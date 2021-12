Fourthwall pozyskuje 17 milionów dolarów na rozwój kompleksowej platformy biznesowej wspierającej twórców i mianuje gwiazdę YouTube, Phila de Franco, na stanowisko Chief Creator Officera

Oprócz kolejnej rundy finansowania, Fourthwall ogłasza również nominację popularnego YouTubera, Phila DeFranco , na stanowisko Chief Creator Officera czyli Dyrektora ds kluczowych współprac z Twórcami. DeFranco jako Twórca od ponad 15 lat jest liderem i wiodącym głosem w branży. Wokół swojego kanału na YouTubie zbudował zaangażowaną społeczność liczącą ponad 6 milionów subskrybentów. W Fourthwallu będzie kierował rozwojem produktów oraz dbał o to, by głos Twórców był zawsze w centrum uwagi firmy.

- Mój dochód zwiększył się dziesięciokrotnie natychmiast po dołączeniu do Fourthwall. To zasługa niesamowitego zespołu i technologii na najwyższym poziomie. Obsługa klienta zbiera pochwały zamiast skarg, a jakość przewyższa wszystkie możliwe oczekiwania - powiedział Phil DeFranco, Chief Creator Officer. - Fourthwall powinien być oczywistym wyborem dla wszystkich Twórców, niezależnie od ich zasięgów. Nasze rozwiązania zadowolą nawet najbardziej wymagających fanów.

Nie tylko Phil doświadczył ogromnego wzrostu po dołączeniu do Fourthwall. Inni czołowi Twórcy, tacy jak Brandon Farris, Harry Mack czy No More Lonely Friends zauważyli podobne reakcje ze strony swoich społeczności:

- Reakcja fanów na mój nowy sklep zwaliła mnie z nóg - mówi Harry Mack, jeden z pierwszych użytkowników platformy. - To był punkt zwrotny w mojej działalności. Większy dochód pozwolił mi rozbudować zespół i tworzyć jeszcze lepsze treści.

Fourthwall od samego początku miał na celu ułatwienie życia Twórcom oraz oddanie im pełnej kontroli nad produktem.

- Twórcy mają tonę pracy. Nie tylko regularnie tworzą treści i angażują swoją społeczność, ale też próbują na tym zarabiać. To trudne do opanowania, nawet dla Twórców, którzy mają za sobą ogromne zespoły - mówi Will Baumann, współzałożyciel i CEO Fourthwall. - Fourthwall to pierwsza platforma biznesowa typu all-in-one. Umożliwiamy Twórcom zbudowanie własnej strony, otwarcie sklepu, projektowanie produktów, oferowanie dostępu do członkostwa i treści premium, otrzymywanie wpłat oraz wchodzenie w interakcje z najwierniejszymi fanami. Towszystko jest możliwe dzięki spersonalizowanej pod potrzeby Twórców stronie internetowej, która pozostaje ich całkowitą własnością - łącznie ze wszystkimi danymi.

Prognozy wskazują , że wartość sprzedaży w social commerce może osiągnąć około 605 miliardów dolarów do 2027 roku. Obecnie Twórcy w Fourthwallu rozwijają produkty i usługi z najróżniejszych kategorii. Influencerzy modowi i lifestyle, przedsiębiorcy e-commerce czy muzycy w coraz większym stopniu korzystają z platformy do projektowania nowych produktów, tworzenia interaktywnych treści oraz promowania swojej marki. Tylko w tym roku Fourthwall odnotował dziesięciokrotny wzrost liczby Twórców korzystających z platformy - wielu z nich zarobiło już ponad milion dolarów.

- Creator Economy w końcu weszła do mainstreamu, ale nadal pracujemy nad oprogramowaniem do profesjonalizacji branży - powiedział Alexis Ohanian, założyciel Seven Seven Six. - Fourthwall upraszcza skomplikowaną logistykę budowania marki dla największych Twórców, pozwalając im skupić się na tworzeniu wartościowych treści. Wraz z rozwojem monetyzacji treści, Fourthwall stanie się wkrótce niezbędny wszystkim ambitnym Twórcom.

Aby dowiedzieć się jak Fourthwall wspiera twórców, wejdź na: https://fourthwall.com

O Fourthwall

Fourthwall ułatwia życie Twórców. Kompleksowa i intuicyjna platforma all-in-one, stworzona specjalnie dla Twórców, umożliwia zbudowanie strony internetowej, otwarcie sklepu oraz tworzenie zaangażowanej społeczności fanów. Strony Twórców należą całkowicie do nich - łącznie ze wszystkimi danymi. Dowiedz się więcej na: https://fourthwall.com

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1704630/Founders_Shot.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1704631/Creator_Dashboard___Screenshot.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1691543/FOURTHWALL_LOGO_DOODLE_Logo.jpg

Powiązane linki

www.fourthwall.com



SOURCE Fourthwall