Getac ponownie rozszerza swój ekosystem dla systemu Android dzięki premierze aplikacji OEMConfig dla wzmocnionych tabletów ZX10 i ZX70

Szybkie, wygodne zarządzanie dla nowego w pełni wzmocnionego tabletu ZX10 z systemem Android

OEMConfig doskonale nadaje się dla klientów korzystających z nowego w pełni wzmocnionego tabletu ZX10 z systemem Android. ZX10 to wszechstronne 10-calowe urządzenie skierowane do pracowników terenowych z szeregu sektorów, takich jak bezpieczeństwo publiczne, media, energetyka, transport i logistyka, produkcja, motoryzacja i obronność.

Łącząc w sobie w pełni wzmocniony projekt z potęgą funkcji i kompaktową formą, ZX10 zapewnia gładkie i płynne doświadczenia użytkowników, nawet w trudnym otoczeniu i w niekorzystnych warunkach atmosferycznych. Kluczowe funkcje urządzenia obejmują przedni aparat 8MP, tylny aparat 16MP, dedykowany GPS, podwójne gniazdo kart LTE SIM i dwie baterie z możliwością wymiany w trakcie pracy, co pozwala użytkownikom na zbieranie i udostępnianie danych, komunikowanie się ze współpracownikami i skuteczne wykonywanie zadań w terenie. Dostępne warianty obejmują pamięć RAM nawet do 6GB LPDD4 i 128GB przestrzeni magazynowej, co sprawia, że rozwiązanie jest przyszłościowe, a certyfikat MIL-STD-810H/IP66, odporność na upadki z wysokości do 6 stóp i zakres temperatur pracy -29°C ~ 63°C zapewniają całkowity spokój ducha.

Zarówno nowy model ZX10, jak i dotychczasowy ZX70 są objęte najlepszą na rynku 3-letnią gwarancję typu „bumper-to-bumper", której standardowo uwzlędnia przypadkowe uszkodzenia. Oznacza to, że w przypadku wystąpienia przypadkowych uszkodzeń, urządzenie zostanie w pełni naprawione i wymienione w ciągu kilku dni, dzięki czemu unikniemy nieplanowanych utrudnień w prowadzeniu działalności*.

„Gdy klienci w coraz większym stopniu wykorzystują korzyści płynące z wzmocnionych rozwiązań opartych o system Android, rozszerzamy cały nasz ekosystem dla Androida, aby pomóc im wypełniać cele biznesowe w możliwie najefektywniejszy sposób – powiedział Rick Hwang, prezes Getac Technology Corporation. - Premiera nowego tabletu Android ZX10 rozszerzyła wybór urządzeń najlepiej dopasowanych do potrzeb klientów. OEMConfig idzie jeszcze dalej, oferując szybki i wygodny sposób zarządzania wszystkimi urządzeniami Android firmy Getac przy pomocy obecnych systemów EMM".

* Dostępny na ZX70 G2

* Szczegółowe warunki można uzyskać po sprawdzeniu gwarancji na stronie internetowej https://protect-eu.mimecast.com/s/C-HoCvYMXH7NBQS5ePuz?domain=support.getac.com

Getac

Getac Technology Corporation to kluczowa spółka grupy Getac Holdings Corporation (TWSE:3005) należącej do MiTAC-Synnex Business Group. W 2020 r. odnotowała ona przychód na poziomie 41,3 mld USD. Spółka Getac powstała w 1989 r. jako joint venture z GE Aerospace w celu dostarczania elektroniki na potrzeby sektora zbrojeniowego. Obecnie Getac w swojej ofercie posiada laptopy i tablety klasy rugged, oprogramowanie oraz mobilne rozwiązania wideo przeznaczone dla wojska, policji, straży pożarnej, zakładów energetycznych, branży motoryzacyjnej, produkcyjnej, transportowej i logistycznej. Więcej informacji: https://protect-eu.mimecast.com/s/WkNPCwENYCG8OBtxIDpZ?domain=getac.com. Odwiedź Getac Industry blog lub obserwuj spółkę na LinkedIn, YouTube, Facebooku i Twitterze.

Getac i logo Getac stanowią zarejestrowane znaki handlowe lub znaki handlowe spółki Getac Holdings Corporation lub jej podmiotów stowarzyszonych. Pozostałe marki i nazwy produktów stanowią znaki handlowe firm, do których należą. ©2022 Getac Technology Corporation.

