ -- firma Persistent Systems (BSE: PERSISTENT) (NSE: PERSISTENT), światowy lider w dziedzinie inżynierii cyfrowej, otworzyła niedawno pierwsze biuro w Polsce, zwiększając tym samym swój potencjał nearshore w Europie. Biuro w Krakowie to najnowszy punkt na stale rosnącej mapie centrów usług Persistent. Odegra ono kluczową rolę w transformacji cyfrowej klientów różnych branż, tworząc przy tym szerokie możliwości rozwoju zawodowego dla miejscowych specjalistów IT, którzy będą mieli okazję uczestniczyć w budowaniu nowoczesnego oprogramowania i cyfrowych rozwiązań.

Polska to jeden z czołowych ośrodków innowacji technologicznych, który oferuje liczne korzyści, w tym dostęp do szerokiej puli wykwalifikowanych pracowników, dynamiczny ekosystem, dostęp do kluczowych rynków czy przyjazne otoczenie biznesowe. Tutejsza branża technologiczna przeżywa rozkwit, któremu sprzyjają takie czynniki jak centralne położenie w Europie, wysoki wzrost gospodarczy, otoczenie sprzyjające powstawaniu startupów czy też obecność coraz liczniejszych centrów hyperscale.

Persistent planuje rozbudować centrum inżynieryjne poprzez wykorzystanie kompetencji różnych specjalistów, w tym inżynierów chmury i produktu, analityków danych oraz ekspertów w dziedzinie Customer Experience. Firma zamierza rozbudowywać swój potencjał w obszarze inżynierii cyfrowej poprzez pozyskiwanie wykwalifikowanych pracowników z Polski na różne stanowiska.

Rajasekar Sukumar, Senior Vice President europejskiego oddziału Persistent, powitał nowy zespół w obecności innych liderów i współpracowników.

„Jesteśmy dumni z otwarcia biura w Polsce. Jest to kolejny krok w kierunku rozwoju naszej działalności w Europie. Stawiając na innowacyjność i zróżnicowanie geograficzne, nie tylko wzmocnimy nasz potencjał, ale również stworzymy nowe możliwości dla naszych klientów i członków zespołu. Wkraczamy w nowy etap rozwoju, dlatego wciąż musimy budować zaplecze eksperckie, dostarczając dedykowane usługi, które pozwolą naszym klientom rozwijać swój potencjał w dzisiejszym skomputeryzowanym świecie" – komentuje Sandeep Kalra, CEO i Executive Director firmy Persistent.

Persistent

Persistent Systems (BSE & NSE: PERSISTENT) to międzynarodowa firma dostarczająca usługi i rozwiązania w obszarze inżynierii cyfrowej i modernizacji przedsiębiorstw. Persistent działa w 21 państwach, zatrudniając łącznie 22 750 pracowników. Współpracujemy z liderami branżowymi, w tym 14 z 30 najbardziej innowacyjnych spółek według BCG, 8 z 10 największych banków w Stanach Zjednoczonych i Indiach, a także licznymi innowatorami w obszarach opieki zdrowotnej i oprogramowania. Jako uczestnik inicjatywy ONZ United Nations Global Compact firma Persistent realizuje strategie i działania, które wpisują się w uniwersalne zasady związane z prawami człowieka, pracą, ochroną środowiska i zwalczaniem korupcji, a także wnosi czynny wkład w realizację celów społecznych.

www.persistent.com

Wypowiedzi prognozujące i zastrzeżenia

Szczegółowe informacje na temat ryzyka i niepewności, jakimi obarczone są wypowiedzi prognozujące, można znaleźć na stronie persistent.com/flcs

KONTAKT:

Emma Handler

Persistent Systems (Global)

tel.: +1 617 633 1635

e-mail: [email protected]

Rhea Mistry

Archetyp

tel.: +91 992 058 2926

e-mail: [email protected]

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1022385/Persistent_Systems_Logo.jpg

SOURCE Persistent Systems