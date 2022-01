Getac poszerza ofertę tabletów klasy fully rugged z systemem Android o ZX10 - najnowszy model z 10-calowym ekranem

TAJPEJ, 24 stycznia 2022 r. /PRNewswire/ -- firma Getac ogłosiła dzisiaj wprowadzenie do oferty ZX10 – nowego modelu tabletu klasy fully rugged o 10-calowym ekranie z systemem operacyjnym Android 11. ZX10 dołączy do ZX70 – popularnego tabletu klasy fully rugged z 7- calowym ekranem. Tym samym klienci w branżach m.in. bezpieczeństwa publicznego, energetycznej, usług komunalnych, transportowo-logistycznej, produkcyjnej, motoryzacyjnej i zbrojeniowej zyskają więcej możliwości przy wyborze urządzeń klasy rugged z systemem Android, które w największym stopniu odpowiadają ich potrzebom operacyjnym.

Wysoka wydajność operacyjna

Model ZX10 to połączenie systemu operacyjnego Android 11, platformy mobilnej Qualcomm Snapdragon 660 i procesora graficznego Adreno™ 512, które zapewniają użytkownikowi komfort obsługi urządzenia i zwiększają wydajność pracy w najróżniejszych warunkach terenowych. Dwie baterie z możliwością wymiany bez wyłączania urządzenia gwarantują ciągłość pracy, a wyświetlacz LumiBond® – czytelny w warunkach dużego nasłonecznienia (jasność 800 nitów), z panelem dotykowym działającym w deszczu i przy założonych rękawiczkach – pozwalają zachować produktywność w różnych warunkach atmosferycznych. Z myślą o przyszłych potrzebach różnych branż w urządzeniu zapewniono możliwość przechowywania do 128 GB danych i zwiększenia pamięci RAM (LPDDR4) do 6 GB.

Doskonała łączność w terenie

Urządzenie wyposażone jest w przedni aparat fotograficzny o rozdzielczości 8 Mpx, a z tyłu posiada najwyższej klasy aparat z rozdzielczością 16 Mpx, które gwarantują doskonałą jakość wykonywanych zdjęć i nagrań. Z kolei dwa wbudowane mikrofony posiadają filtry eliminujące hałas z otoczenia, co podnosi jakość dźwięku w tablecie. Dzięki wyposażeniu w moduły Wi-Fi 802.11 ac i Bluetooth (v5.0), niezależny moduł GPS oraz opcjonalny moduł łączności z siecią 4G LTE tablet gwarantuje szybki transfer danych i możliwość pozycjonowania w miejscach ze słabym zasięgiem sieci lub jego brakiem. Model ZX10 posiada dwa sloty na karty SIM logujące się do sieci LTE, dzięki czemu pracownicy korzystający z tabletu w terenie mogą szybko przełączać się pomiędzy dwoma operatorami infrastruktury 4G. Elastyczność operacyjną dodatkowo zwiększa obsługą prywatnej sieci CBRS.

Największa w branży niezawodność w klasie rugged

Model ZX10, podobnie jak wszystkie urządzenia Getac, w całości skonstruowany został z myślą o wysokim poziomie wytrzymałości, tak by maksymalnie ograniczyć wszelkie problemy podczas pracy z urządzeniem i związany z nimi stres. Certyfikaty MIL-STD-810H i IP66 oznaczają, że urządzenie odporne jest na upadki z wysokości do ok. 1,8 m, wstrząsy, deszcz, drgania, zapylenie i zalanie. Co więcej, urządzenie pracuje w temperaturach od -29°C do 63°C, a więc można z niego korzystać o każdej porze roku. Mimo licznych wbudowanych elementów wzmacniających wytrzymałość model ZX10 ma jedynie 17,9 mm grubości i waży tylko nieco ponad 1 kg, dzięki czemu noszenie go w terenie nie sprawia trudności.

Doskonale dostosowany do zastosowań w kluczowych branżach

Tablet ZX10 powstał z myślą o potrzebach specjalistów korzystających z urządzeń posiadających system operacyjny Anroid, którzy pracują w branżach bezpieczeństwa publicznego, energetycznej, usług komunalnych, logistyczno-transportowej, produkcyjnej, motoryzacyjnej i zbrojeniowej. Urządzenie wchodzi w skład linii Getac Select® i dostępne jest w różnych wersjach dostosowanych do potrzeb poszczególnych branż. W zależności od potrzeb tablet posiada różne funkcje, akcesoria i programy przeznaczone do szybkiego rozwiązywania problemów, z jakimi codziennie spotykają się w pracy jego użytkownicy. Poniżej przedstawiono przykłady zastosowania tabletu:

- Przechwytywanie danych i dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej dla ratowników medycznych

Ratownicy medyczni potrzebują bieżącego dostępu do elektronicznej dokumentacji medycznej pacjenta, aby zapewniać odpowiednią opiekę i podawać właściwe leki, nierzadko pracując pod dużą presją. Dzięki wbudowanym w ZX10 modułom łączności mogą oni szybko uzyskać dostęp do tych danych, a opcjonalne czytniki kodów kreskowych/RFID i kart mikroprocesorowych pozwalają na weryfikację dowodów tożsamości, kontrolę procedur operacyjnych i zapewnienie poufności danych pacjentów.

- Wytrzymała obudowa i niezawodność pracy dla specjalistów z branży usług komunalnych

Podczas wykonywania działań na zewnątrz, np. mapowania w oparciu o system informacji geograficznej, specjaliści z branży usług komunalnych potrzebują urządzeń, które sprawdzają się w różnych warunkach atmosferycznych. Podczas pracy w terenie często nie ma możliwości ładowania baterii urządzenia, dlatego kluczowe znaczenie ma jej pojemność. Obudowa w klasie fully rugged, Dedykowany moduł GPS, wytrzymały wyświetlacz LumiBond® z panelem dotykowym działającym w deszczu i z założonymi rękawiczkami oraz dwie baterie, które można wymieniać bez wyłączania urządzenia, gwarantują specjalistom komfort psychiczny w różnych warunkach, w jakich przychodzi im wykonywać obowiązki.

- Zdalna komunikacja i konserwacja infrastruktury dla pracowników branży energetycznej

Pracownicy branży energetycznej muszą regularnie kontrolować stan infrastruktury w terenie i przeprowadzać jej konserwację. Aby skutecznie wykonywać te zadania, często potrzebują oni zdalnego wsparcia specjalistów. Dzięki zastosowanym w tablecie ZX10 modułom łączności, najwyższej klasy aparacie przednim o rozdzielczości 8 Mpx i znajdującym się z tyłu urządzenia aparacie o rozdzielczości 16 Mpx oraz dedykowanym module GPS pracownicy terenowi mogą na bieżąco kontaktować się ze współpracownikami na całym świecie, szybko przekazywać informacje/wymieniać się informacjami i realizować zadania za pierwszym podejściem. Dwa sloty na karty SIM logujące się do sieci LTE pozwalają ponadto na szybkie przełączanie się pomiędzy dwoma różnymi operatorami infrastruktury sieciowej bez konieczności wymiany kart SIM, co gwarantuje komfort stałego połączenia.

- Optymalizacja wydajności dla pracowników magazynów i operatorów wózków widłowych

Obowiązki pracowników magazynu i operatorów wózków widłowych wiążą się z załadunkiem towaru i jego transportem pomiędzy miejscami, w których panują różne warunki – od chłodni i stref klimatyzowanych, po znajdujące się na zewnątrz place składowe, które narażone są na różne czynniki pogodowe. Kompaktowa a zarazem wytrzymała obudowa tabletu ZX10 oraz szeroki zakres temperatur, w jakich może pracować, sprawia, że z urządzenia można korzystać w różnych środowiskach bez obaw o jego uszkodzenie lub nieprawidłowe działanie. Z kolei dostępny opcjonalnie czytnik kodów kreskowych/RFID i szereg programowalnych przycisków przyspieszają i ułatwiają identyfikację/wczytywanie danych towaru – procesy te zajmują tylko kilka sekund.

„Wraz z rosnącą popularnością Androida coraz więcej organizacji poszukuje bazujących na tym systemie urządzeń w klasie rugged, które pozwalają im korzystać z elastyczności Androida nawet podczas pracy w trudnych i wymagających warunkach – mówi Rick Hwang, prezes Getac Technology Corporation. - I te właśnie kryteria spełnia tablet ZX10, będący uzupełnieniem naszej oferty rozwiązań korzystających z systemu Android, dzięki któremu klienci mogą zoptymalizować wydajność operacyjną, jednocześnie realizując swoje cele w zakresie całkowitego kosztu posiadania".

Dostępność

Model ZX10 trafi do sprzedaży w marcu.

Getac

Getac Technology Corporation to kluczowa spółka grupy Getac Holdings Corporation (TWSE: 3005) należącej do MiTAC-Synnex Business Group. W 2020 r. odnotowała ona przychód na poziomie 41,3 mld USD. Spółka Getac powstała w 1989 r. jako joint venture z GE Aerospace w celu dostarczania elektroniki na potrzeby sektora zbrojeniowego. Obecnie Getac w swojej ofercie posiada laptopy i tablety klasy rugged, oprogramowanie oraz mobilne rozwiązania wideo przeznaczone dla wojska, policji, straży pożarnej, zakładów energetycznych, branży motoryzacyjnej, produkcyjnej, transportowej i logistycznej. Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://protect- eu.mimecast.com/s/FivoCYQJktL6yGsjs9Zs?domain=getac.com. Zapraszamy do udzielania się na blogu Getac Industry oraz śledzenia profili spółki w mediach społecznościowych: LinkedIn, YouTube, Facebook i Twitter.

Getac i logo Getac stanowią zarejestrowane znaki handlowe lub znaki handlowe spółki Getac Holdings Corporation lub jej podmiotów stowarzyszonych. Pozostałe marki i nazwy produktów stanowią znaki handlowe firm, do których należą. ©2021 Getac Technology Corporation. ©2022 Getac Technology Corporation.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1717692/Getac_ZX10_01_3.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1717693/Getac_ZX10_02_2.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1717694/The_ZX10_let_remote_workers_interact_with_colleagues_around_the_world_in_real_time.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1717695/The_ZX10_s_powerful_connectivity_options_allow_emergency_first_responders_to_access_to_ePCRs_to_deli.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1717696/ZX10_s_fully_rugged_design__dedicated_GPS__versatile_LumiBond__display_with_rain_and_glove_touch_cap.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1318781/Getac_Logo.jpg

